Кассовый разрыв. Как избежать

Компания должна срочно выплатить сотрудникам зарплату, а банковский счёт пуст – вот что такое кассовый разрыв. В отличие от банкротства это ещё не конец света. Деньги у компании есть, просто они в обороте или заморожены. Но прямо сегодня оплачивать текущие расходы нечем.

Почему возникает кассовый разрыв

Чтобы бороться с кассовым разрывом, нужно понять, откуда его можно ждать. Обсудим некоторые причины его возникновения.

Нет грамотного финансового плана

Если вы планируете только прибыли и убытки, то, скорее всего, потратите весь капитал раньше, чем получите оплату от покупателей. Планировать необходимо и показатели отчёта о движении денежных средств – так вы поймёте, когда поступят деньги, а когда будут существенные расходы.

Платёжный календарь позволит заранее увидеть, в какой день ждёт кассовый разрыв, и избежать его. Вы сможете скорректировать график платежей – например, отложить часть расходов. В любом случае, предупреждён – значит вооружён!

Не выполняется бюджет доходов и расходов

Финансовый план оказался слишком оптимистичным, а реальность – слишком суровой, и в итоге компания получит меньше прибыли, чем ожидалось. Это приведёт к отрицательному денежному потоку, и рано или поздно вам не хватит денег на оплату аренды офиса.

Чтобы не оказаться на улице, нужно постоянно отслеживать выполнение плана и уметь быстро его корректировать. В специализированных сервисах отчёт по план-факт анализу строится автоматически, и вы легко увидите, где именно финансовый результат будет ниже ожидаемого.

Клиенты, на которых вы рассчитывали, отказались от ваших услуг, а на горизонте замаячил кассовый разрыв? Ещё есть время избежать его. Попробуйте снизить расходы – снимите более дешёвый офис, урежьте бюджет на корпоратив. Выплатите зарплату, перечислите налоги, а необязательные счета отложите – с ними вы разберётесь, когда ситуация улучшится. План должен быть гибким!

Неправильная работа с дебиторами и кредиторами

Дебиторы – те, кто платит вам деньги (покупатели и клиенты), кредиторы – те, кто ждёт денег от вас (поставщики, банки). Если вы слишком лояльны к покупателям (разрешаете платить с отсрочкой), а ваши кредиторы, напротив, чересчур суровы и всё время требуют предоплаты, это прямая дорога к кассовому разрыву.

Избежать этого можно, если начать с детального анализа. Составьте список контрагентов и разберитесь, на каких условиях вы с ними работаете. Попробуйте договориться об изменении условий (лучше заранее, пока кризис ещё не наступил). Регулярно напоминайте дебиторам, что приближается срок оплаты. Введите систему штрафов за просрочку.

Неэффективное управление запасами

Допустим, вы продаёте тысячу тарелок в месяц, и в начале года закупили сразу десять тысяч. Отбиваться эти затраты будут очень долго. Более того, вырастут ваши расходы – ведь вы вынуждены платить за аренду склада, где хранятся тысячи тарелок. Избыток товара – это замороженные, а не живые деньги, которыми нельзя расплатиться по счетам.

Чтобы не допустить такого, выстраиваем грамотную систему управления запасами и закупками, учитывающую и особенности спроса, и сезонность. Постоянно изучаем и оптимизируем ассортимент. В крайнем случае, если кассовый разрыв уже совсем близко – устраиваем распродажу.

Неблагоприятные внешние обстоятельства

То, о чём сейчас говорят все СМИ, – санкции – яркий пример форс-мажорной ситуации. Растёт обменный курс, задерживаются поставки иностранных товаров и комплектующих – лишь малая доля того, с чем сталкивается сегодня бизнес.

Предвидеть такое и полностью избежать кассовых разрывов вряд ли реально, но частично застраховаться можно. Финансовый план изначально должен быть реалистичным, а не слишком радужным, обязательно нужно провести его стресс-тестирование. Стоит заранее позаботиться о подушке безопасности – создать резервный фонд, который при необходимости покроет часть убытков.

Как устранить кассовый разрыв

Если избежать кассового разрыва не получилось, возможно, ещё не всё потеряно. Есть несколько способов попробовать устранить его.

1. Обзвоните кредиторов и попросите отсрочку платежей. Напомните дебиторам, что они вам должны. Если же причиной нехватки денег стал масштабный кризис, то можно обратиться за помощью к государству – наверняка оно разрабатывает меры по спасению вашей отрасли.

2. Задействуйте внутренние ресурсы. Если вы собственник, может быть, есть возможность вложить часть личных денег? Или продать часть ненужных активов, которые не приносят денег, а могли бы?

Так что же лучше делать

Наш ответ однозначный – лучше профилактика, чем лечение. Способы избежать кассового разрыва могут удержать компанию на плаву. Но эти рецепты непростые, не всегда срабатывают мгновенно, и прибегать к ним следует только в экстренных случаях.

Главное – грамотно планировать платежи, регулярно следить за план-фактом и ситуацией в отрасли и в экономике в целом. Знать, на каких условиях деньги приходят и уходят. Вести подробный календарь платежей. И в большинстве случаев это поможет вам избежать кассовых разрывов.

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