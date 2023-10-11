Как вести себя на допросе в налоговой❓ 7 шагов

На первый взгляд, может показаться, что это неприятная процедура, но это не так страшно. Дам вам некоторые советы, как не бояться налоговую и спокойно пройти допрос.
Как вести себя на допросе в налоговой❓
✅ отвечать четко и кратко на вопросы инспектора, не позволять вольной трактовки,
✅говорить только о том, с чем лично сталкивался свидетелей, не высказывать свои предположения и слухи,
✅ если не уверены, то лучше сказать что не помните и нужно вам проверить информацию,
✅ будьте вежливыми и уважительными к сотрудникам налоговой службы. Никогда не выражайтесь грубо или агрессивно,
✅если вы не понимаете вопрос, попросите уточнения или объяснения. Не стесняйтесь просить повторить вопрос,
✅не отвечайте на вопросы, если они выходят за пределы компетенции налоговой службы или затрагивают вашу тайну. Лучше проконсультироваться с налоговым юристом,
✅если вам предоставляют документы, внимательно ознакомьтесь с ними и убедитесь, что вы понимаете их содержание.
Следует учесть, что все это фиксируется в протоколе и может быть использовано налоговиками в своих целях. Чтобы минимизировать налоговые риски, рекомендую обращаться к налоговому юристу для сопровождения во время допроса. Он также защитит клиента при переходе на личность и психологическом давлении.
✍Если у вас предстоит вызов на допрос и вы испытываете тревогу, пишите или звоните. Сопровожу вас на допросе, помогу правильно ответить на вопросы и проверю заполнение протокола допроса.
Вы ходили на допрос в налоговую❓
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