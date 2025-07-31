Госдума приняла закон № 755710-8 для владельцев VPN-сервисов

Мы внимательно прочли все и информируем вас об этом, так как для малого бизнеса этот закон важен.

Этот закон дополняет КоАП статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов (важное дополнение!) и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей.

Экстремистские материалы, которые находятся в списке Минюста это примерно 5,5 тыс. сайтов — полный список приведен вот здесь

Закон не предусматривает штрафов за использование запрещенных в России Instagram1 и Facebook1 (запрещены в РФ) с помощью VPN, и сам факт использования VPN правонарушением считаться не буде.

Но Закон вводит ответственность за рекламу VPN-сервисов: штраф для граждан составит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Будьте осмотрительнее с рекламой.

Неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов повлечет аналогичный штраф. Такой же штраф последует и за неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в России информационным ресурсам.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере:

от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

для должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей;

для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Закон вводит штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера иному лицу. В случае передачи юр.лицом или ИП возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора последует штраф:

для индивидуальных предпринимателей в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — проверьте договоры с курьерами!

В примечании указывается, что не будет являться административным правонарушением "безвозмездная кратковременная передача абонентом" номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.