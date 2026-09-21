Как оценить эффективность рекламы: сквозная аналитика, CAC, CPL, ROMI и другие показатели

Канал может демонстрировать высокий CTR и дешёвые обращения, но приводить аудиторию, которая не покупает. Другой источник выглядит дороже на уровне заявки, зато чаще приводит к крупным сделкам. Если оценивать только рекламный кабинет, решения о бюджете будут опираться на неполную воронку.

Для бизнеса полезна цепочка: расход → посещение → обращение → квалификация → предложение → продажа → выручка или маржа. Сквозная аналитика объединяет эти этапы и позволяет сравнивать каналы по одному набору правил.

Перед расчётом показателей договоритесь о терминах. «Лид», «клиент», «выручка» и «маркетинговые расходы» должны иметь одинаковое определение во всех отчётах.