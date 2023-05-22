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Иван Шестак
Менеджмент

Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере

В 2021 году операционная прибыль ООО «Ботиночки» составила почти 7 млн рублей. Однако ассортиментный анализ выявил, что 1 из 5 продуктов принёс компании убытки на 5,3 млн рублей. Объясняем, зачем нужен ассортиментный анализ, как он может увеличить прибыль и на какие болевые точки компании способен указать.
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Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере

Что такое ассортиментный анализ

Ассортиментный анализ — метод профессионального анализа для работы с ассортиментом. Он позволяет узнать, в каком объеме нужно выпускать разные продукты, чтобы увеличить прибыль.

Этот подход наиболее эффективен в двух ситуациях:

  • у компании ограниченные мощности производства;

  • компания находится внутри рынка, ограниченного по ёмкости.

Что нужно, чтобы провести ассортиментный анализ

  1. Расчётная цена должна быть сопоставима с рыночной, иначе показатели будут оторваны от реальности.

  2. В компании должен быть внедрён управленческий учёт. Это необходимо для получения операционных отчётов в разрезе отдельных продуктов.

  3. В компании должны разделять свои расходы на постоянные и переменные.

Какие данные понадобятся

Ассортиментный анализ нужно начинать с правильной подготовки исходных данных.

Для оценки ассортимента нужно знать:

  • стоимость каждого продукта;

  • количество проданного товара и итоговую выручку;

  • переменные и постоянные расходы с учётом амортизации.

Эти данные позволят рассчитать ряд других параметров.

  • Операционная прибыль: Выручка — Переменные расходы — Постоянные расходы

  • Вклад на покрытие: Выручка — Переменные расходы

  • Коэффициент вклада на покрытие: Вклад на покрытие ÷ Выручка

  • Точка безубыточности: Постоянные расходы ÷ (Выручка — Переменные расходы) x Выручка

Разберём на примере, зачем нужны все эти показатели и как с ними работать.

Ситуация

ООО «Ботиночки» производит пять товаров — сапоги, кроссовки, кеды, тапки и элитные туфли. При этом у компании есть ограничения по производству — они не могут производить больше 9500 пар обуви.

В 2021 году на их продаже компания выручила 122,6 млн рублей, а итоговая операционная прибыль составила около 6,8 млн рублей.

Основатель компании радовался успехам и уже готовил премии для членов команды.

Однако финансовый директор провёл ассортиментный анализ товаров и понял, что финансовые показатели не так позитивны, как показалось изначально.

Ассортиментный анализ за 2021 год в компании ООО «Ботиночки»

Что показал анализ

Общая выручка на 17 млн превзошла точку безубыточности, а итоговая прибыль составила почти 7 млн рублей.

Однако элитные туфли приносят убыток около 5,5 млн, что сопоставимо по размерам с прибылью. Если бы финдир не провёл ассортиментный анализ, догадаться об этом было бы невозможно.

Дополнительно финансовый директор узнал, что у сапог не только самый большой объём продаж, но и худший коэффициент вклада на покрытие. Для компании это плохо, поскольку всегда выгоднее выпускать товары с лучшим коэффициентом.

Опираясь на полученные данные, финдир начал придумывать новую стратегию, где выручка по каждому продукту будет выше точки безубыточности, а операционная прибыль увеличится.

Какие в компании произошли изменения

Чтобы максимизировать прибыль, финдиректор решает в 2022 году сосредоточиться на товарах с лучшим коэффициентом вклада на покрытие — элитных туфлях, тапочках и кедах.

Для начала Сергей обращается к отделу маркетинга, чтобы узнать, какая обувь популярна у покупателей. Оказывается, что кеды не пользуются спросом, а потому бессмысленно увеличивать их производство.

Внутри компании решают расширить производство элитных туфель и тапочков. Для этого ООО «Ботиночки», учитывая ограничения производственных мощностей, сокращает производство сапог.

Из-за этого происходит пересчёт переменных расходов. Параллельно из-за инфляции увеличиваются и постоянные расходы.

По итогу за 2022 год финдир вновь проводит ассортиментный анализ и получает следующие показатели.

Ассортиментный анализ за 2021 год в компании ООО «Ботиночки»

Каких результатов добилась компания

  • Увеличили объём производства товаров с лучшим коэффициентом вклада на покрытие, что повысило прибыль.

  • Итоговая прибыль выросла с 6,8 млн до 9,4 млн. Это произошло несмотря на рост переменных и постоянных расходов.

  • Ни один из пяти продуктов больше не приносит убытка.

О чём говорит этот пример

  • Необходимо вести в компании управленческий учёт. Он позволяет разрабатывать операционные отчёты разной детализации для проведения глубокого анализа.

  • Нужно следить, чтобы продукты производились и продавались с учётом спроса у покупателей и коэффициента вклада на покрытие.

  • Топовые товары должны быть рентабельными. Плохо, когда лучший по выручке продукт — худший по рентабельности.

  • Роста выручки можно достигать с помощью ассортиментного анализа, а не крайних мер вроде скидок, которые ведут к падению рентабельности.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

17 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере

    В 2021 году операционная прибыль ООО «Ботиночки» составила почти 7 млн рублей. Однако ассортиментный анализ выявил, что 1 из 5 продуктов принёс компании убытки на 5,3 млн рублей. Объясняем, зачем нужен ассортиментный анализ, как он может увеличить прибыль и на какие болевые точки компании способен указать.

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере
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