Почему у компании нет прибыли? 5 причин

Финансовые результаты зависят от многих параметров. На внешние обстоятельства компания влиять не может, но зато способна управлять внутренними. Рассмотрим основные из них.

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Причина 1. Низкая рентабельность проектов

Направления работы практически всегда различаются по прибыли и ресурсоёмкости. Есть проекты, которые даже требуют привлекать силы аутсорса. При этом часто оплата за все услуги приходит одним платежом. Тогда сложно определить, сколько и на чём заработала компания. Из-за этого управленцы иногда не замечают, что работают с нерентабельным направлением.



Чтобы избежать этой проблемы, нужно учитывать доходы и расходы по каждому клиенту или проекту отдельно. Также требуется отслеживать, сколько ресурсов уходит на то или иное направление. На основе этих данных можно проводить аналитику. Так можно понять, что именно приносит компании больше всего денег.

Причина 2. Постоплата с большой отсрочкой

Если договор предусматривает отложенный платёж, компания наверняка столкнется с большой дебиторской задолженностью. В таком случае бизнес оказывает услугу, тратит свои ресурсы, а денег долго не получает. Часто в потоке работы с другими клиентами менеджеры не замечают неоплаченных счетов.



Чтобы с этим справиться, нужно наладить учёт дебиторки, напоминать клиентам о сроках оплаты заранее, установить KPI для менеджеров. Также поможет работа с платёжным календарём.

Причина 3. Большие запасы

Ещё одна причина убытков — неликвидный товар на складе. Такое возможно, когда руководители забывают следить за остатками.



Чтобы решить проблему, нужно регулярно проводить инвентаризацию, пересматривать план закупок и проводить аналитику: идеально, когда на складе минимальное количество товаров с низким спросом. А для реализации уже накопившегося неликвида можно организовать распродажу.

Причина 4. Бесконтрольный вывод дивидендов

Есть два вида собственников: одни отслеживают чистую прибыль и выводят всё в качестве дивидендов, а другие не считают финансовые результаты и выводят дивиденды интуитивно. В любом случае, когда денег на развитие бизнеса не остаётся, компания не может расти.



Важно, чтобы учредители понимали, что деньги бизнеса — не их личные средства. Часть нужно откладывать в резервы, часть — вкладывать в развитие, и лишь остатки допустимо выводить в качестве дивидендов. А чтобы собственник регулярно получал доход от своего бизнеса, можно назначить ему зарплату.

Причина 5. Неграмотное управление активами

Бывает так, что компания не умеет правильно работать с активами. Из-за этого оборудование простаивает, а недвижимость, которой не пользуются, просто числится на балансе. В этом случае активы требует расходов и не приносят деньги.



Идеально, когда всё имущество компании используется на сто процентов. Например, ненужное здание можно сдать в аренду, а лишний станок — продать.

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