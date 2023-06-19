Финансовый учёт и управленческий. В чём разница?

Точна ли информация

Управленческий учёт направлен на будущее, поэтому скорость важнее точности. Однако имеется допустимое отклонение, максимум 5%. Проверить можно по отчёту «баланс» — при разнице между суммой активов и пассивов не больше 5%, значит отчётность собрана хорошо.



Финансовый учёт содержит только факт, который внесла в программу бухгалтерия.

Как часто составлять

В управленческом учёте отчёты могут составляться ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Главный принцип выбора периодичности состоит в пользе. Данные должны помогать оперативно управлять компанией.



В финансовом учёте отчёты предоставляются в определённые государством сроки. Как правило они совпадают с бухгалтерскими отчётами — квартал, полугодие, 9 месяцев, год.