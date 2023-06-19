Финансовый учёт и управленческий. В чём разница?

Автор: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.
Часто ли вы слышите от клиента «Хочу выстроить финансово-управленческий учёт»? Я — да. Ничего нет страшного в этой фразе, но всё же между финансовым и управленческим учётом есть различия. И о них хочу сегодня поговорить.
Зачем нужны
Управленческий учёт предназначен для оперативного управления компанией. Данные управленческого учёта используются только внутри компании и не передаются внешним пользователям.
Данные финансового учёта предназначены для оценки финансового состояния компании. Пользователи этой информации — собственники, а также внешние пользователи — инвесторы, банки, контрагенты. Поэтому его иногда называют внешним учётом.
Какие правила ведения
Управленческий учёт можно не вести, но чтобы компания развивалась и росла, то без него не обойтись. Даёт возможность принимать эффективные управленческие решения. Управленческий учёт ведётся по правилам самой компании, что повышает эффективность и скорость получения данных.
Финансовый учёт обязателен и согласован со стандартами бухгалтерского учёта, но тут нет жёсткой привязки к требованиям государства. Так как пользователи в основном внешние инвесторы, то и форму учёта предлагают они.
Что включают
Управленческий учёт включает в себя информацию о подразделениях, направлениях как в отдельности, так и в целом.
Финансовый учёт ведётся по всей компании без какой-либо разбивки.
Как группируются расходы
В управленческом учёте статьи затрат разрабатываются и утверждаются собственником. Важно, чтобы справочник был не слишком большой, но и не маленький. Грамотно составленный справочник статей расходов позволит оценивать эффективность направлений, подразделений.
Справочник затрат в финансовом учёте регламентирован, и направлен на то, чтобы увидеть финансовый результат в целом по компании и не важно, что какое-то направление генерирует убыток.
Точна ли информация
Управленческий учёт направлен на будущее, поэтому скорость важнее точности. Однако имеется допустимое отклонение, максимум 5%. Проверить можно по отчёту «баланс» — при разнице между суммой активов и пассивов не больше 5%, значит отчётность собрана хорошо.
Финансовый учёт содержит только факт, который внесла в программу бухгалтерия.
Как часто составлять
В управленческом учёте отчёты могут составляться ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Главный принцип выбора периодичности состоит в пользе. Данные должны помогать оперативно управлять компанией.
В финансовом учёте отчёты предоставляются в определённые государством сроки. Как правило они совпадают с бухгалтерскими отчётами — квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
Что общего между управленческим и финансовым учётом
Несмотря на большое количество отличий, эти два учёта имеют кое-что общее.
Управленческий учёт может использовать источники информации те же что и финансовый, например, данные бухгалтерского учёта по налогам. Движение денег в управленческом учёте тоже берётся из выписок банка.
В финансовом и управленческом учёте используется метод «двойной записи» и однократного введения первичных документов.
Подытожим
Для наглядности все отличия можно увидеть в удобной таблице.
Управленческий учёт — оружие «быстрого реагирования», чтобы управлять компанией и развивать её. Финансовый учёт нужен для внешних пользователей, чтобы понять как в целом обстоят дела.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
замечательная статья