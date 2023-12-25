Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

Отвечает: Ирина Кокшарова, Бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».
Для всего персонала должны быть продуманы KPI, однако внедрение системы должно происходить поэтапно. В первую очередь мотивировать стоит руководителя отдела продаж и подчинённых ему менеджеров. Далее — топ-менеджеров.
После этого KPI нужно выстроить для тех, кто влияет на продажи: отделы маркетинга, закупок и логистики. После этого — продумать систему для отдела производства. И, наконец, для прочих сотрудников: бухгалтеров, юристов и других.
Для каждого сотрудника нужно составить карту KPI, которая включает ключевые цели и задачи. Можно воспользоваться алгоритмом по внедрению системы KPI.
Создать схему подготовки системы мотивации.
Выбрать, как часто сотрудники будут получать бонусы.
Раздробить зарплату на постоянную и бонусную часть.
Расписать бонусную часть зарплаты по составляющим показателям.
Проработать сами KPI.
Разделить показатели на личные и коллективные.
Распределить коэффициенты для показателей и установить лимиты бонуса.
Рассчитать планируемые значения показателей.
Определить минимальные значения KPI.
Прописать сроки и указать, кто будет согласовывать KPI.
Провести обучение для персонала.
Важно помнить, что мотивация сотрудников — это не только бонус к зарплате за выполнение плана. Поддержать рабочее настроение помогут и нематериальные методы: корпоративные мероприятия, обучение, бесплатный психолог.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии