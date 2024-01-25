Иван Шестак
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Иван Шестак
Управленческий учет

5 главных ошибок финансовых директоров, которые мешают бизнесу расти

Финансовый директор играет ключевую роль в управлении финансами организации. Именно этот специалист обеспечивает долгосрочную устойчивость бизнеса. Однако иногда даже опытные финансисты допускают ошибки, которые препятствуют росту компании. В этом материале разбираем, что может пойти не так и каких решений финдиру стоит избегать.
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5 главных ошибок финансовых директоров, которые мешают бизнесу расти

Ошибка 1. Неэффективное планирование и прогнозирование

Какие есть проблемы

1. Отсутствие чёткости в финансовых целях

Без чётко определенных финансовых целей сложно определить, куда компании двигаться и какие потребуются ресурсы.

2. Неожиданные дефициты капитала

Без планирования компания может столкнуться с дефицитом капитала. Это вынуждает руководство брать займы на невыгодных условиях и может даже привести к банкротству.

3. Перерасход ресурсов

Без прогнозирования компании тратят больше, уменьшая тем самым свою прибыль.

Как эффективно планировать и прогнозировать

1. Учитывать стратегические цели бизнеса. Планирование в компании, которая стремится сократить расходы, будет отличаться от планирования с целью расширения продуктовой линейки.

2. Регулярно обновлять прогнозы. Рынок, условия бизнеса и внешние факторы постоянно меняются. Корректировать прогнозы следует по мере необходимости, оптимально — раз в квартал. Например, план продаж можно выставлять как среднее арифметическое результатов нескольких прошлых месяцев.

3. Использовать сценарное моделирование. Если рассчитать несколько сценариев развития событий, будет проще подготовиться к различным исходам и быстро адаптироваться к ним.

Ошибка 2. Отсутствие риск-менеджмента

Предприятия сталкиваются с разными возможностями и угрозами, начиная от колебаний валютных курсов и заканчивая просроченной дебиторской задолженностью. Если финансовый директор не уделяет должного внимания управлению рисками, компания может столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

Как управлять рисками

Процесс управления рисками включает в себя идентификацию, оценку, приоритизацию, мониторинг и контроль возможных или реальных угроз.

Шаг 1. Идентификация рисков

Нужно определить все возможные риски, которые могут повлиять на организацию: кредитные риски, операционные риски, риски валютных курсов и процентных ставок.

Шаг 2. Оценка рисков

На этом этапе необходимо оценить вероятность возникновения каждого риска и его возможное воздействие на бизнес. Следует использовать количественные и качественные методы анализа.

Шаг 3. Приоритезация рисков

Здесь руководству важно определить, на какие риски нужно реагировать сразу, а какие могут быть отложены на потом. Это поможет определить, куда следует направить ресурсы для минимизации рисков.

Шаг 4. Разработка стратегий управления рисками

С учётом рисков нужно разработать стратегии, чтобы ими управлять. Это может быть игнорирование проблемы, попытки избежать риска или принятие. Например, при инвестиционной деятельности полезно диверсифицировать портфель — это минимизирует риск потерь в случае падения одной из акций.

Шаг 5. Обучение, мониторинг и пересмотр антирисковых мероприятий

Следует регулярно пересматривать стратегии управления рисками по мере изменения внешней и внутренней среды. Также важно регулярно обучать сотрудников, чтобы они не терялись в случае возникновения трудностей.

Ошибка 3. Недостаточное взаимодействие с другими отделами

Если финансовый директор работает в «вакууме» и не взаимодействует с отделами продаж, маркетинга, производства, он может принимать решения, которые основаны на неполной или устаревшей информации. Это приводит к неэффективному использованию ресурсов и упущенным возможностям роста.

Как финансовому директору выстроить взаимодействие с другими отделами?

1. Участвовать во встречах с другими подразделениями

Необязательно посещать все планёрки — достаточно встреч с руководителями отделов и стратегических митапов. Это позволит углубиться в бизнес-процессы других департаментов и понять, как финансы влияют на каждый из них.

2. Сформировать культуру доверия

Следует выстраивать отношения на основе доверия, уважения и открытости. Когда другие отделы знают, что могут полагаться на поддержку финансиста, это улучшает их взаимодействие.

3. Обеспечить прозрачность финансовых процессов

Следует делиться отчётами и аналитикой с руководителями подразделений. Так они будут лучше понимать состояние бизнеса и смогут принимать обоснованные решения.

Ошибка 4. Недостаточное инвестирование в инновации

Инновации помогают компании расти и увеличивать конкурентоспособность. С их помощью можно создавать новые продукты, совершенствовать процессы и бизнес-модели. Это помогает открывать новые рынки или увеличивать долю в уже существующих.

Экономия на исследованиях и разработках урезает потенциал роста компании в долгосрочной перспективе. Чтобы избежать этого, следует заранее планировать инвестиции и определять долю прибыли, которая будет вложена в развитие.

Как найти деньги для инвестиций в инновации

1. Перераспределить ресурсы

Следует начать с анализа текущих расходов компании. Возможно, получится оптимизировать некоторые из них или перенаправить деньги из менее приоритетных направлений на инновации.

2. Найти внешние источники финансирования

Часто государство предоставляет гранты и субсидии для развития бизнеса. Кроме того, есть венчурные капиталисты, которые специализируются на инвестициях в инновационные стартапы и проекты. Также можно оформить банковский кредит на развитие.

3. Привлечь инвестиций через IPO — первичное размещение акций

Если компания достаточно крупная и имеет хорошие перспективы роста, можно рассмотреть возможность выхода на фондовый рынок.

Ошибка 5. Недостаток оборотных средств

Даже прибыльные компании могут столкнуться с проблемами, если у них не хватает оборотных средств для покрытия текущих обязательств. Финансовый директор должен постоянно следить за кэш-флоу и уделять внимание его оптимизации.

Как увеличить объём оборотных средств в компании

Оборотные средства обеспечивают компании гибкость и финансовую устойчивость. Методы всегда зависят от особенностей бизнеса, однако есть несколько общих рекомендаций.

1. Оптимизировать запасы

Следует постоянно проводить анализ запасов. Не стоит покупать слишком много товаров: объёмы закупок или производства должны соответствовать спросу на конкретные продукты. Это позволит освободить оборотные средства.

2. Уменьшить дебиторскую задолженность

Нужно проверять контрагентов перед тем, как одобрить отсрочку платежа. Так получится снизить процент безнадежной дебиторки. Кроме того, следует обозначить чёткие сроки оплаты, регулярно отслеживать все просроченные платежи и выставлять менеджерам KPI по работе с ними.

3. Продать неэффективные активы

Если в компании есть активы, которые в настоящее время не приносят прибыли или не используются, возможно, их стоит продать.

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