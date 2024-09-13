Неутешительные новости: как серые зарплаты ставят ваш бизнес под удар

Власти планируют расширить перечень оснований для выездных проверок в сфере трудового права, уделяя особое внимание зарплатам "в конвертах" и переводам сотрудников в статус самозанятых. Предлагается ввести новые индикаторы риска, которые помогут выявлять нарушения, связанные с использованием серых зарплат и уходом от налогов через фиктивное оформление работников.

Мы уже заранее оповестили всех наших клиентов о том, что необходимо привести в порядок всё, что касается найма сотрудников, чтобы избежать возможных санкций. Тем не менее, два наших клиента решили сэкономить и закрыли глаза на эти рекомендации. И они оказались в числе тех, кто столкнулся с проверками. Важно понимать, что речь идёт не о том, что государство пытается собрать больше налогов любой ценой, а о том, что зарплаты "в белую" оздоравливают экономику. Сотрудники, получающие легальную зарплату, активнее участвуют в экономике, тратя больше денег, что в конечном итоге способствует росту бизнеса. Это те самые деньги, которые возвращаются к предпринимателям в виде покупательского спроса и увеличивают прибыль этих самых предпринимателей.



Схемотозники, которые пытаются сэкономить за счёт теневых схем, портят финансовую карму не только себе но и другим. В краткосрочной перспективе может показаться, что такие схемы приносят выгоду, однако в долгосрочном периоде они подрывают доверие к компании, создают юридические и репутационные риски, а также могут привести к крупным штрафам. Более того, теневые схемы часто приводят к дестабилизации бизнеса, так как при проверках выявляются серьёзные нарушения, что в итоге может угрожать существованию компании, а это перераспределение нагрузки на сферу бизнеса, выброс на рынок труда безработных. Ну и в процессе существования это прием на работу неквалифицированных кадров, трудовых мигрантов, что повышает криминогенность и прочие неприятности.



И да, сейчас многие крупные и не очень компании в поисках контрагентов и партнеров тоже проверяют фирмы на предмет того, как у них обстоят дела с трудовым законодательством. Потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда его партнёр привлекает внимание контролирующих органов или оказывается замешан в судебных разбирательствах из-за нелегальных зарплат и других нарушений. Это может ударить не только по деловым отношениям, но и по имиджу самой компании. Надёжность и законность стали важными критериями для выбора бизнес-партнёров, и те, кто это игнорирует, рискуют потерять ценные контракты.



И вот - ведомства отчитываются о высокой эффективности надзорных мероприятий, которая уже достигает 90%. Это показатель того, что государственные органы всерьёз взялись за борьбу с нарушениями в сфере трудового законодательства. Избежать проверок становится всё сложнее, и постепенно система контроля становится всё более прозрачной и точной, оставляя все меньше возможностей для уклонения от закона.