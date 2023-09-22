Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа

Если вы продали жилую недвижимость, то на следующий год не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% налога на доход. Расскажу, какие есть законные способы снижения дохода, чтобы уменьшить сумму налога или вовсе его не платить.

✅Дождаться минимального срока владения.

Если жилье принадлежало более 5 лет, то вы не обязаны платить НДФЛ и подавать налоговую декларацию.

Исключение: жилье, полученное в дар, по наследству, по договору ренты, приватизации или это ваше единственное жилье. Для них исчисляется трехлетний срок.

✅ Заявить налоговые вычеты.

Можно заявить налоговые вычеты, если оплачивали лечение и образование, занимались спортом или благотворительностью, платили пенсионные и страховые взносы, покупали другое жилье или инвестировали средства с ИИС. Вычет предоставляется тем, кто официально трудоустроен и у кого с зарплаты удерживается подоходный налог в размере 13% или 15%. Вычеты можно заявлять за 3 предыдущих года.

✅Применить имущественный вычет при продаже жилья.

Он равен 1 млн рублей и применяется даже теми, кто официально не работает.

Вместо имущественного вычета можно уменьшить доход на сумму, которую вы потратили на приобретение продаваемого имущества. Расходы на покупку должны быть документально подтверждены.

Вы можете применить тот способ, который наиболее выгодный для вас. Если доход от продажи жилья не превысил 1 млн рублей, то не нужно платить налоги и отчитываться перед ФНС.

📍Не забудьте проверить кадастровую стоимость продаваемого жилья. Если 70% от кадастровой стоимость превышает 1 млн рублей, а в договоре купли-продажи жилье продается за 1 млн рублей или ниже, то придется подать декларацию.

✅Воспользоваться льготами для семей с детьми.

Семьи с двумя и более детьми до 24 лет не платят налог с продажи квартиры: