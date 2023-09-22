Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
НДФЛ

Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа

Если вы продали жилую недвижимость, то на следующий год не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% налога на доход. Расскажу, какие есть законные способы снижения дохода, чтобы уменьшить сумму налога или вовсе его не платить.
6
Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа
Иллюстрация: freepik/freepik

Дождаться минимального срока владения.

Если жилье принадлежало более 5 лет, то вы не обязаны платить НДФЛ и подавать налоговую декларацию.

Исключение: жилье, полученное в дар, по наследству, по договору ренты, приватизации или это ваше единственное жилье. Для них исчисляется трехлетний срок.

Заявить налоговые вычеты.

Можно заявить налоговые вычеты, если оплачивали лечение и образование, занимались спортом или благотворительностью, платили пенсионные и страховые взносы, покупали другое жилье или инвестировали средства с ИИС. Вычет предоставляется тем, кто официально трудоустроен и у кого с зарплаты удерживается подоходный налог в размере 13% или 15%. Вычеты можно заявлять за 3 предыдущих года.

Применить имущественный вычет при продаже жилья.

Он равен 1 млн рублей и применяется даже теми, кто официально не работает.

Вместо имущественного вычета можно уменьшить доход на сумму, которую вы потратили на приобретение продаваемого имущества. Расходы на покупку должны быть документально подтверждены.

Вы можете применить тот способ, который наиболее выгодный для вас. Если доход от продажи жилья не превысил 1 млн рублей, то не нужно платить налоги и отчитываться перед ФНС.

📍Не забудьте проверить кадастровую стоимость продаваемого жилья. Если 70% от кадастровой стоимость превышает 1 млн рублей, а в договоре купли-продажи жилье продается за 1 млн рублей или ниже, то придется подать декларацию.

Воспользоваться льготами для семей с детьми.

Семьи с двумя и более детьми до 24 лет не платят налог с продажи квартиры:

  • если продают ее через 3 года с момента приобретения, при условии, что новая квартира больше по метражу или дороже по кадастровой стоимости;

  • семья купила новое жилье в том же году или не позднее 30 апреля следующего года;

  • кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей;

  • на момент продажи налогоплательщик и члены его семьи не владеют в совокупности более 50% другой недвижимости, которая по площади больше, чем приобретаемая.

Svetlananalogi

Svetlananalogi

налоговый консультант в ООО

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип s.ivanova_
    s.ivanova_
    Интернет и IT

    На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!

    Журналисты со всей России собрались тестировать нейросети: проверяли как ИИ выделяет главное в текстах, умеет ли писать новости, проверять информацию и каких экспертов способен посоветовать для интервью. Как думаете, кто лучше работает — искусственный интеллект или акулы пера?

    На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!
    132
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥 Найти работу будет легче, если посмотреть подборку с вакансиям дня от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    186
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Бизнес-планирование

    Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?

    Утренняя планерка, летучка, stand up — всё это названия ежедневных совещаний для быстрого информирования всех о том, что происходит в команде. В каких ситуациях ежедневная планерка необходима и как правильно ее проводить рассказываю в этой статье.

    Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?
    1
    139
    Логотип Евгения Хаустова
    Евгения Хаустова
    Финансовый анализ

    Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?

    Формирование показателей БДДС требует определенных навыков. На какие вопросы нужно ответить, чтобы составить «работающий» бюджет движения денежных средств.

    Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?
    102
    Логотип LRurist
    LRurist
    Маркировка рекламы

    Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение

    В материале о требованиях, предъявляемых законодателем к размещению рекламы, ответственности, необходимых критерии, предъявляемых к рекламе/рекламодателю, юридические советы, чтобы избежать привлечения к ответственности.

    Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение
    100
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Банкротство

    Какие риски для топ-менеджеров влечет банкротство? Чем рискует директор компании

    Топ-менеджеру компании всегда надо быть внимательным. Но, пока человек работает топ–менеджером, он не сильно то задумывается о негативной стороне занимаемой должности: пожинает плоды своего карьерного роста. При этом возглавлять компанию — это не только престиж и большая зарплата, но и риск привлечения к ответственности.

    64
    Логотип Ирина СмирноваVB
    Ирина СмирноваVB
    Зарплата

    Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами

    Ночные часы работы согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса включают в себя период с 22:00 до 06:00. Трудовая деятельность в это время считается работой в ночное время. Как оформить и оплатить такую работу?

    Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами
    105
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Сербия и Европейский союз: перспективы вступления

    Перспектива вступления Сербии в Европейский союз (ЕС) остается одной из важнейших тем внутренней и внешней политики этой страны. В данной статье мы рассмотрим перспективы по получению членства в ЕС для Сербии и меры, которые предпринимает эта страна для достижения данной цели.

    Сербия и Европейский союз: перспективы вступления
    45
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Блокировка счетов

    Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету

    Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.

    Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету
    2
    214
    Читать еще
    Мнения