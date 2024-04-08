Екатерина Макаренко
Мошенничество

Мошенники против бизнеса. 3 способа защиты

В последнее время предприниматели становятся все более уязвимыми перед лицом изощренных схем мошенничества. Поэтому важно быть настороже и знать, как защитить свой бизнес от потенциальных угроз.
13 8

Это вторая часть статьи на эту тему, с первой вы можете ознакомиться тут.

1. «Сертификаты» для «выгодных» контрактов:

Одна из распространенных уловок — это когда мошенники представляются от имени известной фирмы и заявляют, что выбрали вас в качестве поставщика товаров, работ или услуг. Обсуждение условий сотрудничества внезапно сводится к необходимости получения вами различных сертификатов, таких как сертификат финансового состояния, сертификат реестра проверенных организаций, сертификат федеральной системы сертификации поставщиков или сертификат деловой репутации. И предлагают оформить эти документы «задешево» через «партнерскую» фирму. Часто называются сертификаты, которых в природе не существует и только эта фирма занимается их выдачей. В таком случае предприниматель сам находит эту фирму через поиск в Яндексе или Гугл. Вернуть деньги в такой ситуации очень сложно, так как фирма «партнёр» мошенников действует в рамках правового поля.

Защита: в этой ситуации крайне важно проводить тщательную проверку любой компании с которой вам предстоит сотрудничать, связываться с её представителями через контакты указанные на официальном сайте.

2. Обзор от блогера:

Другой способ обмана связан с миром блогеров и социальных медиа. Блогер Wylsacom поделился своим опытом о том, как мошенники представлялись разным компаниям его представителями и просили предоставить на обзор дорогой товар. Получив товар, мошенники исчезали без следа. В таких случаях преступники используют адреса электронной почты и другие средства связи, похожие на официальные, что затрудняет их идентификацию.

Защита: всегда тщательно проверяйте подлинность источника сообщения и обращаясь через официальные каналы связи, указанные на официальных площадках блогера.

 3. Ваша заявка одобрена:

Третий распространенный способ мошенничества заключается в убеждении предпринимателя в том, что его счет был взломан и на него оформлен овердрафт. Мошенник предлагает взять новый заем в банке, утверждая, что это отменит старый долг. Чтобы «защитить» деньги от кражи, предпринимателю предлагается отправить их в «безопасную ячейку» по специальным реквизитам. Иногда мошенники используют сложные сценарии, включая звонки от нескольких лиц, представляющихся сотрудниками банка или оперативниками, и даже могут использовать украденные данные для придания своим словам правдоподобия.

Защита: чтобы защитить себя, необходимо никогда не принимать спешных решений под давлением и всегда проверять полученную информацию через официальные каналы связи банка. Помните, что представители банков, спецслужб и других контролирующих органов никогда не просят предоставить какую-то важную информацию дистанционно через интернет или по телефону. Максимум, что может быть — это вас могут пригласить для беседы.

Каждый из этих случаев демонстрирует, насколько важно быть бдительным и критически подходить к любым предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Общение через официальные и проверенные каналы, тщательная проверка информации и партнеров, а также здравый смысл являются вашими лучшими союзниками в борьбе с мошенниками. Ваш опыт и советы по предотвращению подобных ситуаций могут быть бесценными для других предпринимателей, поэтому не стесняйтесь делиться ими в комментариях.

Начать дискуссию

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При ввозе в РФ уникального оборудования не надо платить НДС

В общем случае ввоз на территорию РФ товаров облагается НДС. Но для импорта оборудования, у которого нет аналогов в России, сделано исключение.

2

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Lexintel
Иностранные работники

Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ актуализирует список профессий, на которые не требуется получение квоты при оформлении иностранных граждан. Таким образом Минтруд России стимулирует приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.

Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты
596
ЕСХН

При переходе с ОСНО на ЕСХН право на вычет НДС зависит от одного условия

Плательщики ЕСХН – это плательщики НДС, но от НДС можно освободиться по статье 145 НК.

