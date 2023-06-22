Работа несовершеннолетних: ограничения и новеллы в условиях трудоустройства

На днях был опубликован Федеральный закон от 13.06.2023 № 259-ФЗ. Этим документом законодатель внес изменения в статью 63 ТК, которой установлены возрастные ограничения при приеме на работу. Поправки упрощают процедуру заключения трудового договора (ТД) с несовершеннолетними, достигшими четырнадцати лет. Изменения законодательства в начале летних каникул приняты как нельзя кстати. Подростки получают возможность трудоустроиться без лишних бюрократических сложностей. У работодателей, которые стараются избегать юридических рисков, усиливается мотивация по приему этой категории подростков на работу.

Напомним работодателям основные требования законодательства, касающиеся труда несовершеннолетних, и как нововведения по снятию барьеров упростят прием на работу самой младшей части подростков.

Возрастные ограничения при приеме на работу

ТК (ч. 1 ст. 63) в общем случае позволяет работодателям заключать ТД с лицами, достигшими возраста 16 лет. При этом имеются и исключения.

Для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, работодатель может заключить ТД (ч. 2 ст. 63 ТК) с лицами, достигшими возраста 15 лет:

получившими общее образование;

оставившими общеобразовательную организацию до получения основного общего образования;

отчисленными из общеобразовательной организации и продолжающими получать общее образование в иной форме обучения.

Для оставивших школу и отчисленных лиц работа не должна препятствовать освоению образовательной программы.

Можно заключать ТД и с лицами, достигшим возраста 14 лет, получившими и получающими общее образование. Но при этом должны соблюдаться определенные условия, на которые указано в ч. 3 ст. 63 ТК и п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». До внесения изменений законом № 259-ФЗ перечень условий был такой:

предлагаемая подросткам работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью;

работа по трудовому договору должна выполняться лишь в свободное от получения образования время и без ущерба для освоения образовательной программы;

на заключение трудового договора должно быть получено письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.

При наличии возражения другого родителя на заключение ТД высшие судьи рекомендовали учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Новеллы условий трудоустройства четырнадцатилетних

В пояснительной записке к законопроекту, который обрел силу закона № 259-ФЗ, было отмечено, что первая работа для подростка — это возможность получить первый трудовой опыт. начать распоряжаться первыми личными доходами. Такой рабочий опыт помогает найти подходящую профессию для дальнейшего развития подростка и становления его как личности.

Чтобы снять часть ограничений в трудоустройстве несовершеннолетних, законодатель решил упростить процедуру заключения с ними ТД. Теперь при заключении ТД несовершеннолетними, достигшими четырнадцати лет и получившими или получающими общее образование, исключена необходимость получения письменного согласия органов опеки и попечительства. При этом сохранены такие условия, как наличие письменного согласия одного из родителей (попечителя), характер труда (легкий труд, не причиняющий вреда здоровью несовершеннолетних), отсутствие ущерба для освоения образовательной программы.

Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших или получающих общее образование и достигших четырнадцати лет, будет осуществляться по-прежнему с письменного согласия органа опеки и попечительства (или иного законного представителя).

Из ч. 3 ст. 63 ТК убрали положение о проведении контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве исключительно по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя. Это положение удалено как несоответствующее принципам и нормам действующего законодательства о государственном контроле (надзоре).

Регулирующие ограничения

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет установлены гл. 42 ТК. Несовершеннолетние лица не могут быть допущены (ст. 265 ТК , Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства, утв. приказом Роструда от 11.11.22 № 253):

к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда;

к подземным работам;

работам, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания, игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах);

к работам, предполагающим переноску (передвижение) тяжестей сверх установленных предельных норм.

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 утвержден перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. В перечне значатся без малого 2200 видов работ, в т. ч. с указанием работ, выполняемых по отдельным профессиям.

Работодателю запрещено поручать несовершеннолетнему работнику выполнение работ (ст. 268 ТК):

в условиях испытательного срока (ч. 4 ст. 70 ТК);

за пределами допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжести вручную.

