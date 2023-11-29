Кому нужен аутсорсинг? Почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Аутсорсинг — это передача задач компании внешним исполнителям. Например, если в организации нет бухгалтерии, можно воспользоваться услугами бухгалтера на аутсорсе. В этом случае не придётся нанимать сотрудника в штат, но ключевые функции всё равно будут качественно выполнены.
Есть несколько причин, почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей.
1. Экономия
Стоимость услуг регламентирована договором, а выплачивать годовые бонусы или оплачивать больничные не нужно.
2. Профессиональные исполнители
Исполнители на аутсорсе обладают большими знаниями и профессионализмом, поскольку фокусируются на одном виде услуг. Кроме того, они часто используют новейшие технологии, к которым заказчик автоматически получает доступ без колоссальных вложений.
3. Гибкость
Аутсорсинг позволяет более гибко управлять ресурсами, быстро масштабировать производство и подстраиваться под рынок.
Однако аутсорсинг подойдёт не всегда.
Причина 1. Слишком большой бизнес
В этом случае лучше нанять штатных сотрудников, особенно, если речь идёт о специалистах высшего звена вроде финдиректоров. Так исполнитель будет более погружен во внутренние процессы компании.
Причина 2. Сложная специфика отрасли
Компаниям из уникальных сфер имеет смысл нанимать и обучать сотрудников, чтобы все детали точно были учтены.
Причина 3. Склонность к микроменеджменту
Бывает так, что руководители слишком сильно вовлечены во все процессы. В таком случае лучше не передавать задачи на аутсорс — это лишь заставит топ-менеджмент больше переживать.
На что обратить внимание?
Важно грамотно подойти к выбору исполнителя. У подрядчика должен быть опыт работы в такой же или похожей сфере. Идеально, если есть отзывы и рекомендации.
Перед тем, как начать пользоваться услугами на аутсорсинге, важно сформулировать цели и задачи. Перед обращением к исполнителям важно понимать, что именно вы хотите получить. Также следует определить точки контроля, которые помогут убедиться в качестве услуг.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
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Комментарии1
Владислав
Не то что штатный сотрудник🤓
И швец, и жнец,и на дуде игрец😀