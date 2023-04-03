За последние 15 лет экономика столкнулась с тремя большими кризисами, а скоро может наступить ещё один. В нестабильной ситуации бизнес стремится урезать все лишние затраты, однако на некоторых категориях расходов экономить нельзя. Рассказываем, что нельзя резать.

Специально для блога «Помощник финансиста» аналитик 1С, сопровождающий систему по план-факт анализу инвестиционной деятельности при строительстве автозаправочных станций в ГК «Татнефть» Наталья Синицина рассказала, какие затраты в кризис нельзя уменьшать, чтобы избежать катастрофы в компании.

Оптимизация расходов

Во время кризиса собственники и финдиректора сразу же отказываются от всех расходов, которые им кажутся лишними. Однако необдуманное уменьшение отдельных категорий может ударить по компании с точки зрения долгосрочной стратегии.

Руководители, принимая ключевые управленческие решения, упускают из вида высокопродуктивные расходы, которые приносят бизнесу огромный мультипликативный эффект. Такие затраты в кризис не только нельзя сокращать, но даже стоит увеличить, чтобы «не задушить» предприятие.

На каких расходах нельзя экономить

Разберём все 6 категорий расходов, которые не нужно сокращать в случае кризиса.

Экономическая и информационная безопасность

Едва ли не самая важная задача в современных реалиях. В базах данных хранится практически вся информация о компании:

отчётность компании за последние годы;

информация по товарным остаткам;

данные по зарплате;

персональные данные сотрудников и многое другое.

Если в один день эти данные пропадут или будут повреждены, компания окажется на грани катастрофы. Именно поэтому на этой категории расходов нельзя экономить – стоимость восстановления информации или риск её безвозвратной потери несоизмеримо выше потенциальной цены аудита и комплекса предупреждающих мер.

Забота о сотрудниках

Кризис невозможно преодолеть без сотрудников, и руководству компании необходимо позаботиться о коллективе, снизив тревожность внутри команды и инвестировав в человеческие ресурсы.

В первую очередь речь идёт не о зарплате. Собственнику нужно вложиться в корпоративное обучение, повышение квалификации или переподготовку персонала.

Параллельно можно потратиться на приятные «плюшки», которые позволят сотрудникам чувствовать заботу со стороны руководства. Например, можно оплатить тренера по фитнесу, который будет проводить групповые занятия для команды. Такой подход в экономическом плане для компании выгоднее, чем оплата индивидуальных тренировок сотрудников. Кроме того, это полезно и для командообразования.

Финансовые поощрения

Да, зарплата стоит не на первом месте, однако поощрять сотрудников денежно всё-таки необходимо. Нужно вознаграждать команду за предложения, которые позволяют бизнесу:

внедрять новые ресурсосберегающие технологии;

оптимизировать бизнес-процессы;

увеличивать эффективность производства компании.

Чтобы члены команды не боялись предлагать решения по оптимизации работы, можно предложить им программу по переподготовке. Так, сотрудники будут уверены, что сохранят и рабочее место, и уровень дохода.

Внедрение инноваций

Чтобы выплаты за рациональные предложения не были пустой тратой денег, новые наработки нужно начать внедрять. Это затраты, которые уйдут на реорганизацию и обновление бизнеса, внедрение инноваций и развитие компании.

От этих расходов нельзя отказываться – в кризисные времена бизнес должен развиваться. Для этого компания должна претерпеть изменения в организационной структуре, корпоративной культуре, а также выстроить взаимодействие в новых плоскостях.

Маркетинговые затраты

В нестабильной экономической ситуации компании зачастую сразу же отказываются от расходов на маркетинг. Однако, если компания не планирует в ближайшее время закрыться, ей необходимо тратиться на разработку новых продуктов, производить новые товары и проводить маркетинговые исследования для вывода их на рынок.

Кризис – это время возможностей, где какие-то рынки всегда освобождаются. Там, где одни компании закроются, другие – потратят деньги на маркетинг, оценят рынок и аудиторию и выведут бизнес на новый этап.

Бизнес-интеграция

В тяжёлой экономической ситуации компаниям необходимо кооперироваться – так проще решать проблемы, находить поставщиков и клиентов. Для этого необходимо организовывать или вступать в отраслевые союзы, ассоциации и клубы.

В таких коллаборациях много плюсов – например, совместно компании могут организовать закупку сырья и материалов, которую поодиночке потянуть не смогут. Минус только один – для подобных союзов нужен координатор, который будет тратить время и силы, чтобы объединить бизнес.

Как управлять расходами в кризис

Управлять расходами в кризис нельзя в автоматическом режиме, когда «статьи выделяются, а лимиты доводятся». Бизнесу необходимо сосредоточиться на ручном контроле, когда изучается целесообразность каждого платежа и эффективность всех издержек по отдельности. Руководству нужно научиться соизмерять текущие потребности и стратегические задачи.

Чтобы компания могла выжить в кризис, необходимо провести целый ряд мероприятий.

сократить расходы и уменьшить нерациональные издержки;

увеличить экономическую эффективность всех затрат, ресурсов и вложений;

увеличить доходную составляющую бизнеса и повысить интенсивность маркетинговой деятельности;

найти альтернативные варианты, которые позволят заменить расходоёмкие решения на варианты с невысокими затратами;

улучшить внутренние системы (производство, логистика, HR и прочие) и оптимизировать бизнес-процессы;

найти новые фундаментальные решения для ведения экономической деятельности. При таком подходе нельзя исключать даже изменение парадигмы бизнеса.

Что-то ещё

Конечно, кризис – всегда огромный вызов для компании. Но одновременно кризисы приводят и к открытию новых технологий или даже систем организации труда.

Так, 3 года назад удалённый формат работы не был частым вариантом трудоустройства. Но пандемия изменила ситуацию на рынке – компании начали привлекать к решению задач специалистов из других регионов и стран. Это решение позволило укрепить бизнес подходящими сотрудниками и сократить затраты на аренду помещений.

Потенциальный новый кризис также может стать источником прогрессивных решений, которые бизнес в обычное время не ищет.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.