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Иван Шестак
Автоматизация учета

Зачем автоматизировать бизнес? Как убедить собственника это сделать

Основная проблема заключается в том, что большинство из нас неправильно смотрит на сам процесс автоматизации. У вас ведь не возникает вопрос, зачем вы берёте на работу новых сотрудников. Так и здесь. Когда мы автоматизируем какой-то процесс, мы как бы берём программный продукт на работу и делегируем ему свои задачи.
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Зачем автоматизировать бизнес? Как убедить собственника это сделать

Автор: Станислав Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист».

Например, у нас есть рутинная задача — формирование и консолидирование управленческой отчётности. Финансовый директор каждый раз выполняет одни и те же действия, собирает информацию из одних и тех же источников. Эту задачу можно делегировать: нанять специалиста или «нанять» программный продукт.

Дальше идёт вопрос стоимости и эффекта, который получит компания. Здесь стоит смотреть на проблемы, которые возникают внутри компании.

Например, вот кейс нашего клиента. В какой-то момент выяснилось, что у компании большая дебиторская задолженность. Проблему решили, но потребовалось выделить дополнительные ресурсы и людей. Потом несколько первых недель состояние дебиторки строго контролировалось, всё было в порядке. К шестой неделе уровень контроля снизился, а через 3 месяца снова возникла та же самая проблема.

Также бывают случаи, когда во время анализа отчётности и показателей финансовый директор или собственник обнаруживают проблему, которую ещё вчера можно было безболезненно решить, а сегодня уже нет.

Что в этом случае даёт автоматизация? Система оповещает о возможных проблемах и тем самым помогает экономить на тех ресурсах, что обычно уходят на устранение проблем.

Как говорить с собственником?

Наш опыт показывает, что алгоритм по убеждению собственника может состоять из четырёх шагов:

  • Проанализируйте свою работу и выявите, на каких задачах вы теряете много времени.

  • Подготовьте кейсы из жизни компании, которые показывают, какие убытки несёт бизнес из-за отсутствия автоматизации.

  • Оцените затраты и выгоды компании в двух случаях: если система внедряется и если нет.

  • Подготовьте полноценный отчёт и идите с ним к руководителю или собственнику.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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