125

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Екатерина Макаренко
Мошенничество

Мошенники против бизнеса. 3 способа защиты

В последнее время предприниматели становятся все более уязвимыми перед лицом изощренных схем мошенничества. Поэтому важно быть настороже и знать, как защитить свой бизнес от потенциальных угроз.

13
Вклады

По вкладам со сберегательными сертификатами страховка будет в 2 раза больше

До 15 июля 2024 года правительство и Банк России разработают и внесут в законодательство изменения в отношении вкладов, которые удостоверяются сберегательными сертификатами.

186
ОВИОНТ ИНФОРМ
Отчетность

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи

Любой работодатель обязан сдавать ряд отчетов по своим сотрудникам. Расскажем, что, когда и куда нужно подавать за первый квартал 2024 года.

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи
245

Онлайн-курсы

51
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Выездные налоговые проверки

ФНС объяснила резкое снижение налоговых доначислений по итогам проверок

Количество выездных проверок и объем претензий существенно снизились. В ФНС подвели итоги по выездным налоговым проверкам за 2023 год.

1
369
igotosochi
Инвестиции

МФК Займер — микрокредиты идут на IPO

Ни месяца без IPO на Мосбирже. На этот раз за деньгами инвесторов выходит главный лидер рынка микрокредитования Займер. Модель бизнеса простая — выдавать необеспеченные небольшие суммы под большие проценты на короткий срок. А интересно ли участвовать в этом IPO на короткий срок или даже на длинный?

МФК Займер — микрокредиты идут на IPO
1
16
Инвестиции

Инвесторам дадут дополнительные меры поддержки

Физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации программы сохранения объектов культурного наследия, предоставят дополнительные меры поддержки.

185
Налоговая помощь
Налоговые проверки

​Рубрика «Бывших не бывает». Как получить информацию о текущем статусе проверок, итогах и предпроверочном анализе

Извечный вопрос каждого руководителя или собственника бизнеса, а что же там в налоговой по его компании (ИП) думают, как его видят, планируют ли что-то сделать и какие тайны еще хранит в отношении бизнеса налоговая в своих кабинетах и кулуарах.

10
Уведомление по ЕНП

ЕНП-уведомление с ошибками не пройдет на ЕНС + опрос

Для уведомлений по ЕНП утвердили контрольные соотношения, которые начнут действовать с 2025 года. Пока же применяются аналогичные КС, но не по приказу ФНС, а по письму.

436
НДС

При отказе от забронированного номера в отеле можно попасть на НДС

Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.

1
325

Разборы законов

1 237
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Миграционный учет

За кем будет последнее слово по миграционным изменениям

3 апреля в ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин затронул вопросы миграции и миграционной политики.

1
358
Кадры

Официально: назван топ-3 специальностей, по которым будет больше всего бюджетных мест

Глава правительства рассказал, на какие специальности выделено наибольшее количество бюджетных средств в 2024 году.

389
Обзоры для бухгалтера

Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657

Бухгалтеры обсуждают необычные вакансии. Неудивительно, ведь оказалось, что 45% работающих россиян выгорают на работе. А еще расскажем самые важные новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3
381
Кадры

Путин заявил, что безработицы в России практически нет

Президент принимал участие в съезде профсоюзов, где сообщил, что России безработица в ближайшие годы не грозит.

5
198
Павел Патрикеев
Ведение бизнеса

Продажа компании: как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без обмана

Стартап, созданный группой бывших коллег, разработал собственную платформу управления маркетплейсами, которая стала неожиданно хорошо продаваться. Но будучи технарями, а не предпринимателями, основатели не знали, как ее легализовать. Что делать?

Продажа компании: как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без обмана
101
Русские офшоры (САР)

Стало известно, сколько компаний перешли в специальные административные районы

Мишустин поделился свежей статистикой перехода компаний в САР.

120

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Декретный отпуск

Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Сейчас работающие родители получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предложено продлить выплату еще на 1,5 года и платить пособие до 3-х лет.

1
403

Интересные материалы

Бесплатно с Социальная поддержка

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса 

Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса 
238