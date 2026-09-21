Как оценить эффективность рекламы: сквозная аналитика, CAC, CPL, ROMI и другие показатели

Канал может демонстрировать высокий CTR и дешёвые обращения, но приводить аудиторию, которая не покупает. Другой источник выглядит дороже на уровне заявки, зато чаще приводит к крупным сделкам. Если оценивать только рекламный кабинет, решения о бюджете будут опираться на неполную воронку.
Для бизнеса полезна цепочка: расход → посещение → обращение → квалификация → предложение → продажа → выручка или маржа. Сквозная аналитика объединяет эти этапы и позволяет сравнивать каналы по одному набору правил.
Перед расчётом показателей договоритесь о терминах. «Лид», «клиент», «выручка» и «маркетинговые расходы» должны иметь одинаковое определение во всех отчётах.
Показатели верхнего уровня
Показы, охват и частота. Показы отражают количество демонстраций рекламы, охват — число уникальных пользователей, а частота — среднее количество контактов с сообщением. Эти показатели полезны для контроля доставки рекламы, но сами по себе не доказывают коммерческий эффект.
CTR — кликабельность. CTR рассчитывается как отношение кликов к показам, умноженное на 100%. Он помогает сравнивать объявления внутри сопоставимых условий. Высокий CTR может означать релевантное сообщение, но не гарантирует качественный трафик и продажи.
CPC — стоимость клика. CPC показывает, сколько в среднем стоит переход. Формула: рекламные расходы / количество кликов. Показатель зависит от конкуренции, формата и настроек. Дешёвый клик имеет ценность только тогда, когда посетитель движется дальше по воронке.
Показатели лидогенерации
CR — конверсия. Конверсия показывает долю пользователей, совершивших целевое действие. Формула: количество целевых действий / количество посетителей × 100%. Сравнивать нужно одинаковые действия и сегменты: заявка на консультацию и скачивание файла имеют разную коммерческую ценность.
CPL — стоимость лида. CPL рассчитывается как рекламные расходы / количество лидов. Он помогает контролировать стоимость привлечения обращений, но требует единого определения лида и фильтрации спама, дублей и нецелевых контактов.
Стоимость квалифицированного лида. Для B2B полезно отдельно считать стоимость обращений, которые соответствуют целевому профилю и приняты отделом продаж. Такая метрика находится ближе к бизнес-результату и помогает выявить каналы, которые дают много форм, но мало возможностей.
Показатели продаж и окупаемости
CAC — стоимость привлечения клиента. CAC — сумма расходов на привлечение, разделённая на количество новых клиентов за выбранный период. В состав расходов могут входить рекламный бюджет, работа команды, сервисы, производство материалов и другие затраты. Важно заранее зафиксировать состав числителя.
ROAS — окупаемость рекламных расходов. ROAS рассчитывается как выручка, отнесённая к рекламе, / рекламные расходы × 100%. Метрика показывает возврат именно рекламного бюджета. Она не учитывает все маркетинговые и операционные расходы, поэтому не равна прибыли.
ROMI — возврат маркетинговых инвестиций. Одна из распространённых формул ROMI: (доход от маркетинга − маркетинговые расходы) / маркетинговые расходы × 100%. В зависимости от управленческой методики вместо выручки может использоваться валовая прибыль или маржинальный доход. Выбранный подход нужно указывать в отчёте.
ДРР — доля рекламных расходов. ДРР рассчитывается как рекламные расходы / выручка от рекламы × 100%. Чем ниже показатель при сопоставимых условиях, тем меньшую долю выручки забирает реклама. Допустимое значение зависит от маржинальности и других затрат бизнеса.
LTV — ценность клиента за весь период. LTV оценивает доход или маржу, которую клиент приносит за время отношений с компанией. Сопоставление LTV и CAC помогает понять, оправдана ли стоимость привлечения с учётом повторных продаж. Для разовых и долгосрочных контрактов методика будет различаться.
Что такое сквозная аналитика
Сквозная аналитика связывает данные рекламных систем, сайта, звонков, CRM и продаж. В результате бизнес видит не только количество обращений, но и путь каждого лида до выручки.
Рекламная система передаёт метки кампании и расходы.
Веб-аналитика фиксирует визит и целевые действия.
Форма, звонок или мессенджер создаёт контакт и сделку в CRM.
Менеджер присваивает статус, сумму и причину отказа.
Отчёт объединяет расходы, лиды, продажи и финансовый результат по согласованной модели атрибуции.
Преимущество - возможность рассчитать окупаемость (ROMI) для каждого канала: сопоставив затраты на рекламу с выручкой из CRM, компания может перераспределять бюджет от кликов к каналам, которые приносят деньги, а также выявлять узкие места воронки на любом этапе.
Для расчёта и построения аналитики надо собрать информацию из рекламных кабинетов, сайта и CRM. Ниже перечислены основные категории данных.
Расходы по каналам, кампаниям и периодам.
UTM-метки или другая система идентификации источников.
