Как восстановить движение по счету❓ Полезные советы

Нужно попытаться договориться с банком путем переговоров. А также попытаться обратиться в комиссию ЦБ РФ с официальным запросом.
Даю вам некоторые советы:
Для начала получите письменный ответ от банка о причинах блокировки.
Банк должен сообщить не позднее 5 рабочих дней. Если нет ответа, то нужно сформировать пакет документов для подтверждения своей позиции. И попросить банк для пересмотра решения.
Если получен официальный отказ, подаем в межведомственную комиссию при ЦБ заявление об обжаловании отказного решения кредитной организации.
Важно: комиссия не рассматривает жалобы на решения об ограничении ДБО, отказе в выпуске/перевыпуске карты, расторжении договора банковского счета, комиссии и тарифы банка, а также решения об отказе от заключения договора, проведении операции, принятые не на основании положений 115-ФЗ.
Если обращение в комиссию не дало результатов, то остается искать правды в суде.
У вас были подобные ситуации с банком?
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