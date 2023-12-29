Как компаниям вести финансы на маркетплейсах

Бизнес на маркетплейсах активно развивается. Обороты предпринимателей удваиваются за пару месяцев, однако только в том случае, если они принимают решения на основе данных. Для эффективного роста в этой сфере есть несколько рекомендаций.

Отвечает: Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам на аутсорсе с опытом работы в крупнейших холдингах РФ более 20 лет.

Совет 1. Вести детализированную отчетность

Значения данных стандартных отчётов на маркетплейсах сложно понять без подготовки. При этом часто значения в готовых таблицах того же Wildberries разнятся с реальными цифрами по реализации. В связи с этим важно дополнять отчёт из базовых таблиц маркетплейсов нужными данными.

Благодаря этому можно понять, сколько стоила логистика, как оплачивалось хранение, пришлось ли потратиться на комиссию или скидки для покупателей. Благодаря глубокому анализу этих показателей управлять бизнесом можно эффективнее.

Совет 2. Вести товарный учет

Редко у поставщиков, которые работают с российскими маркетплейсами, есть товарный учет. Потребность в нем остаётся незакрытой. Однако это необходимо для грамотного финансового анализа.

Хорошо, когда для каждого товара есть описание, фотография и характеристики для аналитики: сезон вещи, год коллекции. Вести такой учет можно не в личном кабинете на маркетплейсе, а в отдельной базе. Для этих целей можно использовать 1С или «МойСклад».

Совет 3. Учитывать все продажи и расходы

Разумно вести учет и аналитику продаж по всем маркетплейсам, на которых представлена продукция. Важно, чтобы все данные были собраны в одном месте.

С расходами сложнее: часто предприниматели учитывают только расходы по сервису, например, Ozon или Wildberries. Однако для корректного анализа важно учесть и другие расходы — зарплаты, стоимость аренды и хранения, логистические затраты. С этим помогут сервисы управленческого учета.

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