Планово-предупредительные ремонты (ППР) в ТОиР

Классификация и виды работ в системе ППР

График ППР это – «кровеносная система» производства, поддерживающая и восстанавливающая оборудование. В рамках ППР процессы выстраиваются в цепочку для решения следующих задач: снижения аварийности, продления службы активов, повышения безопасности, прогнозирования затрат и обеспечения стабильности. Чтобы задачи выполнялись, работы в ППР делят на направления.

Вид работ Описание Регламентное техобслуживание Регулярные операции на предотвращение износа: очистка от пыли и грязи, смазка узлов, подтяжка соединений и т.д. Многие недооценивают такие работы. Но они предотвращают до 70% крупных отказов оборудования. Диагностические мероприятия Диагностика дает выявить проблему до того, как она станет очевидной. В рамках ППР в нее входят: контроль температуры узлов, проверка изоляции, контроль давления и т.д. Методы неразрушающего контроля выводят это на новый уровень точности. Замена материалов Управление точкой отказа. Фильтры, прокладки, ремни, режущий инструмент, масла – у каждого элемента есть ресурс. Замена по графику технического обслуживания оборудования, а не по факту поломки, позволяет избежать дорогостоящих аварийных ремонтов и повреждения сопряжённых узлов. Плановый ремонт Восстановление потенциала. Это работы, планируемые на месяцы вперёд и требующие остановки оборудования. Их классифицируют на: текущие (устранение дефекта), средние (частичная разборка, восстановление узлов), капитальные (разборка оборудования, замена деталей).

Разделение работ превращает ППР из хаотичного «латания дыр» в управляемый процесс, где каждая операция имеет цель, стоимость и ожидаемый результат.