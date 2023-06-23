Работа несовершеннолетних: ограничения и новеллы в условиях трудоустройства. Часть 2

Трудовые отношения с несовершеннолетними оформляются по общим правилам. При этом должны быть соблюдены предъявляемые к ТД обязательные требования.

На днях был опубликован Федеральный закон от 13.06.2023 № 259-ФЗ. Этим документом законодатель внес изменения в статью 63 ТК, которой установлены возрастные ограничения при приеме на работу. Поправки упрощают процедуру заключения трудового договора (ТД) с несовершеннолетними, достигшими четырнадцати лет. Изменения законодательства в начале летних каникул приняты как нельзя кстати. Подростки получают возможность трудоустроиться без лишних бюрократических сложностей. У работодателей, которые стараются избегать юридических рисков, усиливается мотивация по приему этой категории подростков на работу.

Трудовой договор с несовершеннолетним

Трудовые отношения с несовершеннолетними оформляются по общим правилам. При этом должны быть соблюдены предъявляемые к ТД обязательные требования:

письменная форма;

подписание договора обеими сторонами;

наличие двух экземпляров — по одному для каждой из сторон;

получение работником одного, подписанного обеими сторонами экземпляра договора. Подтверждением передачи работнику экземпляра договора является надпись на экземпляре работодателя.

В ТД должны быть отражены обязательные сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК, в частности:

место работы

трудовая функция (конкретный вид поручаемой работнику работы, работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности);

дата начала работы;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада), доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

режим рабочего времени.

Лицам в возрасте до 18 лет испытательный срок при приеме на работу не устанавливается (ч. 4 ст. 70). Следовательно, такого условия в трудовом договоре быть не должно.

При принятии несовершеннолетнего можно заключать срочный ТД (ч. 1 ст. 59 ТК):

для исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы;

выполнения временных (до двух месяцев) работ;

выполнения сезонных работ;

выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;

выполнения работ временного характера и общественных работ по направлению органа службы занятости.

В ТД указывается срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его заключения.

До подписания ТД несовершеннолетние работники должны ознакомиться под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с их трудовой деятельностью. Ознакомить работников с указанными документами можно и в электронной форме (ч. 3 ст. 68 ТК).

Согласие на электронный документооборот не требуют от лиц, у которых по состоянию на 31.12.2021 не было трудового стажа. В трудовой стаж не входят периоды военной службы, работы по ГПХ и самозанятость (письмо Минтруда России от 22.05.2023 № 14-6/ООГ-3574).

Работодатель принимает на работу сотрудников только на основании трудового договора. Согласно изменениям, внесенным в ст. 68 ТК Федеральным законом 22.22.2021 № 377-ФЗ, приказ о приеме на работу не обязателен. Но при желании работодатель может издать такой приказ. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Рабочее время

Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Под таковым понимается уменьшенная (по сравнению с нормальной — 40 час. в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК)) продолжительность рабочего времени. Она зависит от их возраста и составляет (ч. 1 ст. 92 ТК):

для лиц в возрасте до 16 лет — не более 24 час. в неделю ;

в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 час. в неделю.

Для несовершеннолетних работников, получающих общее или среднее профессиональное образование и работающих в течение учебного года, продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать половину из указанной продолжительности (ч. 4 ст. 92 ТК). Исходя из этого продолжительность рабочего времени для лиц:

в возрасте до 16 лет составляет не более 12 час. в неделю (24 ч/нед : 2);

в возрасте от 16 до 18 лет — 17,5 час. в неделю (35 ч/нед. : 2).

Продолжительность рабочего дня. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) составляет для лиц (абз. 2 ч. 1 ст. 94 ТК):

в возрасте от 14 до 15 лет — не более 4 час .;

в возрасте от 15 до 16 лет — не более 5 час .;

в возрасте от 16 до 18 лет — не более 7 час.;

Указанная продолжительность ежедневной работы распространяется и на лиц, получающих общее или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул. При работе в течение учебного года продолжительность ежедневной работы (смены) снижается и составляет для лиц (абз. 3 ч. 1 ст. 94 ТК):

в возрасте от 14 до 16 лет — не более 2,5 час.;

в возрасте от 16 до 18 лет — не более 4 час.

Оплата труда

Заработная плата работникам в возрасте до 18 лет (ст. 271 ТК):

при повременной оплате труда выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы;

допущенных к сдельным работам оплачивается по установленным сдельным расценкам.

ТК предоставляет право работодателю производить доплаты за счет собственных средств работникам:

при повременной оплате труда до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы;

допущенным к сдельным работам — до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. И этим работникам работодатель может устанавливать за счет собственных средств доплаты к заработной плате.

