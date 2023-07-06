4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный

Когда экономику штормит, бизнесу сложно держаться на плаву. Доходы падают, затраты растут, и каждый день приходится работать в условиях всё большей неопределённости. Фигура финансового директора становится особенно важной. В статье расскажем, почему найти хорошего финдира нелегко и какие есть 4 варианта решения этой проблемы.

Почему так сложно найти хорошего финансового директора

CFO — одно из ключевых лиц в компании. Он отвечает за финансовую стратегию, занимается планированием, следит за тем, чтобы бизнес был рентабельным и устойчивым и приносил деньги. А ещё он нередко становится правой рукой собственника, помогая ему в принятии всех решений, связанных с деньгами. Разберёмся, что требуется от финдира.

Что должен уметь CFO

В первую очередь, важны знания в области бухгалтерского и управленческого учёта и налогообложения. Финдир не будет вручную проводить в 1С отдельные операции, но должен понимать, как любая из них повлияет на прибыль и денежный поток. Хороший CFO просчитывает и оценивает все риски на несколько шагов вперёд (как в шахматах) и разбирается в своей отрасли. Не помешает опыт управления командой и работы с банками и инвесторами.

Когда нужно его искать

Начать искать и найти сильного финансового директора нужно, например, в таких ситуациях:

Прошлый CFO покинул компанию.

Собственник решил кардинально сменить стратегию развития, и для этого понадобился новый человек со свежими идеями.

Может быть, раньше финдира и вовсе не было, со всем справлялся главный бухгалтер, но бизнес подрос, и теперь нужен отдельный человек.

Почему сейчас сложно

В кризис найти финансового директора особенно непросто. На каждую проблему нужно реагировать ещё быстрее, угроза кассовых разрывов нависает всё чаще, а форс-мажоров становится всё больше. Поэтому успешный финдир — это тот, который способен искать нестандартные пути выхода из кризиса.

Хороший специалист умеет видеть системную картинку, а не просто считать отдельные финансовые показатели. Найти такого человека непросто, но возможно. Расскажем об основных способах.

Способ 1 (очевидный): нанять сотрудника

Первое, что приходит в голову — найти подходящего финансового директора на рынке труда и привлечь его в штат компании. Вот что нужно сделать для этого:

Определиться, какого именно сотрудника вы хотите (что он должен знать, какой опыт иметь). Открыть сайт с вакансиями или обратиться в кадровое агентство, специализирующееся на подборе топов. Выбрать несколько кандидатов, провести собеседования и определиться с финалистом.

Это способ не очень быстрый — на поиск может уйти не один месяц. И не самый дешёвый. Когда финдир приступит к работе, ему понадобится немало времени, чтобы войти в курс дела и начать чувствовать себя в компании уверенно. Зато у вас под рукой всегда будет человек, который будет доступен для любых вопросов и возьмёт на себя управление финансами.

Способ 2 (сложный): воспитать самостоятельно

Можно купить бриллиант в ювелирном магазине, а можно огранить алмаз самостоятельно и получить именно то, чего хотите. Задействовать не внешние, а внутренние ресурсы и вырастить из молодого специалиста серьёзного финдира — тоже неплохой способ.

Главный минус — время: на подготовку специалиста может уйти не один год. А ещё в процессе он может передумать. Сменить сферу деятельности, уйти к конкурентам.

Способ 3 (ленивый): пригласить эксперта

Если первые два способа сложные, есть ещё аутсорсинг. Обычно так привлекают специалистов, например, по юридическому или кадровому сопровождению бизнеса, но можно найти и финансового директора. Он прошёл не один круг отбора, а его кругозор и опыт не ограничен вашим бизнесом.



Расстаться с ним проще и дешевле, чем со штатным специалистом. Есть и сложности: всё-таки он не погружается на все сто именно в ваш бизнес и может долго входить в курс дела.

Способ 4 (технологичный): использовать сервис учёта

А что если не только человек, но и программа может стать финансовым директором? Звучит немного безумно, но только если речь не идёт о сервисе «Финансист». Давайте вспомним, чем занимается финдир, и посмотрим, сможет ли сервис его заменить.



CFO — помощник собственника по всем финансовым вопросам, который:

Создаёт финансовый план. «Финансист» прекрасно с этим справится — сделает и годовой план, и несколько сценариев модели на несколько лет. И точно не забудет обновить все прогнозные таблицы при изменении любого входного параметра.

Контролирует выполнение бюджета. Сервис умеет и это — от аналитических отчётов по продажам до план-фактного анализа.

Предотвращает кассовые разрывы. Платёжный календарь на 90 дней будет сформирован на базе вашего отчёта о движении денежных средств и напомнит, что пора гасить кредит или оплачивать аренду офиса.

Обеспечивает информацией. Нажатием нескольких кнопок можно получить развёрнутую аналитику и графики — не просто красивые, но и понятные, как будто их презентует живой человек.

Конечно, есть ограничения. Но для среднего и более крупного бизнеса с оборотом до 2 миллиардов такой вариант может стать и лучшим заместителем финдира, если он есть в компании, и его полноценной заменой — в любой ситуации поможет собственнику принять верное решение.

Что ещё может сервис финансового учёта?

Анализировать денежные потоки, сравнивать варианты повышения рентабельности, понять, на каких проектах лучше сосредоточиться. Сокращает время, которое обычно уходит на учёт финансов.

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