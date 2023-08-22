Что должен уметь финансовый директор? 5 основных функций

Отвечает: Станислав Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист»
Он поможет привлечь необходимые для развития инвестиции и избежать финансовых проблем, однако помощником в управлении бизнеса он не станет.
Второй тип финдиректоров — это люди, которые умеют анализировать и прогнозировать финансовое состояние компании, правильно использовать ресурсы и делать бизнес-процессы более эффективными.
Такой финансовый директор нужен компаниям, которые уже знают, что такое драйверы бизнеса и начинают их использовать. Он будет заниматься планированием, выявит показатели, которые формируют выручку, и точки роста.
Если вы собственник или генеральный директор, то при выборе специалиста нужно помнить, что новый человек должен стать вашей правой рукой.
Он должен уметь не просто делать красивые отчёты в Excel, но и вытаскивать из них выводы, давать рекомендации, которые помогут выполнить стратегический план.
А самым идеальным финансовым директором будет специалист, который сможет принести ценность каждой команде в компании, предложив варианты повысить эффективность их бизнес-процессов.
Отвечает: Наталья Удалова, основатель образовательно-консалтингового проекта FinAnswers и ex-финдиректор «Бургер Кинг», «Дикси», «Русагро».
Типы финансовых директоров вытекают из функций, которые эти специалисты выполняют в компаниях. Можно выделить 5 основных.
Контроль за учётом и отчётностью, с которых начинается всё управление финансами компании.
Планирование, для которого нужно уметь строить финансовые модели и заниматься бюджетированием.
Финансовый анализ и контроль, которые необходимы для выполнения построенных планов.
Управление ликвидностью и привлечение денежных средств.
Работа с бизнес-процессами.
Последний пункт особенно важен. Нужно помнить, что нет никаких отдельных финансовых показателей, зато есть бизнес-процессы компании. Мы управляем именно этими процессами, а не просто набором показателей.
Поэтому хороший финансовый директор должен интересоваться бизнес-процессами компании и быть нацелен на то, чтобы с минимальными затратами сделать каждый из них максимально эффективным.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии