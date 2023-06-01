Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту

Многие компании находятся в поисках оптимальных KPI для сотрудников, пытаясь поднять маржинальность своих проектов. Однако если с эффективностью работников всё в порядке, компании пора инвестировать в своё развитие. Например, запускать другие направления для снижения рисков.

В этом кейсе рассказываем, как самому большому арт-парку Европы «Никола-Ленивец» удалось с помощью специалистов из «Финансиста» настроить бизнес-процессы и понять, какие средства они могут инвестировать в развитие.

Что такое «Никола-Ленивец»?

«Никола-Ленивец» — самый большой арт-парк Европы, который построен вокруг одноимённой деревни в Калужской области. Он расположился на территории 650 гектаров, где под открытым небом развернулась коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Парк включает в себя кафе, гостевые домики, кемпинг.

Что происходило в компании?

После потери основного спонсора в 2015 году проект начал развиваться самостоятельно под руководством художественно-продюсерской команды. Несколько лет ушло на восстановление и выстраивание бизнес-процессов. Затем наступил период накопления маржинальности. В последние годы перед финансовым отделом парка встала задача привести в порядок денежные потоки для инвестиций.

Поскольку мы находимся «на краю земли» (от Калуги 60 км, от Москвы около 200 км, — прим. ред.), мы нуждаемся в интеллектуальном ресурсе столичного уровня, который сложно купить на рынке. Поэтому мы занимаемся развитием собственных кадров, в том числе через дополнительное общение с профессионалами. В этом плане сервис «Финансист» нам идеально подошёл. Эта платформа позволяет привлечь специалистов к обучению своих сотрудников, в том числе даёт возможность поднять общий уровень грамотности финансового управления.

Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец»

В чём состояла сложность?

Руководство «Никола-Ленивца» решило разобраться с бизнес-потоками без интеграции с сервисом, однако с привлечением специалиста от «Финансиста».

Первая проблема была связана с финансовой грамотностью сотрудников парка, которая не соответствовала нужному уровню.

Вторая — с сегментацией бизнеса на множество направлений. Сложности возникали из-за того, что финансовый поток проходил через один отдел, который занимался строительством.

Внутри этого отдела средства одновременно распределялись на парковую и гостиничную инфраструктуру, на регулярные ремонты. В какой-то момент стало сложно отслеживать, где граница между операционной и инвестиционной деятельностью. У нас не было ни людей, ни средств, чтобы создать департамент для финансового управления. Поэтому нам так важно было найти платформу, которая сумеет это разграничить и где мы смогли бы получить консультации специалистов. Это и пришло в одном пакете с «Финансистом».

Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец»

Каких результатов удалось достичь?

Благодаря консультациям со стороны специалистов «Финансиста» в парке разобрались, как правильно вести управленческий учёт.

После детальных разборов команда «Никола-Ленивца» определила границы операционной и инвестиционной деятельности, а также разделила потоки. За счёт этого удалось понять, какое количество средств можно реинвестировать.

Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец».

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