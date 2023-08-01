Финансовая модель бизнеса: как с её помощью строить планы?

В прошлом материале мы обсудили, что должно быть в финансовой модели и как она меняется по мере развития бизнеса. В этой статье поговорим о том, как правильно внедрить финансовое моделирование в компании и на что обратить внимание, планируя будущее бизнеса, чтобы достигать поставленных целей.

Это вторая часть конспекта вебинара«Финансовая модель в системе управленческого учёта. Как с её помощью строить планы?» с онлайн-конференции «Финансы компаний v2.0». Первая часть — «Финансовая модель бизнеса: структура и развитие».

Автор: Ирина Кокшарова, эксперт управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Этапы внедрения эффективной системы финансового моделирования

Во время внедрения важно не просто создать финансовую модель, а разработать инструмент для достижения конкретных целей бизнеса. Чтобы получить нужный результат, стоит придерживаться 10 шагов.

1. Разработать финансовую структуру компании

Выделите направления деятельности компании и проекты, по которым финансовый результат надо считать отдельно. Потом выделите подразделения, генерирующие общие расходы. Например, если компания занимается консалтингом и продажей курсов, то у этих направлений будут абсолютно разные бизнес-модели и расходы.



Другой пример — швейная компания из 5 человек. Даже у такого небольшого бизнеса есть финансовая структура, которая формируется разными каналами продаж — сайт, группа во «Вконтакте», Ozon — и расходами по ним, которые тоже будут отличаться.

2. Разработать фактическую финансовую модель

Подготовьте систему фактических отчётов. В неë входят баланс доходов и расходов (БДР), отчëт о движении денежных средств (ДДС) и баланс за текущий и предыдущие годы.

3. Проанализировать факт финансовой модели

Постарайтесь понять свою бизнес-модель, увидеть сильные стороны, слабые места компании, сделать выводы.

4. Найти ключевые показатели вашего бизнеса

Определите, за счёт чего вы зарабатываете больше всего, какое направление или продукт наиболее прибыльны, какой фактор больше всего влияет на результат.

5. Поставить цель

Подумайте, сколько прибыли вы хотите получить в следующем периоде, опираясь на факт.

6. Разработать финансовую модель достижения поставленной цели

Сделайте это с учётом прогнозных БДР, ДДС и баланса. Проанализируйте цель на реалистичность.

7. Определить управляемые параметры в финансовой модели

Благодаря этим параметрам можно будет моделировать разные варианты развития.

8. Смоделировать несколько вариантов развития компании

Сформируйте несколько вариантов, включая пессимистичный. Затем выберите оптимальный, который станет рабочим планом.

9. Организовать регулярный сбор факта

Установите правила сбора данных.

10. Регулярно проводить план-фактный анализ

Ищите причины отклонений, делайте выводы, принимайте решения на основе анализа.

Эти 10 шагов позволят достичь запланированных целей с вероятностью 90−100%.

Разработка финансовой модели будущего

Когда строить финансовую модель

Когда финансовое моделирование в компании уже налажено, всё равно могут возникать вопросы. Например, когда нужно строить финансовую модель? В основном потребность в создании новой финмодели возникает:

перед стратегическим планированием деятельности компании;

в периоды спадов и кризисов;

при оценке рисков;

при проверке гипотез.

Хорошую бизнес-модель можно определить по 4 признакам, по которым можно себя проверить:

модель построена на основе фактических данных, желательно за несколько периодов;

модель имеет управляемые параметры, изменив которые, можно поменять результат;

модель проста, информативна и понятна;

модель даёт ответы на вопросы и решает задачи, для которых она была предназначена.

Как сделать финансовую модель реалистичной

Другая частая проблема при создании финансовой модели — её реалистичность. Чтобы модель максимально соответствовала действительности, нужно выполнить несколько предварительных шагов.



1. Найти тренды, средние значения и взаимосвязи в фактических данных.

2. Проанализировать данные прошлых периодов, сделать выводы.

3. Разложить на составляющие показатели, которые войдут в модель будущего, увязать их формулами.

4. Выписать ключевые показатели, проанализировать, оценить возможность их достижения.



Непосредственно при построении модели нужно помнить про «технические» характеристики.

Периоды должны быть расположены в колонках слева направо.

Управляемые параметры должны быть выделены единым цветом и форматированием, чтобы их было легко найти.

Формулы должны быть простыми и понятными.

Не используйте в формулах числа, берите значения из ячеек.

Используйте группировки строк и колонок, а также их закрепление с подписями значений.

Итоговые результаты лучше вынести на отдельный лист для визуализации. Можно использовать графики и диаграммы.

Почему планы бывают нереальными?

Многие компании сталкиваются с тем, что построенный план в дальнейшем не сбывается. Есть несколько основных причин, из-за которых это происходит.

Отсутствие полной картины для анализа, недостаток фактических данных.

Сбор фактических данных в отчёты, которые не дают нужной для планирования информации.

Планирование бюджетов без составления предварительной финансовой модели.

Моделирование только одного сценария вместо нескольких.

Учëт расходов и доходов по всем направлениям вместе, а не по отдельности.

Если перед планированием формировать финансовую модель с учётом всех этих факторов, планы станут реальными.

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