Зачем автоматизировать бизнес? Как убедить собственника это сделать

Автор: Станислав Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист».
Например, у нас есть рутинная задача — формирование и консолидирование управленческой отчётности. Финансовый директор каждый раз выполняет одни и те же действия, собирает информацию из одних и тех же источников. Эту задачу можно делегировать: нанять специалиста или «нанять» программный продукт.
Дальше идёт вопрос стоимости и эффекта, который получит компания. Здесь стоит смотреть на проблемы, которые возникают внутри компании.
Например, вот кейс нашего клиента. В какой-то момент выяснилось, что у компании большая дебиторская задолженность. Проблему решили, но потребовалось выделить дополнительные ресурсы и людей. Потом несколько первых недель состояние дебиторки строго контролировалось, всё было в порядке. К шестой неделе уровень контроля снизился, а через 3 месяца снова возникла та же самая проблема.
Также бывают случаи, когда во время анализа отчётности и показателей финансовый директор или собственник обнаруживают проблему, которую ещё вчера можно было безболезненно решить, а сегодня уже нет.
Что в этом случае даёт автоматизация? Система оповещает о возможных проблемах и тем самым помогает экономить на тех ресурсах, что обычно уходят на устранение проблем.
Как говорить с собственником?
Наш опыт показывает, что алгоритм по убеждению собственника может состоять из четырёх шагов:
Проанализируйте свою работу и выявите, на каких задачах вы теряете много времени.
Подготовьте кейсы из жизни компании, которые показывают, какие убытки несёт бизнес из-за отсутствия автоматизации.
Оцените затраты и выгоды компании в двух случаях: если система внедряется и если нет.
Подготовьте полноценный отчёт и идите с ним к руководителю или собственнику.
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