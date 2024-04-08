Мошенники против бизнеса. 3 способа защиты

В последнее время предприниматели становятся все более уязвимыми перед лицом изощренных схем мошенничества. Поэтому важно быть настороже и знать, как защитить свой бизнес от потенциальных угроз.

Это вторая часть статьи на эту тему, с первой вы можете ознакомиться тут.

1. «Сертификаты» для «выгодных» контрактов:

Одна из распространенных уловок — это когда мошенники представляются от имени известной фирмы и заявляют, что выбрали вас в качестве поставщика товаров, работ или услуг. Обсуждение условий сотрудничества внезапно сводится к необходимости получения вами различных сертификатов, таких как сертификат финансового состояния, сертификат реестра проверенных организаций, сертификат федеральной системы сертификации поставщиков или сертификат деловой репутации. И предлагают оформить эти документы «задешево» через «партнерскую» фирму. Часто называются сертификаты, которых в природе не существует и только эта фирма занимается их выдачей. В таком случае предприниматель сам находит эту фирму через поиск в Яндексе или Гугл. Вернуть деньги в такой ситуации очень сложно, так как фирма «партнёр» мошенников действует в рамках правового поля.

Защита: в этой ситуации крайне важно проводить тщательную проверку любой компании с которой вам предстоит сотрудничать, связываться с её представителями через контакты указанные на официальном сайте.

2. Обзор от блогера:

Другой способ обмана связан с миром блогеров и социальных медиа. Блогер Wylsacom поделился своим опытом о том, как мошенники представлялись разным компаниям его представителями и просили предоставить на обзор дорогой товар. Получив товар, мошенники исчезали без следа. В таких случаях преступники используют адреса электронной почты и другие средства связи, похожие на официальные, что затрудняет их идентификацию.

Защита: всегда тщательно проверяйте подлинность источника сообщения и обращаясь через официальные каналы связи, указанные на официальных площадках блогера.

3. Ваша заявка одобрена:

Третий распространенный способ мошенничества заключается в убеждении предпринимателя в том, что его счет был взломан и на него оформлен овердрафт. Мошенник предлагает взять новый заем в банке, утверждая, что это отменит старый долг. Чтобы «защитить» деньги от кражи, предпринимателю предлагается отправить их в «безопасную ячейку» по специальным реквизитам. Иногда мошенники используют сложные сценарии, включая звонки от нескольких лиц, представляющихся сотрудниками банка или оперативниками, и даже могут использовать украденные данные для придания своим словам правдоподобия.

Защита: чтобы защитить себя, необходимо никогда не принимать спешных решений под давлением и всегда проверять полученную информацию через официальные каналы связи банка. Помните, что представители банков, спецслужб и других контролирующих органов никогда не просят предоставить какую-то важную информацию дистанционно через интернет или по телефону. Максимум, что может быть — это вас могут пригласить для беседы.

Каждый из этих случаев демонстрирует, насколько важно быть бдительным и критически подходить к любым предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Общение через официальные и проверенные каналы, тщательная проверка информации и партнеров, а также здравый смысл являются вашими лучшими союзниками в борьбе с мошенниками. Ваш опыт и советы по предотвращению подобных ситуаций могут быть бесценными для других предпринимателей, поэтому не стесняйтесь делиться ими в комментариях.