Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания

Бывало вечером, когда сидишь за столом с семьей, а мысли, еще хуже — глаза и пальцы заняты работой. Это может быть и в выходной, и во время отпуска. «Я ушел с работы, но работа из меня не вышла». Знакомое состояние❓

Очень напоминает древних евреев: они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. У нас похожие риски: вместо жизни в полноте благословений — «пустыня» рутины и выгорания.

Как с этим справиться❓

Оставить рабочую переписку и звонки. Сделать это технически не сложно: выключите или оставьте в офисе рабочий телефон. Объясните сотрудникам или клиентам, что у вас выходной и личное время. Если не справляетесь, включите режим «Не беспокоить», когда садитесь с семьей за стол или устраиваете игры с детьми.

Вам вовсе не нужно быть на связи 24/7. Ничего страшно не случиться, если вы ответите на сообщения в 10 утра, а не в 11 вечера. Постепенно все привыкнут, что у вас есть не только работа, но семья, друзья и отдых.

❗И еще момент.

Выключить телефон проще, чем остановить поток мыслей. Не тащите работу домой и в голове правильно завершите рабочий день. Успокойтесь и отложите решение задач на первый рабочий день.

Хороших выходных от работы❗