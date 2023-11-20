Что такое бенчмаркинг? Как его внедрить

Человеческий капитал — один из важнейших ресурсов бизнеса. Чтобы избежать увольнений и выгорания, HR-специалисты и руководители работают над системами мотивации и удержания.

Отвечает: Людмила Рогова, руководитель консалтинговой практики TalentCode.

Что такое бенчмаркинг?

Бенчмаркинг — способ улучшения организации через сравнение показателей со значениями других предприятий или отраслевыми стандартами.



Так можно сопоставлять процессы, продукты, услуги и ключевые показатели эффективности. Главное, чтобы сравниваемые показатели были сопоставимы.

Как внедрить бенчмаркинг?

Шаг 1. Поставить цель



На этом этапе нужно определить, что хочется получить в результате анализа. Стоит сформулировать гипотезы, выбрать задействованные подразделения, обсудить интересующие показатели.



Шаг 2. Составить план



На этом шаге стоит выбрать, как будет проводиться исследование: с какими предприятиями нужно сравнить показатели, какой подойдёт метод сбора данных. Также имеет смысл обратить внимание на риск-менеджмент.



Шаг 3. Собрать данные



Информация должна быть точной: лучше запрашивать показатели из первоисточников. Иногда может понадобиться прямой опрос сотрудников. Отраслевые значения можно найти в интернете, а вот информации о результатах работы аналогичных компаний может не оказаться в свободном доступе. В этом случае имеет смысл обратиться к коллегам, которые готовы поделиться конкретными данными.



Шаг 4. Провести анализ



На этом этапе нужно проверить первоначальные гипотезы. Если потребуется, допустимо пересчитать результаты по другой методике, чтобы повысить достоверность.



Шаг 5. Выстроить коммуникацию



Результаты следует обсудить со стейкхолдерами.



Шаг 6. Внедрить изменения



На основе полученных результатов нужно составить план дальнейшей работы. Если возникнут проблемы, можно привлечь внешних консультантов.

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