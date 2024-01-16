3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы

Анализ операционных и неоперационных доходов и расходов позволяет собственнику глубже понимать экономическую ситуацию в компании, находить слабые места и возможности для роста. В этом материале привели три ключевые причины следить за этими показателями.

Операционные доходы

Операционные доходы предприятие получает только от основной деятельности. В процессе анализа этих поступлений предприниматель может оценить эффективность основной работы. Например, насколько результативно компания «Альфа» сдаёт жилые помещения, если основная деятельность — именно аренда. Метрику считают за конкретный период — месяц, квартал или год.

Операционные доходы зависят от отрасли и могут включать выручку от продажи товаров, оказания услуг, аренды, лицензирования, комиссионных сделок и многое другое.

Операционные расходы

Операционные расходы предприятие несёт в процессе основной деятельности, в связи с созданием какого-либо продукта или от предоставления услуг. Анализ таких трат позволяет узнать, сколько требуется средств для выполнения основной работы.



В эту категорию входят издержки на аренду помещений для сотрудников, зарплата, обязательные взносы в социальные фонды, коммунальные расходы, траты на логистику, рекламу, повышение квалификации и многое другое. Например, компания Гамма оплатила рекламу в Google Ads на сумму 25 000 рублей. Это будет учтено в её операционных расходах.

Стоимость сырья, из которого создают продукцию, не является операционными расходами, поскольку относятся к переменным затратам.

Неоперационные доходы

Неоперационные доходы предприятие зарабатывает в ходе процессов, которые не относятся к его основному виду деятельности. Например, консалтинговая компания «Бета» ежемесячно получает доход в 10% от средств, который были инвестированы в депозит в банк.



Чаще всего такие доходы связаны с внешними обстоятельствами. К этой категории относятся дивиденды от ценных бумаг, доходы в результате продажи активов, процентные выплаты по депозитам, платежи от сдачи транспорта или недвижимости в аренду и прочее.

Неоперационные расходы

Неоперационные расходы напрямую не связаны с основной деятельностью и в большинстве случаев они возникают из-за внешних факторов, на которые собственник предприятия почти не может повлиять. Например, компания «Гамма» вовремя не отгрузила товар, поэтому заказчик в соответствии с договором выписал штраф.

К таким издержкам относятся проценты по долгам, штрафы и пени, убытки от продажи активов.

3 причины для анализа показателей

Оценка успешности

Понимание, сколько компания получает операционных доходов и сколько составляют операционные затраты, позволяет оценить успешность основной работы. Расхождение текущих цифр с финансовым планом может подсказать собственнику, какие процессы требуют внимания.

Компания «ТехноПрод» за 2023 год получила 12,5 млн рублей операционного дохода. Это на 25% больше, чем в 2022-м. За это время продажи телефонов увеличились на 16,7%, а продажи товара ноутбуков — на 37,5%.Исходя из анализа, собственнику стоит выяснить причины роста продаж ноутбуков. Возможно, следует увеличить производство именно этого продукта или акцентировать на нём маркетинговые кампании. Также можно рассмотреть пути увеличения дохода от продажи телефонов. Дополнительный анализ может показать, что маржинальность ноутбуков ниже, чем телефонов. Тогда нужно пересмотретьценообразование или затраты на производство.

Расчёт прибыльности

Правильное разделение операционных и неоперационных статей позволяет корректно рассчитать показатели рентабельности бизнеса.

Если мебельная компания получает доход от продажи неиспользуемого оборудования, этот доход нужно относить к неоперационному, чтобы не искажать показатели рентабельности основного бизнеса.

На основе анализа операционных и неоперационных статей можно построить прогнозы и разработать бюджет с учётом потенциальных рисков и возможностей.



Например, топ-менеджмент может запланировать регулярные встречи с поставщиками, чтобы отслеживать цены на сырьё. Это позволяет оперативно находить наиболее выгодные предложения.



Если доходы предприятия носят сезонный характер, то доходы от инвестиционной деятельности могут сгладить «провальные» периоды.

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