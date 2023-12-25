Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?

Отвечает: Анна Гаршина, финансовый директор на аутсорсе.
Для чего нужен финансовый анализ?
В первую очередь финанализ нужен для прогнозирования и планирования. Без аналитики не получится рассчитать допустимые ресурсозатраты. Финансовый анализ позволяет определить, сколько потребуется сотрудников, нет ли необходимости сократить кого-то, как себестоимость отражается на прибыли, эффективен ли маркетинг, хорошо ли работают каналы продаж.
Также финансовый анализ позволяет выявить сезонность и принять решение о ценообразовании.
Что нужно рассчитывать?
Нет единого набора показателей, который нужно рассчитывать всем. Полезно делать аналитику по выручке: какой размер, какие источники, сколько стоят продажи, сколько каналов продаж. Далее по этим показателям можно рассчитывать эффективность работы: как канал продаж приносит больше всего денег, кто из сотрудников недорабатывает.
Какие риски можно выявить с помощью финанализа?
Главный риск, естественно, — банкротство. Это случается, когда управленцы не следят за выручкой, подписанием документов, показателями управленческого учёта.
Также могут возникнуть проблемы с кредитованием. Например, если бизнес работает по предоплате, может казаться, что работы много. Однако реальной выручки нет, а при обращении в банк возникнут проблемы с одобрением займа. Кредиторам важно видеть денежные потоки, а не подписанные документы.
Финансовый анализ для стартапов
Одна из основных проблем молодого бизнеса — у фаундеров недостаточно знаний в области финансов. Параллельно стартапам нужна особая финансовая модель, которая должна включать оценку компании, а также модели входа и выхода инвесторов. Редко начинающие предприниматели могут справиться с этим самостоятельно, а потому обращаются за помощью к финансистам на аутсорсе.
Финансовая модель нужна и для управления бизнесом, и для переговоров с инвесторами. Если в документе есть ошибки, придётся всё пересчитывать уже в процессе обсуждения финансирования. Это может негативно сказаться на решении инвесторов.
Финансовый анализ для малого и среднего бизнеса (МСП)
Не все руководители МСП понимают, для чего нужен управленческий учёт. Мало кто разбирается в показателях платёжеспособности, ликвидности и в других коэффициентах. Однако для грамотного управления компанией важно не просто уметь рассчитывать значения, но и понимать их.
Финансовый анализ для крупного бизнеса
В больших компаниях обычно уже налажен управленческий учёт, но встречаются проблемы с бизнес-процессами. Оцифровка позволяет определять резервы денег и времени, а также постоянно повышать эффективность их использования.
Совет собственникам бизнеса
Здорово, когда основатели повышают уровень финансовой грамотности. Благодаря этому можно быстрее принимать решения и реже ошибаться.
Фаундеры часто приходят к финансистам без знаний. Вместе со специалистами они учатся понимать, что происходит в бизнесе. По мере роста знаний они учатся задавать правильные вопросы. Например, как конкретное решение повлияет на чистую прибыль или сколько нужно произвести, чтобы покрыть все расходы. Так управление бизнесом приводит к большим результатам.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии1
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Вот это действительно здорово😉