Цели сайта, формы, звонки и обращения через мессенджеры.
CRM со статусами, ответственными, суммами и причинами потери.
Правила учёта дублей, повторных обращений и возвратов.
Данные о выручке, марже или оплатах в зависимости от выбранной методики.
Убедитесь, что источники используют единый часовой пояс, а валюты расходов и выручки приведены к общему знаменателю с учётом комиссий платёжных систем.
Атрибуция: как распределить ценность между касаниями
Клиент может впервые узнать о компании из статьи, вернуться по рекламе, открыть письмо и затем зайти напрямую. Модель атрибуции определяет, как распределяется ценность между этими касаниями.
Модель последнего значимого перехода проще для внедрения, но недооценивает ранние контакты. Первый переход показывает источник знакомства, но не учитывает последующий прогрев. Для сложного B2B-цикла полезно анализировать несколько срезов и помнить, что ни одна модель не является абсолютной истиной.
Как внедрить измерение поэтапно
Внедрение аналитики - в первую очередь упорядочивание процессов, а не просто интеграция сервисов. Чтобы отчёт начал приносить пользу, двигайтесь последовательно от постановки целей к управленческим решениям.
Согласуйте бизнес-вопросы: какие решения должен поддерживать отчёт.
Опишите воронку и единые определения стадий.
Проверьте техническую фиксацию форм, звонков и источников.
Наведите порядок в CRM: обязательные поля, причины отказа и суммы.
Соедините расходы и продажи сначала на уровне каналов, затем углубляйте детализацию.
Проведите сверку отчёта с рекламными кабинетами и финансовыми данными.
Настройте регулярный цикл решений: отключить, исправить, проверить или масштабировать.
Важно закрепить процесс: назначьте ответственного за проверку и зафиксируйте регламент внесения изменений. Любые новые кампании должны проходить через чек-лист отслеживания до запуска, чтобы избежать появления слепых зон.
Каким должен быть управленческий дашборд
Хороший дашборд не пытается показать все доступные числа. Руководителю обычно нужны расходы, квалифицированные лиды, продажи, выручка или маржа, CAC и ROMI в динамике. Специалистам — детализация по кампаниям, объявлениям, страницам и сегментам.
Показатели должны иметь фильтры по периоду, продукту, региону и источнику. Рядом с итоговым числом полезно видеть объём данных: одна крупная сделка может резко изменить окупаемость небольшого канала.
Как использовать показатели для управления бюджетом
Метрики нужны не для ежемесячной презентации, а для конкретных решений. Если канал даёт квалифицированные лиды, но продажи останавливаются на одном этапе, проблема может находиться в предложении или обработке. Если качество стабильно, а объёма мало, стоит проверить ограничения спроса, ставки и посадочные страницы. Если окупаемость подтверждается на достаточном количестве сделок, гипотезу можно масштабировать постепенно.
Полезно заранее установить правила реакции на отклонения: какой показатель служит сигналом для проверки, сколько данных нужно до вывода и кто принимает решение. Это защищает команду от двух крайностей — отключения кампании после нескольких неудачных дней и продолжения расходов без ясной гипотезы.
Типичные ошибки при оценке рекламы
Даже при наличии аналитики выводы могут искажаться из-за просчётов. Большинство проблем возникает не в рекламных кабинетах, а на стыке маркетинга, продаж и правил обработки данных.
Сравнение несопоставимых периодов, сегментов или типов конверсии.
Оптимизация по CPL без учёта качества и продаж.
Разные определения лида в маркетинге и отделе продаж.
Потеря источника при ручной передаче контакта.
Игнорирование повторных продаж и длинного цикла сделки.
Слепое доверие автоматическому отчёту без сверки данных.
Попытка сразу построить сложную систему при неготовой CRM.
Чтобы избежать ловушек, зафиксируйте единые окна атрибуции и правила дедупликации для участников. Внедрите сверку с рекламными кабинетами и финансовым учётом, что позволит заметить расхождения до того, как они превратятся в ошибочные управленческие решения.
Частые вопросы
Чем ROMI отличается от ROAS? ROAS сопоставляет отнесённую к рекламе выручку с рекламным бюджетом. ROMI оценивает возврат более широких маркетинговых инвестиций по выбранной методике. Состав расходов и база дохода должны быть явно указаны.
Можно ли оценивать рекламу только по CPL? CPL полезен для оперативной оптимизации, но не показывает качество, продажи и экономику клиента. Для управленческих решений его нужно связывать со стадиями CRM и финансовым результатом.
Нужна ли сквозная аналитика малому бизнесу? Нужна не обязательно сложная платформа, а связь расходов с реальными продажами. Начать можно с единых меток, корректных целей и дисциплины в CRM, постепенно автоматизируя отчёт.
Почему данные в разных системах не совпадают? Системы используют разные окна атрибуции, часовые пояса, правила идентификации и фильтрации. Расхождения не всегда означают ошибку, но методика и контрольные сверки должны быть документированы.