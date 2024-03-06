CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Достижение стратегических целей почти в любой компании невозможно без капитальных расходов (CAPEX). Такие затраты обеспечивают конкурентоспособность и развитие предприятия. В этой статье рассказываем, какие особенности и нюансы есть у CAPEX, а также как анализировать капитальные расходы.

Автор: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

CAPEX (Capital Expense или Capital Eхpenditure) — это разовые инвестиционные расходы на покупку, модернизацию и поддержку долгосрочных активов. К ним относят оборудование, здания, автомобили, лицензии, патенты или долгосрочные права. Такие расходы — вклад в производственный потенциал компании.

CAPEX имеет несколько особенностей.

Долгосрочность . Такие расходы предполагают покупку или улучшение активов, которые используются более года.

Влияние на баланс . Капитальные затраты отражаются на балансе компании в виде активов.

Риск . Покупка дорогостоящих активов сопряжена с возможным убытком.

Стратегическое значение. Приобретение крупных активов чаще всего связано с расширением, модернизацией или выходом на новый рынок.

Например, руководство строительной компании «Бильдгеймер» решило нарастить производственные мощности и построить фабрику по производству цемента за 120 млн рублей. Сумма включает затраты на земельный участок, строительство здания, закупку оборудования и установку технологических линий.



Финансовый директор компании относит эти затраты к CAPEX, поскольку фабрика — долгосрочный актив, который будет приносить дополнительный доход в течение многих лет.

Как анализировать CAPEX

Анализ капитальных расходов помогает выяснить, как предприятие использует ресурсы для развития. Процедура позволяет оценить инвестиции и разработать план реализации. Рассказываем, как это можно сделать.



Шаг № 1. Сбор данных



Соберите всю информацию об инвестиционных расходах, которые уже произошли и которые только планируются. Распределите CAPEX по типу активов, например, здания и сооружения, оборудование и технологические системы.



Изучите тренды, чтобы спрогнозировать спрос и понять, какие активы потребуются для его удовлетворения.



Шаг № 2. Определение нужных активов



Выясните, какие капитальные активы нужны компании для достижения стратегических целей. Выберите несколько категорий и оцените, какие из них обладают наибольшей отдачей.



Шаг № 3. Оценка стоимости активов



Оцените стоимость инвестиций. Рассмотрите все издержки, которые связаны с покупкой, установкой и подготовкой активов к запуску.



Шаг № 4. Расчёт прогнозных денежных потоков



Изучите, какие денежные потоки принесут выбранные капитальные активы. Расчёт включает не только предполагаемые доходы, но и операционные расходы на обслуживание и обновление.



Шаг № 5. Оценка рентабельности инвестиций



Оцените прогнозную доходность и окупаемость инвестиций. Используйте такие показатели, как индекс прибыльности (PI), внутренняя норма доходности (IRR) и срок окупаемости.

Для капитальных затрат нужны: отдельное финансовое решение, тщательный анализ, оценка отдачи и сроки окупаемости.

Практические рекомендации по управлению CAPEX

Капитальные затраты напрямую влияют на финансовую стабильность и долгосрочное развитие компании. Поэтому управление CAPEX — прямая обязанность собственника или финансового директора. Приведём несколько советов, как вести учёт таких расходов.

Разработайте долгосрочный план капитальных вложений, который будет соответствовать стратегическим целям. Проанализируйте тенденции и технологические инновации в своём секторе бизнеса, чтобы инвестиции оказались актуальными и эффективными.

Проведите расчёт рентабельности инвестиций (ROI) и сроков окупаемости. Используйте методы дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости будущих доходов от инвестиций.

Оцените все потенциальные риски , которые связаны с капитальными вложениями, в том числе операционные, рыночные и стратегические. Разработайте планы по минимизации и страхованию рисков.

Определите источник финансирования — для CAPEX это может быть кредит или собственный фонд компании. Учитывайте возможные налоговые льготы и субсидии для финансирования определённых видов работ.

Следите за бюджетом на CAPEX и предотвращайте перерасход. Внедрите систему утверждения бюджетов на каждом этапе реализации проекта.

Регулярно анализируйте инвестиции с помощью системы управленческого учёта.

Для этого можно подключить к работе финдира на аутсорсе от сервиса «Финансист». Изучите историю самого большого арт-парка Европы «Никола-Ленивец». Благодаря консультациям со стороны специалистов удалось определить границы операционной и инвестиционной деятельности. За счёт этого в компании поняли, какое количество средств можно реинвестировать в парк.

Нюансы признания CAPEX

В зависимости от ряда условий некоторые затраты можно идентифицировать одновременно как CAPEX и OPEX, например, покупку запчастей или недорогих одинаковых предметов в крупных объёмах.



В каждом случае решение о записи расходов в ту или иную группу будет индивидуальным Главное, чтобы срок использования активов был равным или превышал 12 месяцев.

Вернёмся к примеру к компании «Бильдгеймер». Для нового производства организация закупила 100 одинаковых инструментов общей стоимостью 2 млн рублей. Руководство планирует использовать активы в течение трёх лет. Финансовый директор решил идентифицировать затраты как CAPEX. Он руководствовался тем, что:

инструменты будут использоваться в текущей деятельности предприятия, которое приносит основную выручку;

предполагаемый период использования — три года;

общая стоимость 2 млн рублей, что позволяет снизить налоговую нагрузку путём амортизации.

Ключевое про CAPEX

Рост CAPEX увеличивает будущую прибыль и стоимость активов предприятия. Это выгодно при поиске инвесторов, продаже компании или выходе на IPO.

С ростом CAPEX увеличивается сумма налога на прибыль и размер амортизации.

С ростом CAPEX снижается размер дивидендов.

Снижение CAPEX негативно сказывается на будущей прибыли, поскольку мощности компании устаревают быстрее, чем их обновляют.

Снижение CAPEX рационально, если персонал не использует основные средства компании. Например, вся команда ушла на удалёнку, и нет потребности содержать офис.

У некоторых компаний может отсутствовать CAPEX, поскольку все бизнес-процессы находятся на аутсорсе.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.