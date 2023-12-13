Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания

Очень напоминает древних евреев: они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. У нас похожие риски: вместо жизни в полноте благословений — «пустыня» рутины и выгорания.
Как с этим справиться❓
Оставить рабочую переписку и звонки. Сделать это технически не сложно: выключите или оставьте в офисе рабочий телефон. Объясните сотрудникам или клиентам, что у вас выходной и личное время. Если не справляетесь, включите режим «Не беспокоить», когда садитесь с семьей за стол или устраиваете игры с детьми.
Вам вовсе не нужно быть на связи 24/7. Ничего страшно не случиться, если вы ответите на сообщения в 10 утра, а не в 11 вечера. Постепенно все привыкнут, что у вас есть не только работа, но семья, друзья и отдых.
❗И еще момент.
Выключить телефон проще, чем остановить поток мыслей. Не тащите работу домой и в голове правильно завершите рабочий день. Успокойтесь и отложите решение задач на первый рабочий день.
Хороших выходных от работы❗
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
охо-хо, шлейф мыслей не отсекается быстро
а ещё лучше - не работать!