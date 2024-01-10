Как можно потерять право на льготную ставку УСН❓ Судебное решение

⛔Многие ИП игнорируют эти требования и налоговая отказывает в применении пониженной налоговой ставки по УСН. Это касается и случаев, когда они не соответствуют инструкциям Росстата.

В судебной практике был случай, когда налоговики лишили организацию общепита права на пониженную ставку из-за неправильного расчета среднесписочной численности по декларации за 2021 год. Налоговая пояснила, что в компании размер среднего заработка должен соответствовать средним показателям в регионе. Путем расчетов выявилось, что средняя зарплата оказалась меньше, чем должно быть.

👉 Компания не согласилась с налоговой и посчитала, что средняя зарплата определяется в соответствии с приказом Росстата № 832 от 24.11.2021. Часть сотрудников компании работает неполный рабочий день, поэтому они не берутся в расчет. И если считать по методике Росстата, то средний заработок в компании выше установленного региональными властями. То есть, право на использование льготной ставки есть.

🚫 Но суд не согласился. Нужно было пользоваться формулой, установленной в региональном законе. В нем указано, что при расчете численности сотрудников учитывается каждый из них, за кого уплачиваются страховые взносы с заработка. А в соответствии с отчетом РСВ в компании таких сотрудников числится 21 человек.

💤 Решение суда: Постановлением Двенадцатого ААС по делу № А12-27594/2022 от 13.04.2023.

Вы применяете пониженную ставку УСН❓