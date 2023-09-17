Soft skills что это? 7 гибких навыков, которые должны быть у финансового директора

Чтобы быть конкурентоспособным финансовым директором, мало обладать знаниями экономического учёта, необходимо развивать soft skills. Вместе с практикующим финдиром для малого бизнеса, рассказываем, какие навыки помогут остаться востребованным финансистом, которого будут рекомендовать ваши клиенты.

Автор: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Soft skills, или гибкие навыки, — личные качества, дополнительные умения, которые помогают взаимодействовать с людьми и быть эффективными не только на работе, но и в личной жизни. Основываясь на практике и опыте, расскажу, какие 7 навыков необходимы, чтобы развиваться как удалённый финансовый директор и не только.

Непрерывное обучение

Ставлю на самое первое место, потому что знать не всё не страшно, страшно не знать, где взять информацию. Любой вопрос собственника, любая задача — точка роста для финансового директора. Без тяги к новым знаниям и совершенствования старых не получится качественно предоставлять услугу.

Самоорганизация

Чтобы работать одновременно в нескольких проектах, необходимо работать в режиме многозадачности. Важно уметь планировать время и расставлять приоритеты по задачам. Лично мне в планировании времени помогает Google-календарь.

Проактивность

Финансовый директор не должен сидеть и ждать, когда на него «свалятся» задачи. Нужно брать инициативу в руки, предлагать клиенту, над чем стоит поработать, какой процесс вы можете взять под свой контроль и навести в нём порядок. Проактивность — это не только инициативность, но и ответственность, нацеленность на результат и целеустремлённость.

Умение слышать и слушать

Этот навык пригодится не только в работе, но и в личной жизни. Финансовый директор должен не только уметь доносить информацию, но и принимать её. Важно слышать то, что говорит клиент, именно теми словами, которыми он говорит. Чтобы его услышать, нужно слушать. Не вступать в разговор со своими советами и случаями, как вы решили задачу где-то там.

Давать совет нужно только после того, когда вас попросили об этом.

Если вы будете слушать внимательно и слышать, что говорят, — вас будут уважать. Поэтому, когда будете говорить вы, вас уже не будут перебивать.

Постановка задач

Эффективность финансового директора зависит от того, насколько хорошо и в срок выполняют задачи сотрудники. Если задача не выполнена, виноват не только тот, кто её не выполнил, но и тот, кто ставил.



Когда ставим задачу и сроки, необходимо убедиться, что человек понял, как её решить. Для этого задать открытый вопрос «как ты будешь делать?» или «откуда будешь брать информацию для отчёта?». Даже если вы об этом говорили минуту назад, нужно переспросить.

Навык публичных выступлений

На первый взгляд, это не про финансового директора, однако проводить встречи, презентовать отчётность перед собственниками, сотрудниками — и есть навык публичного выступления.

Грамотность

Это не про то, чтобы писать без ошибок, хотя это тоже важно. При работе онлайн между встречами с клиентами нужно общаться в чатах. Поэтому важно уметь доносить мысль и ставить задачи через сообщения. Наверное, вам тоже приятно получать одно полное сообщение, чем десять коротких?

Итого, 7 базовых soft skills

Непрерывное обучение.

Самоорганизация.

Проактивность.

Умение слышать и слушать.

Постановка задач.

Навык публичных выступлений.

Грамотность.

Если хотите построить успешную карьеру финансового директора, необходимо развивать навыки, которых сейчас нет, и, как вы поняли, не только профессиональные. Главное — иметь желание, и всё обязательно получится.

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