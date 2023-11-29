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Иван Шестак
Аутсорсинг

Кому нужен аутсорсинг? Почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей

Без рационального распределения средств и оптимизации бизнес-процессов достичь каких-либо результатов пости невозможно. Поэтому собственники отказываются от содержания огромного штата сотрудников и передают задачи сторонним специалистам. Рассказываем, каким компаниям это подходит.
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Кому нужен аутсорсинг? Почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Аутсорсинг — это передача задач компании внешним исполнителям. Например, если в организации нет бухгалтерии, можно воспользоваться услугами бухгалтера на аутсорсе. В этом случае не придётся нанимать сотрудника в штат, но ключевые функции всё равно будут качественно выполнены.

Есть несколько причин, почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей.

1. Экономия

Стоимость услуг регламентирована договором, а выплачивать годовые бонусы или оплачивать больничные не нужно.

2. Профессиональные исполнители

Исполнители на аутсорсе обладают большими знаниями и профессионализмом, поскольку фокусируются на одном виде услуг. Кроме того, они часто используют новейшие технологии, к которым заказчик автоматически получает доступ без колоссальных вложений.

3. Гибкость

Аутсорсинг позволяет более гибко управлять ресурсами, быстро масштабировать производство и подстраиваться под рынок.

Однако аутсорсинг подойдёт не всегда.

Причина 1. Слишком большой бизнес

В этом случае лучше нанять штатных сотрудников, особенно, если речь идёт о специалистах высшего звена вроде финдиректоров. Так исполнитель будет более погружен во внутренние процессы компании.

Причина 2. Сложная специфика отрасли

Компаниям из уникальных сфер имеет смысл нанимать и обучать сотрудников, чтобы все детали точно были учтены.

Причина 3. Склонность к микроменеджменту

Бывает так, что руководители слишком сильно вовлечены во все процессы. В таком случае лучше не передавать задачи на аутсорс — это лишь заставит топ-менеджмент больше переживать.

На что обратить внимание?

Важно грамотно подойти к выбору исполнителя. У подрядчика должен быть опыт работы в такой же или похожей сфере. Идеально, если есть отзывы и рекомендации.

Перед тем, как начать пользоваться услугами на аутсорсинге, важно сформулировать цели и задачи. Перед обращением к исполнителям важно понимать, что именно вы хотите получить. Также следует определить точки контроля, которые помогут убедиться в качестве услуг.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав

    Исполнители на аутсорсе обладают большими знаниями и профессионализмом, поскольку фокусируются на одном виде услуг.

    Не то что штатный сотрудник🤓

    И швец, и жнец,и на дуде игрец😀

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