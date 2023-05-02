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Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.
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Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части.

Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.

Какие ошибки могут возникнуть 

Как правило, ошибки связаны с тем, что не совпадают даты фактических расчетов с работниками и формирования документов.

В 1С дата проставляется в автоматическом режиме на момент создания документа. Если по факту зарплата выдается в другой день, во всех документах даты необходимо править вручную.

Также можно сформировать новый документ с нужной датой

Чтобы было понятно, разберем на примере, как формировать документы на расчет зарплаты и НДФЛ в «1С: Бухгалтерия» и «1С: ЗУП».

Начисляем НДФЛ в «1С:Бухгалтерия»

Чтобы рассчитать зарплату и аванс, а также начистить НДФЛ, необходимо выполнить следующие действия:

  • зайти в блок «Зарплата и кадры»;

  • кликнуть по строке «Все начисления»;

  • сформировать документ «Начисление зарплаты»;

  • выбрать из меню «Аванс» либо «Окончательный расчет».

На этом этапе важно обратить внимание на дату выплаты, которая подтянулась автоматически. В случае необходимости достаточно просто ее поменять. 

Иногда бухгалтеры меняют дату выплаты по определенному работнику в уже сформированном документе.

В этом случае, чтобы удостовериться в правильности даты, достаточно кликнуть по сумме, которая будет выплачиваться работнику. На экране отобразятся начисления. Здесь можно поменять дату выплаты.

После того как все даты будут исправлены, документ придется заполнить вновь. В результате сумма начисленного заработка и НДФЛ пересчитаются.

Далее документ проводится и закрывается щелчком по соответствующей кнопке.  

Для выплаты зарплаты необходима ведомость. Она создается после завершения всех расчетов и проверки дат.

Для формования документа выполняются следующие действия: в блоке «Зарплата и кадры», подразделе «Зарплата» следует кликнуть по строке «Ведомость в кассу/банк», после чего и формируется ведомость.          

В созданном документе достаточно указать тип выплаты «Аванс» или «Зарплата» и проверить даты. Если необходимо, их можно исправить.

После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если обнаружится ошибка в расчетах, это говорит о том, что в ведомости и в документе «Начисление зарплаты» указаны неправильные даты.

А это чревато некорректным начислением НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости.

Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней. 

Начисляем НДФЛ в «1С:ЗУП»

Методика расчета зарплатного в данном решении определяется видом выплат для сотрудников:

  • если налог начисляется на аванс, то в блоке «Зарплата» создается форма «Начисление за первую половину месяца»;

  • для расчета налога на остальную часть заработка в блоке «Зарплата» формируется форма «Начисление зарплаты и взносов».

Далее пользователю можно приступать к заполнению формы. При этом он должен датироваться тем же числом, каким проводились начисления по работникам. Увидеть даты можно, кликнув по сумме заработка сотрудника

После сверки и корректировки дат можно приступать к заполнению документа.

В результате будет проведен перерасчет заработка и налога. На этом работа с формой закончена. Остается его провести и завершить.

На следующем этапе формируются ведомости на выдачу зарплаты.

Сделать это можно в блоке «Выплаты», подразделе «Ведомость в банк/на счета/в кассу». Дальнейший порядок действий зависит от вида расчетов с сотрудниками:

  • для выдачи аванса в строке «Выплачивать» указывается «Аванс»;

  • для перечисления остальной части заработка - «Зарплата за месяц».

Здесь важно также сверить даты: они должны быть одинаковыми в этом документе и в форме «Начисление зарплаты».

Также ведомость может датироваться более поздним днем. В каждом из случаев НДФЛ начисляется правильно. После заполнения и проведения ведомости, работу с ней можно завершить.

Проверка НДФЛ 

Конфигурации позволяют проанализировать правильность начисленного налога. Для этого достаточно сформировать аналитический отчет.

Такая опция в блоке «Налоги и взносы». После перехода в подраздел «Отчеты по налогам и взносам» следует кликнуть по строке «Анализ НДФЛ по месяцам».

На экране отобразится запрашиваемый отчет

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ВДГБ

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Елена Аверичева1
    Елена Аверичева1
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