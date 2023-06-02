Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?

Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.

Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса. Форма «Командировка» представлена в меню «Расчёт зарплаты». Рассмотрим более детально вопрос о том, как начистить командировочные.

Как регистрируются командировки?

Работа с командировочными документами начинается с их регистрации в системе 1С. Для настройки данной опции перейдите в меню «Настройка состава начислений и удержаний» и в блоке «Учёт отсутствий» поставьте галку на значении «Командировки». Если на регистрацию командировки у вас несколько часов, то оставьте галку на значении «В том числе внутрисменные».

Также командировочные можно рассчитать за неполный день работы. Для этого необходимо поставить дополнительную галочку «Командировка на неполный день (внутрисменная)». Данное значение имеется во вкладке «Главное». После этого укажите количество часов, на протяжении которых сотрудник был в отъезде по служебной необходимости.

Начисление командировочных

После регистрации командировочных документов можно переходить к начислениям. Версия 3.1.23 оснащена опцией ежемесячной оплаты продолжительных командировок. Для этого достаточно поставить флажок на значении «Длительные командировки оплачивать помесячно».

Если ваш сотрудник был командирован в ДНР или ЛНР, командировочные ему оплачиваются в двойном размере. Для этого поставьте флажок «Дополнительная оплата командировок».

После проведения всех этих операций вы обнаружите, что блок «Зарплата» дополнился следующими разновидностями начислений: «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)». Кроме того, вы сможете оформлять приказы №Т-9 и Т-9а по ссылке «Командировка».

Важно! Нередко командировочные приходится выплачивать с авансом. В этом случае оставьте отметку на значении «Начисляется при расчёте первой половины месяца». Для этого достаточно перейти в форму «Начисления за первую половину месяца» в меню «Командировка».

Если командировочные нужно начислить при расчёте заработной платы, поставьте флажок «Дополнительная оплата» и укажите период. Расчёт отобразится в форме «Начисление зарплаты и взносов» по строке «Доплата за время командировки».

По тем или иным причинам средняя зарплата работника может быть ниже МРОТ. В этом случае командировочные придётся начислять по МРОТ. Для этого поставьте галочку на значении «Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку».

Если в служебную поездку направляется один работник, формируется приказ Т-9. Для этого достаточно нажать кнопку «Печать» и выбрать необходимый приказ. Бланк Т-9а используется, если по служебным делам уезжает несколько работников. Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы».