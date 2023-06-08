Работа по совместительству стала основной. Как варианты перевода влияют на расчетный период для отпуска

Лицам, работающим по совместительству, трудовое законодательство предоставляет ряд гарантий. Например, ежегодные оплачиваемые отпуска совместителям предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК). Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. В случае увольнения совместителя на него распространяются (в неполном объеме) общие правила оформления прекращения трудового договора. Что нужно учитывать при расчете отпускных, если для совместителя работа стала основной? На этот вопрос ответил Роструд в письме от 28.03.2023 № ПГ/04487-6-1.

Предыстория

Сотрудник работал в компании как внешний совместитель. Уволившись с основного места работы, совместитель оформился в компании на работу на полную ставку. Другими словами, работа в компании стала для сотрудника основной. Проработав несколько месяцев, он подал заявление на предоставление ему ежегодного отпуска.

Определяя средний дневной заработок для оплаты отпуска сотруднику, бухгалтер использовала:

период его работы в организации как основного работника,

фактически начисленный ему заработок за указанное время.

При этом бухгалтер засомневалась: нужно ли было учитывать при расчете отпускных период работы сотрудника совместителем? Ведь этот период входил в 12 месяцев, предшествующих уходу сотрудника в отпуск. Чтобы развеять сомнения, компания обратилась за разъяснением к трудовикам.

Аргументы Ростуда

Отвечая на запрос, Роструд рассмотрел:

специфику регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определенные главой 44 ТК;

порядок изменения определенных сторонами условий трудового договора (ст. 72 ТК);

особенности порядка исчисления среднего заработка (утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922) (далее — положение № 922).

Совместительство- выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК). Согласно ст. 60.1 ТК физическое лицо имеет возможность заключать трудовой договор о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству в течение:

одного месяца (другого учетного периода) не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников;

рабочего дня — четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится на условиях, определенных трудовым договором. Оплата может производиться, в частности пропорционально отработанному времени (ч. 1 ст. 285 ТК).

Ежегодные отпуска предоставляют работникам с сохранением места их работы (должности) и среднего заработка. Порядок исчисления среднего заработка для всех случаев определения его размера, предусмотренных ТК РФ, установлен ст. 139 ТК и положением № 922.

Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ч. 3 ст. 139 ТК, п. 4 положения № 922).

Случаи, когда при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, перечислены в п. 5 положения № 922. Время работы по совместительству в этом перечне не значится.

Заключив трудовой договор о работе по совместительству, работник приобретает по этому договору соответствующий статус. Этот статус не меняется автоматически в связи с изменениями, происходящими по основному месту его работы. Так, если работник прекратил трудовые отношения с работодателем по основному месту работы, работа по совместительству не становится для него основной. Условие о работе по совместительству является обязательным условием трудового договора (ч. 4 ст. 282 ТК).

Изменить определенные сторонами условия трудового договора, в т. ч. перевести сотрудника на другую работу, в общем случае можно только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК).

Но это не исключает для сторон трудового договора по совместительству возможность его прекращения и заключения другого трудового договора на новых условиях — по месту основной работы.

Таким образом трудовое законодательство допускает два варианта оформления перевода работника из совместителя на основное место работы.

Вариант 1. Расторжение действующего договора и заключение нового

Стороны могут расторгнуть договор о совместительстве и заключить новый трудовой договор с условием работы на полную ставку. Увольнение может быть осуществлено по собственному желанию работника (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК) или по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК).

Если в трудовой книжке была сделана запись о работе по совместительству, то при увольнении работодатель делает две записи: об увольнении по совместительству и приеме на основную работу.

Что делать, если в трудовой книжке работника не было записи о работе по совместительству? В этом случае Роструд рекомендует (письмо от 22.10.2007 № 4299-6-1) после записи об увольнении с основного места работы:

привести в виде заголовка полное наименование организации, а также сокращенное ее наименование (при его наличии);

внести запись о принятии совместителя на работу со дня ее начала со ссылкой на соответствующий приказ (распоряжение);

указать при этом период работы в качестве совместителя.

В территориальное отделение СФР организация должна представить на работника единую форму ЕФС-1 (прил. 1 к постановлению Правления ПФР от 31.10.22 № 245п) с подразделом 1.1. Об отражении названного кадрового мероприятия в прежней форме сведений СЗВ-ТД Минтруд России давал пояснения в письме от 25.03.2020 № 14-2/В-308.

Если прием на работу сотрудника осуществляется на следующий день после его увольнения как совместителя, то:

по первой строке в таблице формы приводятся данные, касающиеся увольнения совместителя;

по второй — информация о приеме работника по основному месту работы.

Форму ЕФС-1 в таком случае следует направить в СФР не позднее первого дня работы сотрудника по основному месту, поскольку этот день является последним днем для подачи информации по увольнению совместителя (подп. 2 п. 5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ).

При таком варианте изменения статуса работника при расчете отпускных бухгалтер использует данные, касающиеся работы сотрудника исключительно по основному месту.

Вариант 2. Заключение ДС об изменении трудового договора

Стороны могут заключить дополнительное соглашение (ДС) об изменении условий заключенного трудового договора. В этом варианте в ДС указывается дата, с которой работа по совместительству становится основной, корректируются условия о продолжительности рабочего времени и об оплате труда. Достигнутое соглашение оформляют приказом о признании работы по совместительству основной.

Организация и в этом случае должна представить в территориальный орган СФР форму ЕФС-1 с подразделом 1.1.

Подаваемая информация не касается приема на работу, приостановления и возобновления действия трудового договора (ст. 351.7 ТК), увольнения работника. Поэтому форму ЕФС-1 следует направить в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ (распоряжение) (подп. 1 п. 5 ст. 11 закона № 27-ФЗ).

При наличии в трудовой книжке работника записи о работе по совместительству, внесенной в свое время по основному месту работы, нужно сделать запись о признании работы по совместительству основной. Если запись о совместительстве отсутствует, то следует сделать записи по аналогии с вариантом 1.

В случае оформления ДС при расчете отпускных расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих уходу работника в отпуск. При этом не исключена вероятность того, что в числе этих месяцев окажется период работы по совместительству. И тогда в фактически начисленную работнику заработную плату за указанные месяцы войдут начисления, осуществленные в период совместительства.

Пример Сотрудник работал в компании по трудовому договору как внешний совместитель с оплатой 20 000 руб/мес. В сентябре 2022 г. было заключено ДС к ТД, согласно которому с 01.09.2022 сотрудник переведен из совместителя на основное место работы. Сотруднику был установлен оклад 60 000 руб. С 01.02.2023 заработная плата в компании проиндексирована на 5%. Оклад сотрудника после индексации составил 63 000 руб. По заявлению сотрудника с 13.06.2023 ему предоставляют очередной ежегодный отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Расчетный период для отпускных составляет 12 месяцев: с 01.06.2022 по 31.05.2023. В этот период входят 3 месяца работы совместителем (июнь, июль и август 2022 г.) и 9 месяцев основной работы (с сентября 2022 г. по май 2023 г.). Расчетный период отработан сотрудником полностью, в расчетном периоде отсутствует время, исключаемое при исчислении среднего заработка. Фактическое количество рабочих дней, отработанных в расчетном периоде — 248 дн. Повышение заработной платы произошло в расчетный период. Поэтому выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени (с июня 2022 г. по январь 2023 г.), повышаются на коэффициент индексации 1,05. Коэффициент рассчитывается путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего повышения тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения, на тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение, установленные в каждом из месяцев расчетного периода (п. 16 положения № 922). Общая сумма выплат, учитываемая при расчете среднего заработка с учетом индексации, составит 630 000 руб. (20 000 руб. х 1,05 х 3 мес. + 60 000 руб. х 1,05 х 5 мес. + 63 000 руб. х 4 мес.). Среднедневная заработная плата составит 1791,81 руб. (630 000 руб.: 12 мес.: 29,3). Сумма отпускных будет равна 25 085,34 руб. (1791,81 руб/дн. х 14 дн.).

Подводя итог

Обобщая все изложенное, Роструд в письме № ПГ/04487-6-1 констатировать следующее.