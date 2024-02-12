ФНС ищет «бумажные» НДС и делает ставку на предпроверочный анализ. Как бухгалтеру не довести бизнес до уголовных дел

На конференции «Налоговый орган: от проверки до банкротства» практикующие специалисты рассказали, как отвечать на требования и защитить бизнес.

8 февраля в Москве прошла практическая конференция «Налоговый орган: от проверки до банкротства», на которой специалисты обсуждали тренды налогового контроля и взыскания задолженности с должников.

Государственная экспертиза в налоговых расследованиях

Налоговые расследования начинают вести, когда есть подозрение на совершение преступлений по ст. 199 УК (высокий риск) и ст. 159 УК (средний риск). В уголовном судопроизводстве суммы неуплаченных налогов определяют на основании:

результатов налогового контроля (решение налогового органа);

результатов ревизионной деятельности органов внутренних дел (справка, акта, исследование документов);

результатов применения специальных знаний в уголовном процессе (заключение эксперта).

Сейчас в законе не предусмотрена обязанность назначать экспертизу. Ее можно сделать по ходатайству защиты, но следователи имеют право отказать в ней. Такое зачастую применяется в делах, когда позиция правоохранителей недостаточно сильна.

Выступление Константина Сальникова

Экспертизу по налоговым спорам теперь могут проводить только государственные судебно-экспертные учреждения. Запрет на заключение частных компаний связан с тем, что негосударственные проводят экспертизы не совсем верно, специалисты могут начислить высокие или низкие суммы. Кроме того, если у предпринимателя возникают какие-то проблемы с проведением государственной экспертизы, то это приводит к большему подозрению.

Произойдет перераспределение на центральную экспертную систему и не понятно, как система Минюста будет справлять с экспертизами по исчислению налогов, — сказал Константин Сальников, к.э.н, директор АНО «Центр судебных исследований «Экспертология», доцент кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга МИРЭА.

Какую новую схему ухода от налогов выявляет ФНС

В компанию пришла налоговая инспекция и проверяет только клиентов по одной схеме сделок. Им продавались товары по сниженным ценам от определенного поставщика, и сам же поставщик присылал организации, которые покупают эту продукцию.

Бухгалтеры не могли понять, что это такое. В ФНС объяснили, что такие требования идут в рамках борьбы с «бумажным НДС». Инспекторы обнаружили, что по документам налогоплательщик продавал один товар, а покупатели присылали в ИНФС те же бумаги, но в них отражена покупка другого товара.

Продавец и покупатель указывают в книгах продаж и покупок одинаковые даты, номера и суммы счетов-фактур, но при этом имеют разные документы.

Так «специалисты» по обналичке переключились на продажу «бумажного НДС». Их деятельность происходит на площадках в интернете. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который добавит в Уголовный кодекс ст. 173.3 за сбыт и представление заведомо ложных счетов-фактур.

Выездные налоговые проверки — больше не главный способ воздействия на налогоплательщика

За 10 месяцев 2023 года поступления в бюджет от ВНП составили 41%, а 59% принесла аналитическая работа. Основной формой контроля стал предпроверочный анализ, в который входят:

анализ данных отчетности, оценка деятельности компании по 43 критериям;

запрос информации у банков и госорганов (ЗАГСы, реестры и прочее);

определение группы риска (уплата НДС, сомнительные контрагенты, недостоверные сведения);

сопоставление информации, которую предоставила компания, с данными, полученными от контрагентов;

исследование открытых источников (публикаций СМИ, постов в соцсетях).

Предприниматель заплатит, если следствие не доказало преступление и истек срок давности

За 9 месяцев 2023 года в Следственный комитет поступило на 27% больше материалов, чем за тот же период 2022 года. Уголовных дел за 2023 год было возбуждено на 34% больше, чем 2022 году.

Такие цифры показывают, что налоговая, следователи и оперативники являются выгодоприобретателями, они заинтересованы возмещать налоговые долги. У следствия есть богатый инструментарий по выбиванию долгов, — сказал Руслан Зафесов адвокат, управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions.

С марта 2023 года налоговые преступления в особо крупном размере перестали быть тяжкими и стали средней тяжести со сроком давности 6, а не 10 лет.

