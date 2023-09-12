Кассовые разрывы. В чём причины кассового разрыва?

Как и у любой другой проблемы, существует множество причин возникновения кассовых разрывов. Разберём 5 основных.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Некорректное финансовое планирование

Многие компании при планировании будущих периодов обращают внимание только на отчёт о прибылях и убытках. Это грубая ошибка: ОПиУ не даст собственнику или финансисту необходимую информацию о сроках поступления платежей или расчётов с контрагентами. В какой-то момент может оказаться, что все деньги уже потрачены, а планируемые к получению доходы ещё не оказались на расчётном счету компании.



Решение: включите в планирование отчёт о движении денежных средств и начните вести платёжный календарь, по которому можно заранее узнать о наступлении кассового разрыва.

Плохой контроль бюджета расходов и доходов

Даже если финансовый директор полностью уверен в корректности финансовых планов, за их выполнением нужно постоянно следить. Любое отклонение, которое не было замечено, может стать причиной кассового разрыва.



Решение: ведите постоянный план-факт анализ или используйте специальные сервисы, например «Финансист», которые будут заранее информировать вас и возможных отклонениях.

Проблемы с контрагентами

Постоянные отсрочки или договоры с постоплатой для клиентов, авансы поставщикам — частые причины кассовых разрывов.



Решение: контролируйте объём дебиторской задолженности, заранее напоминайте клиентам о платежах, договаривайтесь о более мягких условиях с кредиторами.

Избыточные запасы

Если на складе хранится запас товаров, который в несколько раз превышает месячный объём продаж, то компания также находится под угрозой кассового разрыва. Денежные средства, которые заморожены в продукции, и значительные расходы на хранение ставят финансовую устойчивость компании под угрозу.



Решение: закупайте товар с учётом спроса и сезонности, контролируйте ассортимент на складе, а в критической ситуации проводите распродажу.

Изменчивая внешняя среда

Экономические и политические кризисы, эпидемии — форс-мажорные ситуации, к которым компании часто оказываются не готовы. А столкнуться с кассовым разрывом в таких условиях становится просто.



Решение: держать часть денежных средств компании в резервных фондах, рассматривать худшие сценарии при финансовом планировании.

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