Пример Работодатель принял на должность помощника юриста несовершеннолетнего, обучающегося в колледже по направлению юриспруденция. По штатному расписанию оклад помощника юриста 40 000 руб. На начало июня возраст несовершеннолетнего составлял 16 лет и 7 месяцев. В июне работник продолжал учебу в колледже. В июне работник отработал полные 3 недели в период с 05.06.2023 по 11.06.2023 и с 19.06.2023 по 30.06.2023. В неделю с 01.06.2023 по 04.06.2023 работник отработал 2 дн., а в неделю с 13.06.2023 по 18.06.2023 отработал 4 дн. С учетом этого фактически отработанное время помощником юриста составило 73,5 час. ((17,5 час/нед. х 3 нед.) + 17,5 час/нед. : 5 дн/нед. х (2 дн. + 4 дн.)). Норма рабочего времени в июне — 168 час. (8 час/дн. х 21 дн.). За первую половину месяца подросток отработал 35 час. (17,5 час/нед х 1 нед. + 17,5 час/нед. : 5 дн/нед. х (2 дн. + 3 дн.)), за вторую половину 38,5 час. (17,5 час/нед. х 2 нед. + 17,5 час/нед. : 5 дн/нед. х 1 дн.). Исходя из этого за первую половину месяца работнику начислено 8333,33 руб. (40 000 руб. : 168 час. х 35 час.), за вторую – 9166,67 руб. (40 000 руб. : 168 час. х 38,5 час.). Всего за июнь несовершеннолетнему работнику начислено 17 500 руб. ((8333,33 руб. + 9166,67 руб.) = (40 000 руб. : 168 час. х 73,5 час.)).

Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 270 ТК РФ).

Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу:

после получения общего образования;

среднего профессионального образования;

прошедших профессиональное обучение на производстве, -

работодатель может устанавливать пониженные нормы выработки в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, ТД.

Предоставление и оплата отпуска

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК). ТК РФ для них устанавливаются дополнительные гарантии реализации права на отпуск:

по заявлению можно получить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы (ч. 3 ст. 122 ТК);

в отношении их запрещено: непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК); отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК); замена отпуска денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК).



За рабочий год, в котором работнику исполняется18 лет, отпуск предоставляется пропорционально времени, отработанному до и после наступления совершеннолетия (п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 1).

Пример Несовершеннолетний был принят на работу 10.01.2023. Работнику исполняется 18 лет 15.08.2023. В сентябре работник подал заявление на предоставление ему отпуска с 11 числа. День совершеннолетия разбивает первый рабочий год работника на два периода: с 10.01.2023 по 15.08.2023 (продолжительностью 7 мес. 6 дн.); с 16.08.2023 по 09.01.2024 (продолжительностью 4 мес. 24 дня. За первый период работнику полагается отпуск продолжительностью 18,083 дн. (31 дн. : 12 мес. х 7 мес.), за второй — 11,667 дн. (28 дн. ; 12 мес. х 5 мес.). Общая продолжительность отпуска составит — 30 дн. (29,75 дн. (18,083 + 11,667)). Если бы работник подал заявление на отпуск с его началом до 15.08.2023, работодатель должен бы был предоставить отпуск продолжительностью 31 календарный день как несовершеннолетнему, ведь таковым на день ухода в отпуск он и являлся.

Расторжение трудового договора

Общие основания расторжения ТД могут быть использованы при увольнении несовершеннолетнего работника. Исключение — расторжение по результатам испытания. Как было сказано в начале в ТД не должно фигурировать условие об установлении испытательного срока.

При увольнении по инициативе работодателя, ему необходимо до увольнения получить согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего. Исключение — увольнение работника в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП (согласие ГИС и комиссии по делам несовершеннолетних получать не нужно (ст. 269 ТК, абз. 2 п. 23 постановления Пленума ВС РФ № 1).

Работодателю желательно направить соответствующее обращение с таким расчетом, чтобы оно поступило в ГИТ и комиссию по делам несовершеннолетних не позднее 35 календарных дней до планируемого увольнения. Названным субъектам в общем случае дается три дня на регистрацию обращения. Рассмотреть обращение должны в течение 30 дн. (ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

Прекращение ТД оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) работник должен быть ознакомлен под роспись. По его требованию работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

Днем прекращения ТД во всех случаях является последний день работы работника.

Исключение составляют случаи, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан предоставить несовершеннолетнему сведения о трудовой деятельности у него и произвести с ним окончательный расчет (ст. 84.1, ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 140 ТК):

выплатить заработную плату за отработанные дни;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

иные полагающиеся ему суммы.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска рассчитывается исходя из полагаемых ему 31 календарного дня ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

Увольняемым в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работникам, таким, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должно быть обеспечено получение за счет средств работодателя необходимого профессионального обучения с последующим трудоустройством (п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Правом на предусмотренные ТК РФ гарантии несовершеннолетние работники пользуются до даты достижения ими 18 лет включительно. После этого к ним применяются общие положения ТК РФ.