Если в течение трех месяцев дело не направляется в суд, а продолжает расследоваться, то следователь обязан прекратить уголовное дело за недоказанностью.

Обвиняемый может не соглашаться прекратить дело, даже если истек срок давности, потому что от прокуратуры придет гражданский иск. Человека заставят написать, что он соглашается и с недоимками, и с преследованием, но готов прекратить дело за истечением срока давности. Это приведет к большим доначислениям, поэтому многие предприниматели разбираются до конца и идут в суд для рассмотрения дела по существу.

Генеральная прокуратура разъяснила ст. 27 УПК так: если уголовное дело уже прекращалось за истечением срока давности и бизнесмен согласился с этим, а следствие опять было возобновлено, то в таком случае дело закроют за недоказанностью.

Но когда предприниматель не высказывал желание прекратить дело в связи с истечением срока давности и без права на реабилитацию, то материалы дела отправятся в общем порядке в суд.

Что сделать, чтобы не довести бизнес до уголовных дел

Первое, что нужно сделать при работе с требованиями ИФНС до налоговой проверки — определить риски. Для этого надо понять, что хочет налоговая, присылает ли она текущие требования или настораживающие.

Ольга Головина — профессиональный бухгалтер, налоговый консультант (ПНК), ex-Главный бухгалтер ООО «Зельгрос» — к настораживающим требованиям относит:

Поток требований по одной и той же организации. Это сигнализирует о том, что инспекция что-то обнаружила, а налогоплательщику нужно думать о мерах защиты. В первую очередь надо изучить документы, понять, проверялась ли подозрительная компания, встречались ли с директором ее представители, что написано в договоре с этой организацией. В идеале постараться заменить проблемного контрагента на другого, чтобы остановить возможные будущие доначисления и уменьшить сумму налоговых требований. Странные периоды, по которым запрашивается информация. Не исключено, что инспекторы собирают материалы для правоохранительных органов. Важно оценить, какие фирмы интересны ФНС. Повторяющиеся требования по определенному виду сделок с разными организациями. В этом случае нужно задуматься о том, чтобы «реструктуризировать бизнес». Нестандартные вопросы в требовании. Запрос информации об ответственных лицах. В перспективе таких сотрудников пригласят на допрос, к которому фирма должна подготовиться. Например, нанять адвоката.

К текущим требованиям налоговиков относятся:

Подтверждение льгот. Нужно прислать подтверждающие документы, а если таковых не оказалось, то инспекторы выставят требования заплатить. Запрос причин убытка. Когда компания подала декларацию с убытком. По мнению налоговиков, у коммерческих компаний цель — получение прибыли, а если ее нет, то у них возникают вопросы. Однократные требования в связи с выездной проверкой контрагента. Нужно подтвердить взаимоотношения. Запрос пояснений в связи с невыполнением контрольных соотношений. Требование сторонних налоговых инспекций. Это самое странное, что может быть в практике, на них отвечать не обязательно. Но для страховки можно попросить прислать требования через ТКС или через инспекцию, к которой прикреплен налогоплательщик. После такого ответа, никаких запросов больше не поступает.

Как отвечать на требования по проверке

Если не ответить на требования, то будет штраф. Текст нужно составить таким образом, чтобы ответить только на конкретные вопросы и не предоставлять дополнительных сведений.

Владислав Каминский — основатель и управляющий партнер юридической компании «Kaminskiy, Stepanov & Partners» — советует не бежать вперед паровоза, использоваться все процессуальные сроки и присылать подтверждение о получении требований только на 6 день. Так с учетом законного срока (10 рабочих дней) у вас будет больше 3 недель.

Если нужно собрать большой объем информации — сразу запрашивайте отсрочку и уточняйте конкретные периоды, которые интересуют инспекторов.

Инспекторам можно отказать в предоставлении документов, если:

требование направлено не за проверяемый период (за пределами трех лет);

ранее документы уже предоставлялись, и неважно, в какой отдел и по какой проверке;

документы не относятся прямо к предмету проверки. Например, когда проверяют НДС могут запрашивать небухгалтерские документы, которые не относятся к формированию налога;

документы не являются первичными и обязательными к ведению, например, ОСВ.

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