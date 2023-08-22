Что должен уметь финансовый директор? 5 основных функций

Есть два типа финансовых директоров. Первый должен уметь привлекать деньги в компанию, понимать, как работают банки и что им нужно, и главное — уметь договариваться. Такой финансовый директор необходим молодым компаниям в стадии быстрого роста.

Отвечает: Станислав Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист»

Он поможет привлечь необходимые для развития инвестиции и избежать финансовых проблем, однако помощником в управлении бизнеса он не станет.

Второй тип финдиректоров — это люди, которые умеют анализировать и прогнозировать финансовое состояние компании, правильно использовать ресурсы и делать бизнес-процессы более эффективными.

Такой финансовый директор нужен компаниям, которые уже знают, что такое драйверы бизнеса и начинают их использовать. Он будет заниматься планированием, выявит показатели, которые формируют выручку, и точки роста.

Если вы собственник или генеральный директор, то при выборе специалиста нужно помнить, что новый человек должен стать вашей правой рукой.

Он должен уметь не просто делать красивые отчёты в Excel, но и вытаскивать из них выводы, давать рекомендации, которые помогут выполнить стратегический план.

А самым идеальным финансовым директором будет специалист, который сможет принести ценность каждой команде в компании, предложив варианты повысить эффективность их бизнес-процессов.

Отвечает: Наталья Удалова, основатель образовательно-консалтингового проекта FinAnswers и ex-финдиректор «Бургер Кинг», «Дикси», «Русагро».

Типы финансовых директоров вытекают из функций, которые эти специалисты выполняют в компаниях. Можно выделить 5 основных.

Контроль за учётом и отчётностью, с которых начинается всё управление финансами компании.

Планирование, для которого нужно уметь строить финансовые модели и заниматься бюджетированием.

Финансовый анализ и контроль, которые необходимы для выполнения построенных планов.

Управление ликвидностью и привлечение денежных средств.

Работа с бизнес-процессами.

Последний пункт особенно важен. Нужно помнить, что нет никаких отдельных финансовых показателей, зато есть бизнес-процессы компании. Мы управляем именно этими процессами, а не просто набором показателей.

Поэтому хороший финансовый директор должен интересоваться бизнес-процессами компании и быть нацелен на то, чтобы с минимальными затратами сделать каждый из них максимально эффективным.

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