Как вести себя на допросе в налоговой❓ 7 шагов

Сохраняйте на стену, чтобы не потерять. Когда общаюсь в бизнес-сообществах с предпринимателями, они часто мне рассказывают, как их вызывали на допрос в налоговую. И делятся историями дрожащим голосом и испуганным взглядом. И я их понимаю.😊

На первый взгляд, может показаться, что это неприятная процедура, но это не так страшно. Дам вам некоторые советы, как не бояться налоговую и спокойно пройти допрос.

Как вести себя на допросе в налоговой❓

✅ отвечать четко и кратко на вопросы инспектора, не позволять вольной трактовки,

✅говорить только о том, с чем лично сталкивался свидетелей, не высказывать свои предположения и слухи,

✅ если не уверены, то лучше сказать что не помните и нужно вам проверить информацию,

✅ будьте вежливыми и уважительными к сотрудникам налоговой службы. Никогда не выражайтесь грубо или агрессивно,

✅если вы не понимаете вопрос, попросите уточнения или объяснения. Не стесняйтесь просить повторить вопрос,

✅не отвечайте на вопросы, если они выходят за пределы компетенции налоговой службы или затрагивают вашу тайну. Лучше проконсультироваться с налоговым юристом,

✅если вам предоставляют документы, внимательно ознакомьтесь с ними и убедитесь, что вы понимаете их содержание.

Следует учесть, что все это фиксируется в протоколе и может быть использовано налоговиками в своих целях. Чтобы минимизировать налоговые риски, рекомендую обращаться к налоговому юристу для сопровождения во время допроса. Он также защитит клиента при переходе на личность и психологическом давлении.

✍Если у вас предстоит вызов на допрос и вы испытываете тревогу, пишите или звоните. Сопровожу вас на допросе, помогу правильно ответить на вопросы и проверю заполнение протокола допроса.

Вы ходили на допрос в налоговую❓

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