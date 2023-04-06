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Иван Шестак
Ведение бизнеса

7 причин, почему бизнес постоянно теряет деньги (и куча способов, как всё исправить)

Бизнес в России в 2022 году закрывался чаще, чем открывался. Рынок за год покинули почти 280 тысяч организаций. Многие из этих предприятий погубили финансовые ошибки. Однако фатального исхода можно было бы избежать. Рассказываем о типичных ошибках, из-за которых бизнес теряет деньги.

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7 причин, почему бизнес постоянно теряет деньги (и куча способов, как всё исправить)

Автор материала: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Ошибка № 1. Нерентабельные проекты

Обычно у бизнеса есть несколько клиентов, проектов и направлений работы. Одни приносят меньше денег, другие требуют больше времени, к третьим приходится привлекать подрядчиков.

Зачастую деньги за разные проекты приходят одним платежом, и часто бывает сложно понять, на чём именно и сколько компания заработала.

Если направлений больше 20, легко не заметить, что одно из них вовсе не приносит деньги, а только вгоняет в долги.

Что делать?

  • Учитывать доходы по каждому клиенту, направлению или проекту.

  • Считать расходы на каждое конкретное направление или клиента.

  • Учитывать время на проект и отслеживать, как много сил он требует.

  • Вести учёт каждой конкретной сделки.

  • Заранее рассчитывать ресурсы на новое направление, чтобы избежать нерентабельных проектов.

Ошибка № 2. Большие отсрочки для клиентов

Часто договоры составляются так, чтобы клиент имел право заплатить за работу с большой отсрочкой по времени. В итоге получается, что компания выполняет услугу, платит подрядчикам и своим сотрудникам, а сама денег не видит.

Иногда клиент случайно или с умыслом вообще не платит, хотя имеет на руках подписанный контракт. В это время компания продолжает отгружать ему товары и выставлять счета. Собственники и их менеджеры могут пропускать такие моменты из-за большого количество платежей.

Что делать?

  • Вести строгий учёт всей дебиторской задолженности. После выставления счёта записывать, кто и сколько должен, когда крайний срок оплаты. Необходимо несколько раз напоминать контрагенту о сроках оплаты, а не за один день.

  • Назначить ответственного сотрудника, который станет следить за дебиторской задолженностью, и установить ему KPI. Например, не выплачивать менеджеру процент за продажи, пока он не добьётся оплаты.

  • Учёт каждой конкретной сделки поможет отслеживать долги по проектам, направлениям и клиентам.

  • Организовать платёжный календарь и заносить туда все отсрочки. Настройка уведомлений поможет предупредить, когда из-за отсрочки у компании случится кассовый разрыв.

Ошибка № 3. Склад забит неликвидным товаром

В компаниях с большим оборотом склад может заполняться неликвидным товаром. Это приводит к ситуации, когда товаров и продаж много, а следить за остатками на складе некогда.

Что делать?

  • Провести инвентаризацию остатков и выяснить, какой товар и как давно лежит на складе.

  • Пересмотреть план закупок, чтобы наполнить склад только тем товаром, который действительно необходим.

  • Составить балансовый отчет, в котором указано: сколько у вас денег на счетах, сколько дебиторской и кредиторской задолженности, сколько товара на складах, какие есть другие активы.

  • Учитывать деньги от закупки товара в активах, а не в расходах. Так собственник или финдиректор сможет знать, сколько денег «лежит» на складе и сколько компания может на этом заработать.Устроить рекламную акцию или распродажу с залежавшимся товаром. Это позволит высвободить застоявшиеся деньги.

Ошибка № 4. Собственник вытаскивает из бизнеса денег больше, чем положено

Существует две распространённые ситуации.

  • Собственник знает, сколько компания приносит чистой прибыли, и выводит всё в качестве дивидендов.

  • Собственник не знает размер чистой прибыли, и выводит дивиденды интуитивно.

В обоих случаях — не остаётся денег на развитие компании и подушку безопасности. Ещё хуже, когда из-за таких действий не хватает средств на зарплаты. Если дивиденды ещё не потрачены, их можно вложить обратно в бизнес. Если потрачены — приходится прибегать к кредитам, займам у родственников, продаже того, что купили на дивиденды.

Что делать?

  • Осознавать, что деньги бизнеса — это не личные средства владельцев и учредителей. Необходимо откладывать часть на подушку безопасности, выделять бюджет на развитие бизнеса, учитывать будущие траты. И только то, что останется выводить и тратить на личные нужды.

  • Планировать доходы и расходы минимум на квартал и выводить дивиденды только с учётом этих планов.

  • Назначить собственнику конкретную зарплату, заложить эту сумму в расходы.

Ошибка № 5. Дорогой офис и ненужные сервисы

Чем больше бизнес, тем больше расходов: на аренду, зарплаты, лицензионные программы, канцелярию, кофе, воду в офисе и многое другое. Всё это складывается в общую сумму расходов. Если не следить за этими статьями отдельно, легко не заметить, что деньги уходят, например, на софт, которым компания почти не пользуется.

Что делать?

  • Разнести все расходы по категориям, вплоть до покупки канцелярии, подписок на сервисы и банковских комиссий.

  • Необходимо оценить все расходы. Возможно, сотрудники не используют купленные сервисы или можно найти бесплатную замену платному софту. Какую-то работу можно отдать на аутсорсинг.

Ошибка № 6. Слишком высокие зарплаты

В некоторых компаниях зарплаты менеджеров по продажам зависят от суммы сделки, которую они заключили. Чем дороже проект, тем больше у менеджера зарплата. Однако может случиться так, что проект дорогой, но неприбыльный.

Если таких неприбыльных проектов много, зарплата менеджера будет расти, а прибыль компании — нет. В этом случае предприятие теряет деньги на премиях и бонусах.

Что делать?

  • Пересмотреть систему оплаты труда и привязать зарплаты сотрудников к прибыли. Можно перейти на фиксированную ставку.

  • Если в компании выплачиваются бонусы, нужно следить за балансом их распределения.

Ошибка № 7. Активы работают не в полную силу

В некоторых торговых компаниях среди активов есть автопарк, чтобы развозить заказы и забирать товар от поставщиков. Вместе с тем дополнительно привлекается наёмный транспорт. Собственные машины простаивают, хотя не находятся в ремонте. По выходным собственный автопарк вообще не работает. В итоге растут расходы, а прибыль падает.

Что делать?

  • Определить, какие активы простаивают и постараться загрузить их на 100%. Например, для собственного автопарка ввести нормы загрузки.

  • Определить условия и правила, когда привлекается сторонний актив, например, наёмный транспорт.

  • Прописать порядок загрузки и разгрузки машин на своём складе, чтобы не было простоев.

  • Следить за выполнением правил.

Подытожим

Чтобы увидеть все «протечки» денег из бизнеса, нужно внимательно считать все статьи доходов и расходов: сколько денег ушло, сколько пришло, сколько лежит на счету, сколько «зарыто» в дебиторской задолженности и товарах.

Внимательно считать деньги помогает управленческий учет. С его помощью можно разобраться, какие цифры для бизнеса нормальны, а при каких показателях компания идёт ко дну, и пора срочно что-то менять.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

12 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .