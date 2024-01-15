Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов

Отношения с банком стоит выстраивать с учётом сезонности и планов роста предприятия. Так получится подготовиться к моменту, когда будет нужен кредит. Есть несколько этапов, которые помогут предстать перед кредитором в лучшем свете.

Отвечает: Николай Пилецкий, основатель Школы кредитования, практикующий консультант по займам и финансам.

Этап 1. Определиться с банком

Нужно провести анализ банков: сравнить тарифы для компаний подходящей отрасли, вида деятельности и оборотов. Стоит также учитывать стоимость некредитных продуктов, поскольку проценты по кредитам точно не назовут.

Этап 2. Воспользоваться всеми нужными услугами

К ним относятся депозиты, системы для выплаты зарплат, выдача корпоративных карт и другие. Полный перечень услуг всегда зависит от потребностей конкретной компании.

Этап 3. Определить неснижаемый объём средств

После того, как счёт в банке открыт и на него внесены средства, следует контролировать остаток. Эти деньги не нужно замораживать, но стоит к ним относиться как к резерву на чёрный день. К этим средствам можно обратиться в случае кассового разрыва.

Этап 4. Встретиться с личным менеджером

Если получится, можно познакомиться с его руководителем. Часто решения зависят от человеческого настроения и эмоций, и хорошие отношения с персональным менеджером могут повысить шансы в получении кредита. К тому же у менеджеров установлены KPI, поэтому именно они заинтересованы в результате работы с потребителями.

Этап 5. Следить за акциями

Часто банки предлагают скидки и анонсируют специальные предложения. С помощью них можно сэкономить и увеличить выгоду от отношений с банком.

Этап 6. Дождаться предложения о кредите

Спустя полгода предприятие может запросить кредит. Однако чаще всего личный менеджер сам обратится в компанию с выгодным предложением. Специалист может быть заинтересован в кредите даже больше компании — от этого зависит его выполнение плана.

Этап 7. В срок выплачивать кредит и проценты

Так получится выстроить положительную кредитную историю. Это отразится на будущих займах: компаниям с хорошим credit score предлагают увеличенные суммы кредитов и более выгодные условия.

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