Зачем автоматизировать бизнес? Как убедить собственника это сделать

Основная проблема заключается в том, что большинство из нас неправильно смотрит на сам процесс автоматизации. У вас ведь не возникает вопрос, зачем вы берёте на работу новых сотрудников. Так и здесь. Когда мы автоматизируем какой-то процесс, мы как бы берём программный продукт на работу и делегируем ему свои задачи.

Автор: Станислав Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист».

Например, у нас есть рутинная задача — формирование и консолидирование управленческой отчётности. Финансовый директор каждый раз выполняет одни и те же действия, собирает информацию из одних и тех же источников. Эту задачу можно делегировать: нанять специалиста или «нанять» программный продукт.



Дальше идёт вопрос стоимости и эффекта, который получит компания. Здесь стоит смотреть на проблемы, которые возникают внутри компании.



Например, вот кейс нашего клиента. В какой-то момент выяснилось, что у компании большая дебиторская задолженность. Проблему решили, но потребовалось выделить дополнительные ресурсы и людей. Потом несколько первых недель состояние дебиторки строго контролировалось, всё было в порядке. К шестой неделе уровень контроля снизился, а через 3 месяца снова возникла та же самая проблема.



Также бывают случаи, когда во время анализа отчётности и показателей финансовый директор или собственник обнаруживают проблему, которую ещё вчера можно было безболезненно решить, а сегодня уже нет.



Что в этом случае даёт автоматизация? Система оповещает о возможных проблемах и тем самым помогает экономить на тех ресурсах, что обычно уходят на устранение проблем.

Как говорить с собственником?

Наш опыт показывает, что алгоритм по убеждению собственника может состоять из четырёх шагов:

Проанализируйте свою работу и выявите, на каких задачах вы теряете много времени.

Подготовьте кейсы из жизни компании, которые показывают, какие убытки несёт бизнес из-за отсутствия автоматизации.

Оцените затраты и выгоды компании в двух случаях: если система внедряется и если нет.

Подготовьте полноценный отчёт и идите с ним к руководителю или собственнику.

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