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную установлены постановлением Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7.

Несовершеннолетних работников запрещается (ст. 268 ТК РФ, п. 14 постановления Пленума ВС РФ № 1):

направлять в командировки;

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Лица моложе 18 лет (ст. 266 ТК, п. 8 упомянутого постановления Пленума ВС РФ № 1):

принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра;

ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру до достижения ими возраста 18 лет.

Обязательные медицинские осмотры работодатели осуществляют за счет собственных средств. За прием на работу несовершеннолетних без прохождения предварительного медосмотра предусмотрена административная ответственность (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ):

наложение штрафа на должностных лиц организации и ИП в размере от 15 000 до 25 000 руб.;

на юридических лиц — от 110 000 до 130 000 руб.

Документы при трудоустройстве

При заключении ТД с лицами в возрасте от 16 до 18 лет необходимы следующие документы (ч. 1, 2 ст. 65 ТК РФ):

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев поступления на работу впервые;

уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета в виде электронного документа или на бумажном носителе по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 № 335п (карточка СНИЛС, выданная до 01.04.2019), за исключением случая поступления на работу впервые;

документ об образовании и (или) о квалификации либо наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки): аттестат об основном общем или среднем общем образовании; диплом о среднем профессиональном образовании; справка об обучении или о периоде обучения при непрохождении итоговой аттестации или получении на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, выданная организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

документ воинского учета (приписное свидетельство), если на момент заключения трудового договора несовершеннолетний поставлен на воинский учет;

медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается после прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра.

При заключении ТД с лицами в возрасте от 14 до 16 лет перечень представляемых документов скромнее: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинская справка о состоянии здоровья. Если подросток уже до того работал, то им представляется ещё сведения о трудовой деятельности, уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Лицо же, получившее общее образование, подает ещё и аттестат об основном общем образовании.

Документы, оформляемые лицу, впервые поступающему на работу

При приеме на работу несовершеннолетнего, который до этого нигде не работал, работодатель должен формировать в электронном виде основную информацию о его трудовой деятельности и трудовом стаже (далее - сведения о трудовой деятельности). Трудовую книжку в этом случае на несовершеннолетнего не оформляют.

Работодатель представляет сведения в порядке, установленном Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ, для хранения в информационных ресурсах СФР.

В сведения о трудовой деятельности включают информацию о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах его на другую постоянную работу, об увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ информация (ст. 66.1 ТК РФ). Для передачи сведений используется единая форма (ЕФС-1) (утв. постановлением Правления ПФР от 31.10.22 № 245п).

При заключении ТД в дальнейшем сведения о трудовой деятельности предъявляются новому работодателю взамен трудовой книжки. Данные сведения могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника.

Хранимые в цифровом виде в СФР сведения о трудовой деятельности работника представляют собой его электронную трудовую книжку (ЭТК).

На территории РФ на каждого гражданина России СФР открывает индивидуальный лицевой счет, имеющий постоянный страховой номер. Для открытия индивидуального лицевого счета несовершеннолетним заполняется анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1) (утв. постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 243п), которую работодатель подает в территориальное орган СФР (п. 1 ст. 6 закона № 27-ФЗ). Уведомление, подтверждающее регистрацию в системе персонифицированного учета и содержащее сведения о СНИЛС, может быть предоставлено на бумажном носителе или электронной форме по выбору работника (ст. 16 закона № 27-ФЗ, п. 15, 16 инструкции, утв. приказом Минтруда России от 03.04.2023 № 256н). Инструкция действует с 02.06.2023.

При подаче анкеты через работодателя, информирование, а также выдача несовершеннолетнему документа, подтверждающего его регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, осуществляется через работодателя. Такое разъяснение содержится в ответах на вопросы, изложенные в обращениях № 13ЦС/356 и № 13ЦС/359, указанных в информации об обязанностях работодателей в связи с отменой СНИЛС, которая доведена письмами ПФР от 28.06.2019 № 09-19/13246 и Минтруда России от 17.05.2019 № 21-3/В-574.