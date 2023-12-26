Как бизнесу взять выгодный кредит?Определяем допустимый объем кредита

С помощью займов бизнес получает дополнительные возможности для развития, однако с процедурой кредитования связано множество рисков. Важно понять, для чего компании требуется займ, а также заранее убедиться, что будет возможность его вернуть.

Отвечает: Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» в АРБ Про.

Совет 1. Проанализировать положение дел в бизнесе

В первую очередь следует оценить рост компании, поскольку заёмные средства могут помочь бизнесу развиваться быстрее. Чтобы оценить скорость развития компании, нужно посчитать показатель рентабельности собственного капитала (ROE).



ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал



Если ROE растёт, значит, компания наращивает прибыль. В этом случае кредит может стать усилением. Однако дополнительно нужно определить, что именно влияет на рост финансовых результатов.



В молодом бизнесе допустима ситуация, когда ROE растёт в основном благодаря заёмным средствам. Нежелательно задерживаться на этом этапе, поскольку краткосрочные кредиты — это временное решение. Стоит сделать упор на высокую рентабельность и оборачиваемость.

Совет 2. Определить допустимый объём кредита

Если кредит краткосрочный

Можно воспользоваться двумя способами.



1. Проанализировать показатели, которые рассчитывает банк при выдаче кредита



К ним относятся коэффициенты ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости. Для них есть нормы, на которые можно ориентироваться.

Если значения компании соответствуют норме, имеет смысл рассчитать, как они изменятся после кредитования. Однако в случае низких показателей нельзя рассматривать займ как решение всех бед.



2. Проанализировать отношение долга к EBITDA



Определить позволительную долговую нагрузку более простым способом можно через отношение долга к EBITDA. Предприниматели устанавливают допустимые лимиты для своего бизнеса сами. Нежелательно, чтобы коэффициент был больше 2−3.

Если кредит долгосрочный

В этом случае финансовые показатели или соотношение долга и EBITDA почти не рассчитывают. Дело в том, что займы на долгий срок рассматривают как собственный капитал. Такой кредит не влияет негативно на финансовую устойчивость в нынешнем периоде.



Имеет смысл проанализировать, способна ли компания погасить кредит в указанный срок и в рамках определённого бюджета. Кроме того, следует оценить, окупится ли кредит в будущем.

Совет 3. Руководствоваться здравым смыслом

Свой бизнес — это всегда про риск. Однако хороший предприниматель знает тонкости своего дела. Например, владелец сочинского отеля у моря наверняка знает, что летом у него увеличится прибыль. Это значит, что весной он может позволить себе краткосрочный кредит.



Важно углубляться в детали продукта, клиента, изучать каналы сбыта. Рисковать заёмными средствами нецелесообразно, однако если есть уверенность, что кредит отобьётся, его стоит брать.

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