Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы

Маркетинг — неотъемлемая составляющая любого бизнеса. Чтобы ваше дело стало эффективным, нужно отслеживать показатели привлечения и удержания клиентов. Благодаря этому собственник или финансовый директор могут выстраивать оптимальные стратегии, предвидеть риски и управлять ими, принимать взвешенные решения о бюджетах.

Наиболее важными среди маркетинговых показателей являются пожизненная ценность клиента, стоимость приобретения клиента и цена за лид. Следить за ними должен каждый предприниматель или финдиректор. Подробнее о том, что метрики обозначают и почему так важны — в нашей подборке.

Пожизненная ценность клиента

LTV (Lifetime Value) помогает оценить рентабельность каждого клиента или группы клиентов для компании на протяжении всего их жизненного цикла.

Метрика помогает выстроить стратегию привлечения и удержания клиентов, а также определить наиболее перспективные и прибыльные сегменты. С её помощью можно прогнозировать будущий доход, оптимизировать расходы на маркетинг и улучшить финансовые показатели — всё это становится возможным благодаря пониманию ценности каждого клиента для бизнеса.

Стоимость приобретения клиента

CAC (Customer Acquisition Cost) позволяет контролировать затраты на привлечение каждого нового клиента.

Метрика даёт возможность эффективно управлять бюджетом отдела маркетинга, видеть затраты на привлечение клиентов, прогнозировать будущий доход от каждого нового покупателя, а также оптимизировать стратегии для снижения затрат на рекламу.

Цена за лид

CPL (Cost Per Lead) помогает измерять эффективность затрат на привлечение потенциальных клиентов. Особо ценна метрика для компаний, которые используют платные методы привлечения.

С помощью этого показателя собственник или финдиректор может контролировать затраты на рекламные компании по каждому каналу, что позволяет оптимизировать бюджет маркетинга.

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