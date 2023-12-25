Неоперационные доходы и расходы: как рассчитать и не наделать ошибок

В некоторых компаниях есть финансовые процессы, которые напрямую не связаны с основной деятельностью, но при этом приносят существенные доходы или убытки. Доходы и расходы от таких процессов называются неоперационными. Рассказываем, что такое неоперационные доходы и расходы, как их считать и оптимизировать.

Зачем вести учёт неоперационных показателей

Неоперационные доходы компания получает в результате работы, которая не связана с её основным видом деятельности. В большинстве случаев они возникают из-за внешних обстоятельств и не являются частью ежедневных бизнес-процессов.

Например, компания-производитель мебели «Альфа» продала одно из неиспользуемых зданий. Сделка не связана с основной деятельностью предприятия, поэтому деньги от продажи недвижимости классифицируются как неоперационный доход от реализации актива. Организация покупала здание за 10 млн рублей, а продала за 15. В итоге неоперационный доход составит 5 млн рублей.

Неоперационные расходы у компании тоже возникают из-за процессов, которые не связаны с её основной деятельностью. Эти расходы не отражают повседневную работу предприятия и являются случайными.

К примеру, строительная компания «Бета» купила акции «Гамма» с целью получения дивидендов. Однако «Гамма» потерпела убытки, а её акции упали в цене. Чтобы минимизировать потери, «Бета» продала акции с убытком в 2 млн рублей. Поскольку инвестирование в акции не являются основной деятельностью «Беты», то убыток в 2 млн рублей классифицируется как финансовый неоперационный расход.

Почему важно вести учёт неоперационных показателей

Если игнорировать такие показатели, не получится увидеть реальную финансовую картину предприятия и оптимизировать управленческие решения. Рассмотрим несколько причин, почему нельзя пренебрегать этими показателями:

неоперационные доходы в виде дивидендов или процентов по депозитам показывают, насколько эффективно компания использует инвестиции;

учёт неоперационных расходов, вроде штрафов или потерь от продажи активов, помогает компании определить и минимизировать потенциальные риски;

тщательный учёт неоперационных доходов и расходов может влиять на налоговую базу;

понимание всех доходов и расходов, в том числе неоперационных, позволяет руководству детальнее планировать будущие операции;

учёт всех статей доходов и расходов делает компанию привлекательной для потенциальных инвесторов.

Примеры неоперационных доходов и расходов

Неоперационные доходы:

дивиденды от акций другой организации;

доход от продажи долгосрочных активов — зданий, транспорта или оборудования;

процентные доходы по банковским депозитам или облигациям;

арендные платежи от сдачи собственности;

прибыль от операций с иностранной валютой, которая вызвана колебанием курсов.

Неоперационные расходы:

потери от продажи долгосрочных активов с убытком;

штрафы и пени за нарушения законодательства;

убытки, которые возникают из-за колебания валютного курса;

проценты по займам, которые не связаны с финансированием основной деятельности компании;

переезд предприятия в другое здание;

расчёты по судебным искам.

Как определить неоперационные доходы и расходы

При подсчёте неоперационных показателей даже самые опытные специалисты могут допустить ошибки. Чтобы правильно подсчитать такие доходы и расходы, нужно подходить к учёту системно. Для этого следует выполнить ряд последовательных шагов.



Шаг № 1. Определить, какие доходы и расходы можно классифицировать как неоперационные. Для этого можно обратиться к определениям и примерам.



Шаг № 2. Собрать все финансовые документы за интересующий период. К этим данным относятся кассовые отчёты, банковские выписки, отчёты о продаже активов и информация о полученных дивидендах.



Шаг № 3. Разделить информацию на категории, чтобы упростить процесс подсчёта.

Неоперационные расходы можно поделить на:

финансовые — проценты по займам, убытки от продажи финансовых инвестиций;

расходы на продажу активов — убытки от реализации оборудования и недвижимости;

одноразовые и исключительные — затраты на реструктуризацию, штрафы и пени, расходы на юристов из-за судебных дел;

прочие — потери от валютных курсов, траты на локализацию форс-мажоров и катастроф.

Неоперационные доходы можно поделить на:

финансовые — дивиденды, доходы от вкладов, займов, облигаций и продажи финансовых инвестиций;

доходы от продажи активов — прибыль от реализации оборудования, недвижимости и прочего;

прибыль от разницы валютных курсов;

доходы от лицензий и патентов;

прочие.

Шаг № 4. Сложить все убытки и поступления по каждой категории, чтобы получить суммарные значения. Затем их также необходимо сложить, чтобы получить общую цифру за выбранный период.



Шаг № 5. Проанализировать текущие показатели и сравнить их со значениями прошлых периодов.

Рекомендации по учёту неоперационных расходов и доходов

Даже специалисты допускают ошибки при подсчёте неоперационных расходов и доходов. Например, неверно выбирают категорию, упускают или, наоборот, дважды учитывают показатели, не применяют налоговые льготы, игнорируют валютную разницу и многое другое. Рассмотрим основные рекомендации, чтобы избегать неточностей при учёте показателей.

Все неоперационные финансовые процессы должны сопровождаться документами.

Нужно чётко разделять операционные и неоперационные доходы и расходы — так получится предотвратить ошибки в учёте и правильно отразить их в финансовой отчётности.

Следует проводить регулярный анализ неоперационных доходов и расходов, чтобы убедиться в их корректности.

Считать и анализировать показатели в автоматизированных системах учёта, чтобы не допускать ненужных ошибок.

Обучать персонал, чтобы бухгалтеры и финансисты хорошо разбирались в вопросах учёта.

Учитывать налоговые последствия, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Регулярно проводить анализ динамики и структуры неоперационных показателей, чтобы оперативно находить аномалии и корректировать их.

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