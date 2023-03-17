Как построить финансовую модель, чтобы она понравилась банку и инвестору

Автор материала: Георгий Пащенко – преподаватель Школы финансов ВШЭ курса «Финансовое моделирование», CFO международной EdTech-компании.

Что такое финансовая модель

«Финансовая модель» – прозрачный и гибкий инструмент для понимания результатов при заданном наборе параметров. Два факта:

Финансовая модель это не панацея , которая за вас сделает весь анализ, примет решения и заработает вам много денег. Это инструмент, который позволяет проводить сценарный анализ, тестировать разные сценарии развития будущего. А вы, интерпретируя полученные результаты, генерируя гипотезы и сценарии, принимаете какие-то взвешенные решения и максимизируете доходность.

Это прозрачный и гибкий инструмент, понятный пользователю, который, не обладая какой-то супер экспертизой, достаточно легко и последовательно понимает, как получается результат из вводных данных. Может проследить последовательно методологию расчёта, убедиться в том, что всё корректно и проинтерпретировать полученный результат. Под гибкостью я имею в виду, что пользователь этого инструмента, аналитик, должен иметь возможность просто поменять вводные данные и увидеть сразу корректный результат, на основании которого можно принимать решение.

И, как следствие, нет и четкой стратегии развития компании, не говоря уже о росте прибыли. Для того, чтобы развивать бизнес и увеличивать прибыль, не достаточно влить побольше денег в рекламу или сделать большие скидки в надежде на приток клиентов. Этот процесс требует вдумчивых и ответственных решений, которые основаны на анализе, расчётах и тщательном планировании. Ниже рассмотрим, какими способами можно увеличить прибыль компании.

Классификация финансовых моделей

Если говорить про какую-то классификацию финансовых моделей, то классификаций можно придумать миллион, по отраслям, по объёму расчётов, по тому, кто их делал, по пользователям и так далее. Я для себя выделяю две категории финансовых моделей. Это инвестиционные модели и операционные.

Инвестиционная модель

Строим, когда у нас есть инвестиционный проект, то есть мы должны ответить на вопрос, инвестировать или нет. И если инвестировать, то как, какие должны быть оптимальные параметры этого проекта, для того чтобы мы максимизировали свою доходность.

Инвестиционные финансовые модели оценивают доходность, стоимость проекта через дисконтирование будущих денежных потоков под некой ставкой дисконтирования и при этом в таких моделях высокая стадия неопределенности.

Поэтому в инвестиционных моделях заключена довольно большая погрешность и она компенсируется с помощью ставки дисконтирования.

В рамках этой модели отчет о прибылях и убытках строится в упрощенном варианте, как правило, только для прогнозов налога на прибыль. Бухгалтерский баланс вообще не строится, он не нужен для принятия инвестиционного решения. Если и строится, то только для проверки корректности отчета о прибылях и убытках. Эти две формы отчетности друг с другом балансируются.

Весь фокус идёт на прогноз денежного потока и в этих моделях много времени инвестируется в гибкость модели, в то, чтобы не просто спрогнозировать денежный поток, а заложить максимум гибких механик, которые позволят этот проект покрутить со всех сторон, разобрать и пересобрать, чтобы максимизировать доходность.

Операционная модель

Применяется, когда уже есть какой-то существующий бизнес-актив и стоит задача построить не разовый инструмент, который ответит на разовый вопрос, а построить инструмент, который позволяет сопровождать работающий процесс, то есть, будет задействован в операционной деятельности. В компаниях, у которых есть такой инструмент план-факт, соответственно, детализация расчетов гораздо выше и т. д.

Операционная комплексная финансовая модель как нельзя лучше подходит, чтобы оценить любое управленческое решение с точки зрения управления стоимости компании.

Принципы и правила построения финансовых моделей

Качественно построенная финансовая модель должна соответствовать принципам FAST. Расскажем подробнее о каждом принципе.

Гибкость

Модель должна быть устойчива к изменениям вводных параметров, при вводе некорректных вводных данных программа сообщит об ошибке. При этом должна быть возможность вносить в модель новые данные.

Релевантность

В модели должны быть только те расчеты, которые позволяют ответить на те вопросы, которые ставятся перед моделью. Перед тем, как вы начинаете строить модель, вы должны понять, какие задачи она должна решать. Модель ни в коем случае не должна содержать расчетов «Just for fun». В моделях, которые мне скидывали клиенты, видел большой объем расчетов, которые не понадобились. Эти расчеты замедляют скорость, сильно сказываются на прозрачности, часто это еще и приводит к ошибкам. Всегда проверяйте ваши инструменты на релевантность, на актуальность, безжалостно сносите все ненужные расчеты.

Структурированность

Хорошая модель должна быть структурирована и должна легко читаться, как хорошая презентация в PowerPoint: последовательно, прозрачно и понятно.

Прозрачность

Не меняйте формулу в строке. Это одно из самых железобетонных правил, которых даже под страхом смертной казни нельзя нарушать. Одна строка – одна формула. Старайтесь, чтобы ваш показатель просчитывался одной универсальной формулой для всех прогнозных периодов.

Как организовать эффективный процесс построения финансовой модели: 5 этапов

1. Определить цель, задачи и пользователей финансовой модели

2. Определить методологию расчетов и найти соответствующие вводные данные

В рамках методологии мы прописываем показатели эффективности, по каким центрам прибыли мы детализируем наш бизнес и какие драйверы заходят в наш расчет: ценовые, объемные, события и состояния.

Когда вы продумываете методологию модели, важно соблюсти баланс между уровнем абстрактности, ожидаемой и доступной точностью вводных данных. Классическая ошибка при финансовом моделировании – когда кажется, что чем детальнее вы смоделируете какой-то показатель, тем лучше и точнее будет ваша финансовая модель. Делаем максимально просто, последовательно и понятно.

3. Оформить модель и перенести данные

В идеале оформить методологию расчетов в виде отдельного документа и согласовать ее с пользователями модели.

4. Проверить модель

Перед тем, как презентовать модель и принимать решения, ее обязательно нужно проверить. В идеале это должна быть независимая проверка, независимый квалифицированный специалист, который шаг за шагом проверит вашу модель, целостность методологии, расчеты всех показателей.

Этап проверки на больших сложных моделях может длиться 1−2 недели. После проверки и внесения исправлений можно идти презентовать результат. В моей практике очень много примеров, когда торопились, проводили презентации на непроверенных инструментах, а уже после принятия решения находилась ошибка, и его приходилось менять.

5. Презентовать результаты

Короче

Финансовая модель – это система показателей, помогающая спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль, а также посчитать, как изменения внутри проекта или на рынке отразятся на компании.

Модель помогает контролировать развитие дела, а кредиторам и инвесторам – решать давать деньги или нет. Её можно построить в Excel.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.