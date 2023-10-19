Иван Шестак
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Иван Шестак
Отчетность

Больше не перепутаете: в чём разница между выручкой, прибылью и доходом

Нередко начинающие предприниматели путают понятия «выручка», «прибыль» и «доход». В русском языке они похожи, но на практике обозначают совершенно разные вещи. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, чем отличаются эти три понятия, в каких документах фигурирует каждый показатель, а также как навсегда запомнить разницу между ними между ними.
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Больше не перепутаете: в чём разница между выручкой, прибылью и доходом

Почему путают прибыль, выручку и доход

Существует несколько причин, почему путают эти термины.

Общие черты. Все три понятия связаны с денежными потоками, но описывают разные аспекты финансовой деятельности. Общее качество вводит в заблуждение людей без профильного образования или опыта.

Семантическая близость. В повседневной жизни понятия часто используются как синонимы, особенно когда речь идёт о положительных результатах. Например, когда бизнес «идёт хорошо», люди могут говорить о «прибыли», даже имея в виду выручку.

Сокращенная коммуникация. В бытовых обсуждениях или статьях для широкой аудитории детали могут опускаться ради краткости, что может привести к упрощению и стиранию границ между понятиями.

Разница между доходом, прибылью и выручкой

Детальную разницу между терминами можно увидеть в определениях.

Выручка

Это общая сумма денежных средств, которую компания получает в результате реализации продукции, товаров или услуг за определённый период. Выручка представляет собой первичный и основной источник поступления денежных средств в бизнес.

Она не учитывает расходы на производство и продажи, затраты на сырьё, зарплаты сотрудников, амортизацию или другие операционные издержки. Выручка не равначистой прибыли или доходу, так как из неё не вычтены затраты, связанные с ведением бизнеса.

Если компания продала за месяц 100 карандашей по 10 рублей за единицу, то её выручка составила 1000 рублей в месяц.

Доход

Это общая сумма денежных средств и их эквивалентов, которые компания получает за определённый период из различных источников, в первую очередь от основной деятельности. Доход может включать не только выручку от прямых продаж товаров или услуг, но и другие поступления: инвестиционные доходы, вознаграждение за сдачу в аренду имущества, получение процентов, дивиденды и другие финансовые операции.

Доход — поступления денег без учёта затрат и издержек, которые связаны с получением средств. Показатель не равен чистой прибыли, потому что из него не вычли все операционные и неоперационные расходы.

Компания, помимо продажи карандашей, в этом месяце ещё реализовала один из активов — станок по производству ластиков за 200 рублей. Общий доход составил 1200 рублей.

1000 рублей в месяц от продаж карандашей + 200 рублей от продажи станка = 1200 рублей дохода в месяц.

Прибыль

Это разница между общим доходом компании и всеми расходами, которые связаны с его деятельностью за определенный период. Прибыль отражает чистый экономический результат работы предприятия после учёта всех операционных и неоперационных издержек, которые включают стоимость сырья и материалов, зарплаты и социальные отчисления, налоги, амортизацию, проценты по кредитам и другие финансовые обязательства.

Прибыль является ключевым индикатором финансового здоровья и успешности бизнеса. Отрицательный показатель указывает на ситуацию, когда расходы превышают доходы. Именно на основе информации о прибыли собственники решают выплачивать дивиденды или инвестировать во что-то.

На производство и продажу 100 карандашей в месяц компания потратила 800 рублей (издержки на материалы, зарплату и аренду). В этом месяце она получила доход 1200 рублей (продажи карандашей и реализация станка). Соответственно, прибыль составит 400 рублей.

(1000 рублей выручки + 200 рублей от продажи актива) − 800 рублей затрат = 400 рублей.

В каких документах указаны доход, прибыль и выручка

Все три показателя отражают тот или иной вид денежного потока, поэтому их можно найти в финансовой и бухгалтерской отчётностях.

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ)

Выручку от продаж обычно указывают в начале отчёта. При этом прибыль представляют в нескольких формах: валовая прибыль, операционная прибыль, прибыль до учёта налогов и чистая прибыль после учёта налогов и других неоперационных расходов. В этом же отчёте указываются и другие доходы: процентные доходы, доходы от аренды и прочее.

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС)

ОДДС показывает поступления и расходы денег за определённый период. Отчёт разбит на операционную, инвестиционную и финансовую деятельности. Из документа можно извлечь информацию о денежных потоках, которая связана с прибылью.

Балансовый отчёт

Основной акцент в балансе сделан на активы, обязательства и капитал. Однако отложенные налоговые активы, могут дать представление о налогах на прибыль.

Официальные налоговые декларации

Налоговые декларации также содержат информацию о доходах, расходах и прибыли компании.

Приложения к годовому отчёту

Такие дополнительные материалы, если их ведут в компании, могут представлять разбивку и описание доходов и расходов компании. Это помогает лучше понять финансовые результаты предприятия.

При анализе таких документов важно внимательно изучать примечания и комментарии. Они могут содержать информацию о методах учёта, а также данные о событиях или сделках, которые влияют на финансовые показатели.

Как легко запомнить разницу

Существует несколько коротких определений, чтобы запомнить различия между прибылью, доходом и выручкой.

Выручка — деньги только от продаж.

Доход — все средства, что пришли в компанию.

Прибыль — то, что осталось после всех расходов.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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