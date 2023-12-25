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Иван Шестак
Финансовый анализ

Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?

Финансовый анализ — это анализ хозяйственной деятельности. Его проводят, чтобы выявлять «узкие места» бизнеса: где можно сэкономить, а где — заработать.
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Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?

Отвечает: Анна Гаршина, финансовый директор на аутсорсе.

Для чего нужен финансовый анализ?

В первую очередь финанализ нужен для прогнозирования и планирования. Без аналитики не получится рассчитать допустимые ресурсозатраты. Финансовый анализ позволяет определить, сколько потребуется сотрудников, нет ли необходимости сократить кого-то, как себестоимость отражается на прибыли, эффективен ли маркетинг, хорошо ли работают каналы продаж.

Также финансовый анализ позволяет выявить сезонность и принять решение о ценообразовании.

Что нужно рассчитывать?

Нет единого набора показателей, который нужно рассчитывать всем. Полезно делать аналитику по выручке: какой размер, какие источники, сколько стоят продажи, сколько каналов продаж. Далее по этим показателям можно рассчитывать эффективность работы: как канал продаж приносит больше всего денег, кто из сотрудников недорабатывает.

Какие риски можно выявить с помощью финанализа?

Главный риск, естественно, — банкротство. Это случается, когда управленцы не следят за выручкой, подписанием документов, показателями управленческого учёта.

Также могут возникнуть проблемы с кредитованием. Например, если бизнес работает по предоплате, может казаться, что работы много. Однако реальной выручки нет, а при обращении в банк возникнут проблемы с одобрением займа. Кредиторам важно видеть денежные потоки, а не подписанные документы.

Финансовый анализ для стартапов

Одна из основных проблем молодого бизнеса — у фаундеров недостаточно знаний в области финансов. Параллельно стартапам нужна особая финансовая модель, которая должна включать оценку компании, а также модели входа и выхода инвесторов. Редко начинающие предприниматели могут справиться с этим самостоятельно, а потому обращаются за помощью к финансистам на аутсорсе.

Финансовая модель нужна и для управления бизнесом, и для переговоров с инвесторами. Если в документе есть ошибки, придётся всё пересчитывать уже в процессе обсуждения финансирования. Это может негативно сказаться на решении инвесторов.

Финансовый анализ для малого и среднего бизнеса (МСП)

Не все руководители МСП понимают, для чего нужен управленческий учёт. Мало кто разбирается в показателях платёжеспособности, ликвидности и в других коэффициентах. Однако для грамотного управления компанией важно не просто уметь рассчитывать значения, но и понимать их.

Финансовый анализ для крупного бизнеса

В больших компаниях обычно уже налажен управленческий учёт, но встречаются проблемы с бизнес-процессами. Оцифровка позволяет определять резервы денег и времени, а также постоянно повышать эффективность их использования.

Совет собственникам бизнеса

Здорово, когда основатели повышают уровень финансовой грамотности. Благодаря этому можно быстрее принимать решения и реже ошибаться.

Фаундеры часто приходят к финансистам без знаний. Вместе со специалистами они учатся понимать, что происходит в бизнесе. По мере роста знаний они учатся задавать правильные вопросы. Например, как конкретное решение повлияет на чистую прибыль или сколько нужно произвести, чтобы покрыть все расходы. Так управление бизнесом приводит к большим результатам.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    20 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Здорово, когда основатели повышают уровень финансовой грамотности.

    Вот это действительно здорово😉

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Логотип nlukina
nlukina
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