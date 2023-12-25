Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

Мотивация сотрудников — важное условие успешного развития бизнеса. Хорошо, когда она связана со скоростью роста компании. Тогда благосостояние предприятия становится личной целью персонала.

Отвечает: Ирина Кокшарова, Бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Для всего персонала должны быть продуманы KPI, однако внедрение системы должно происходить поэтапно. В первую очередь мотивировать стоит руководителя отдела продаж и подчинённых ему менеджеров. Далее — топ-менеджеров.

После этого KPI нужно выстроить для тех, кто влияет на продажи: отделы маркетинга, закупок и логистики. После этого — продумать систему для отдела производства. И, наконец, для прочих сотрудников: бухгалтеров, юристов и других.

Для каждого сотрудника нужно составить карту KPI, которая включает ключевые цели и задачи. Можно воспользоваться алгоритмом по внедрению системы KPI.

Создать схему подготовки системы мотивации. Выбрать, как часто сотрудники будут получать бонусы. Раздробить зарплату на постоянную и бонусную часть. Расписать бонусную часть зарплаты по составляющим показателям. Проработать сами KPI. Разделить показатели на личные и коллективные. Распределить коэффициенты для показателей и установить лимиты бонуса. Рассчитать планируемые значения показателей. Определить минимальные значения KPI. Прописать сроки и указать, кто будет согласовывать KPI. Провести обучение для персонала.



Важно помнить, что мотивация сотрудников — это не только бонус к зарплате за выполнение плана. Поддержать рабочее настроение помогут и нематериальные методы: корпоративные мероприятия, обучение, бесплатный психолог.

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