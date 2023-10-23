Какие есть этапы финансового планирования? 4 важных шага

Финансовое планирование помогает компаниям переходить на новый уровень, предсказывать движение средств и готовиться к кризисам или росту. Начать планировать финансы может быть сложно, но есть инструкция из четырёх шагов.

Отвечает: Андрей Букин, финансовый специалист на фрилансе.

Шаг 1. Внедрить управленческий учёт

Финансовое планирование начинается с учёта фактических показателей. Управленка нужна собственникам для оценки финансового состояния компании. Нужно определить статьи затрат и поступлений, утвердить формы отчётов и планов, а также выбрать способ признания расходов и доходов. Сделать это можно в Excel или в специальных сервисах.



Управленческий учёт — это не только про готовые отчёты. Он также позволяет провести нужный анализ. Особенно важно сравнивать плановые и реальные показатели. Нужно, чтобы план-фактный анализ всегда проводили по одним и тем же правилам.

Шаг 2. Стандартизировать термины

Финансисты собирают данные у других сотрудников и на основе полученной информации планируют деятельность. Но в обсуждениях бюджета обычно участвуют и другие люди. Если не обговорить термины в самом начале, возникнет путаница.



Формулировки важны и самим финансовым менеджерам. Если не составить глоссарий, финансист может забыть, что именно значит то или иное выражение. А другие пользователи и вовсе не смогут разобраться во внутренней кухне бизнеса.



Ещё один совет — пользоваться короткими выражениями. Так отчёты будет проще воспринимать.

Шаг 3. Корректируйте планы, если меняется факт

Часто учёт фактических значений оказывается даже полезнее план-фактного анализа как такового. Если обновить плановые показатели на основе фактических, прогноз на год изменится и станет актуальнее. Так удастся оптимизировать управленческие решения.



Не нужно бояться того, что придётся обновлять планы на год при появлении новых вводных.

Шаг 4. Используйте сценарии

Сценарий — это вариант бюджета. Традиционно составляют пессимистичный, реалистичный и оптимистичный сценарии. Можно добавить и другие варианты. Главное, чтобы один из них был фактическим. Это поможет подготовиться к угрозам и оценить возможности.

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