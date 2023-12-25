Как восстановить движение по счету❓ Полезные советы

В прошлый раз писала о том, что делать если отказали в проведении платежей по счету. Сегодня разберем, как восстановиться после такой новости и что сделать чтобы счет заработал.

Нужно попытаться договориться с банком путем переговоров. А также попытаться обратиться в комиссию ЦБ РФ с официальным запросом.



Даю вам некоторые советы:

Для начала получите письменный ответ от банка о причинах блокировки.

Банк должен сообщить не позднее 5 рабочих дней. Если нет ответа, то нужно сформировать пакет документов для подтверждения своей позиции. И попросить банк для пересмотра решения.

Если получен официальный отказ, подаем в межведомственную комиссию при ЦБ заявление об обжаловании отказного решения кредитной организации.

Важно: комиссия не рассматривает жалобы на решения об ограничении ДБО, отказе в выпуске/перевыпуске карты, расторжении договора банковского счета, комиссии и тарифы банка, а также решения об отказе от заключения договора, проведении операции, принятые не на основании положений 115-ФЗ.



Если обращение в комиссию не дало результатов, то остается искать правды в суде.

У вас были подобные ситуации с банком?