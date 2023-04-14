Зачем заполнять отчёт о движении денежных средств? И на кой ляд он нужен банку и оценщику

Каждый день компания получает и тратит деньги. Если утром на счетах было 30 миллионов, а вечером осталось 10, это вовсе не значит, что день был неудачным. Разобраться поможет отчёт о движении денежных средств.

Отчёт показывает, откуда бизнес берёт деньги и на что тратит. Вместе с отчётом о прибылях и убытках и бухгалтерским балансом он относится к основным формам финансовой отчётности.

В статье разберёмся, кому может быть интересен ОДДС, как устроен отчёт, как заполнять его корректно, что можно увидеть в каждом разделе и на что обратить внимание, чтобы не ошибиться.

Кому и зачем нужен ОДДС

Законодательство требует, чтобы отчёт о движении денежных средств готовили почти все компании. Но интересен он не только налоговой инспекции!

ОДДС полезен:

Собственнику

По итогам года собственник видит огромную прибыль, но при этом на выплату дивидендов денег нет.

Ответ на эту загадку кроется именно в ОДДС — изучив его, собственник увидит, что компания действительно много заработала на продаже товаров, но все полученные деньги потратила на оплату инвестиционных расходов по новому проекту, поэтому на дивиденды денег уже не хватит.

Финансовому директору

Каждый месяц финдир проводит план-фактный анализ всех статей ОДДС. Так становится понятно, на что компания потратила больше денег, чем планировала, достаточно ли у неё средств на банковских счетах или она балансирует на грани дефицита.

А ещё можно заполнять отчёт о движении денежных средств в разрезе по конкретным проектам и видеть, за счёт какого проекта компания процветает, а какой тянет её вниз.

Банку

Банк выдал компании кредит. В течение всего срока его погашения компания должна поддерживать финансовые показатели на определённом уровне.

В число таких показателей (финансовых ковенантов) входит, например, коэффициент покрытия долга, который рассчитывается именно на основе данных ОДДС.

Оценщику

Иногда собственник приглашает оценщика, чтобы тот подготовил отчёт об оценке бизнеса. В некоторых случаях этого требует законодательство, а иногда это инициатива собственника, который хочет понять, за сколько можно продать компанию.

Оценщик приступает к работе и начинает строить прогноз будущих денежных потоков компании. За основу прогноза он берёт именно фактические и плановые отчёты о движении денежных средств.

Как устроен ОДДС

На первый взгляд, отчёт о движении денежных средств — довольно громоздкая таблица. В ней показано, сколько денег было у компании в начале периода, сколько осталось в конце и за счёт чего произошли изменения.

На самом деле он устроен логично — все операции, которые влияют на остаток денег, группируются и включаются в текущую (операционную) инвестиционную или финансовую деятельность. Изучив эти разделы, мы поймём, как заполнять отчёт о движении денежных средств и с чего начинать.

Денежный поток от текущей деятельности

Каждый день компания ведёт свою обычную деятельность — например, производит и продаёт карандаши. Поток от текущей деятельности (или операционный поток) показывает, сколько денег получает компания от этой деятельности, то есть доходы за вычетом расходов.

Доходы — это полученная от покупателей выручка, а расходы могут состоять из многих частей. Здесь и стоимость приобретённого графита для карандашей, и зарплата сотрудников компании, и затраты на электроэнергию для работы производственного цеха.

Разница между доходами и расходами формирует прибыль, поэтому операционный денежный поток смело можно назвать основным.

Заполнив этот раздел отчёта о движении денежных средств, мы увидим, как эффективно работает компания и приносит ли текущая деятельность достаточно денег.

Денежный поток от инвестиционной деятельности

Иногда компания не останавливается на достигнутом и расширяет производство. В нашем примере — собственник завода простых карандашей планирует начать делать цветные.

Для этого нужно построить новый производственный цех и закупить современное оборудование. Расходы на них уже не связаны с текущей деятельностью, это — инвестиции, потому что и цех, и оборудование компания будет использовать много лет.

Инвестиционный поток показывает все расходы, с которыми сталкивается компания в этой ситуации — платёж проектировщику за инженерный план нового цеха, оплата новых станков для производства.

Сегодня это большая затрата, но уже через год — увеличит прибыль и, соответственно, операционный денежный поток.

А ещё иногда компания тратит деньги не только на собственную инвестиционную программу, но и на покупку акций других компаний или на выдачу займов.

Здесь аналогично — сегодня это существенные расходы, но в будущем компания ожидает получить отдачу (в виде дивидендов или процентов по займам). Поэтому эти расходы тоже включаются в инвестиционный поток.

Денежный поток от финансовой деятельности

Осталось совсем немного — переходим к финальной части ОДДС. Две предыдущие показывают, достаточно ли денег, чтобы вести бизнес и при необходимости расширять его. Если нет — на помощь компании приходит финансирование. Его и рассматриваем в финансовом потоке.

Финансирование бывает акционерным или долговым. В первом случае собственник сначала сам вкладывает деньги в компанию, а потом получает от неё дивиденды. Во втором — компания берёт и возвращает кредиты.

Все эти операции не связаны с обычной деятельностью компании, они отражаются в финансовом потоке. Из этого раздела ОДДС станет ясно, сколько денег бизнес получает на финансирование деятельности, а сколько, наоборот, тратит на погашение финансовых обязательств.

На что ещё обратить внимание

Чтобы понять, как правильно заполнять отчёт о движении средств, нужно знать, как его составлять и не ошибиться. Приведём несколько примеров.

Неденежные операции

ОДДС отражает только операции, связанные с притоком или оттоком реальных денег. Например, компания отгрузила большую партию карандашей, но один из покупателей задерживает оплату. Если он не платит очень долго, такая задолженность называется безнадёжной, и тогда компания списывает всю сумму задолженности себе в убыток. Этот расход существенно влияет на чистую прибыль, но в CF не отражается, так как живые деньги никак не участвуют в этой операции.

Аналитический подход

Компания взяла кредит в банке и каждый месяц должна погашать начисленные проценты и часть основной суммы долга. Фактически это один платёж в банк, а вот в ОДДС эту операцию необходимо разбить на две, потому что выплата процентов относится к операционному потоку, а погашение долга — к финансовому.

Стандарты отчётности

Выше мы рассматривали, как заполнять отчёт о движении денежных средств по российским стандартам. Иностранные компании составляют CF, руководствуясь международными стандартами. И если финдир захочет сравнить уровень финансовых расходов компании со средним мировым, ему важно понимать, что такие отчёты нельзя сравнивать напрямую — они строятся по-разному.

Подведём итог

Все основные финансовые отчёты описывают бизнес одним и тем же языком цифр, но с разных точек зрения. Баланс рассказывает о финансовом положении компании на сегодня, а в ОДДС отражается динамика показателей за некоторый период времени.

Отчёт о прибылях и убытках рассказывает о бухгалтерской прибыли, а ОДДС показывает движение живых денег. В нём есть самая настоящая динамика!

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