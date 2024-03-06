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Иван Шестак
Управление финансами

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Достижение стратегических целей почти в любой компании невозможно без капитальных расходов (CAPEX). Такие затраты обеспечивают конкурентоспособность и развитие предприятия. В этой статье рассказываем, какие особенности и нюансы есть у CAPEX, а также как анализировать капитальные расходы.
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CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Автор: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

CAPEX (Capital Expense или Capital Eхpenditure) — это разовые инвестиционные расходы на покупку, модернизацию и поддержку долгосрочных активов. К ним относят оборудование, здания, автомобили, лицензии, патенты или долгосрочные права. Такие расходы — вклад в производственный потенциал компании.

CAPEX имеет несколько особенностей.

  • Долгосрочность. Такие расходы предполагают покупку или улучшение активов, которые используются более года.

  • Влияние на баланс. Капитальные затраты отражаются на балансе компании в виде активов.

  • Риск. Покупка дорогостоящих активов сопряжена с возможным убытком.

  • Стратегическое значение. Приобретение крупных активов чаще всего связано с расширением, модернизацией или выходом на новый рынок.

Например, руководство строительной компании «Бильдгеймер» решило нарастить производственные мощности и построить фабрику по производству цемента за 120 млн рублей. Сумма включает затраты на земельный участок, строительство здания, закупку оборудования и установку технологических линий.

Финансовый директор компании относит эти затраты к CAPEX, поскольку фабрика — долгосрочный актив, который будет приносить дополнительный доход в течение многих лет.

Как анализировать CAPEX

Анализ капитальных расходов помогает выяснить, как предприятие использует ресурсы для развития. Процедура позволяет оценить инвестиции и разработать план реализации. Рассказываем, как это можно сделать.

Шаг № 1. Сбор данных

Соберите всю информацию об инвестиционных расходах, которые уже произошли и которые только планируются. Распределите CAPEX по типу активов, например, здания и сооружения, оборудование и технологические системы.

Изучите тренды, чтобы спрогнозировать спрос и понять, какие активы потребуются для его удовлетворения.

Шаг № 2. Определение нужных активов

Выясните, какие капитальные активы нужны компании для достижения стратегических целей. Выберите несколько категорий и оцените, какие из них обладают наибольшей отдачей.

Шаг № 3. Оценка стоимости активов

Оцените стоимость инвестиций. Рассмотрите все издержки, которые связаны с покупкой, установкой и подготовкой активов к запуску.

Шаг № 4. Расчёт прогнозных денежных потоков

Изучите, какие денежные потоки принесут выбранные капитальные активы. Расчёт включает не только предполагаемые доходы, но и операционные расходы на обслуживание и обновление.

Шаг № 5. Оценка рентабельности инвестиций

Оцените прогнозную доходность и окупаемость инвестиций. Используйте такие показатели, как индекс прибыльности (PI), внутренняя норма доходности (IRR) и срок окупаемости.

Для капитальных затрат нужны: отдельное финансовое решение, тщательный анализ, оценка отдачи и сроки окупаемости.

Практические рекомендации по управлению CAPEX

Капитальные затраты напрямую влияют на финансовую стабильность и долгосрочное развитие компании. Поэтому управление CAPEX — прямая обязанность собственника или финансового директора. Приведём несколько советов, как вести учёт таких расходов.

  • Разработайте долгосрочный план капитальных вложений, который будет соответствовать стратегическим целям. Проанализируйте тенденции и технологические инновации в своём секторе бизнеса, чтобы инвестиции оказались актуальными и эффективными.

  • Проведите расчёт рентабельности инвестиций (ROI) и сроков окупаемости. Используйте методы дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости будущих доходов от инвестиций.

  • Оцените все потенциальные риски, которые связаны с капитальными вложениями, в том числе операционные, рыночные и стратегические. Разработайте планы по минимизации и страхованию рисков.

  • Определите источник финансирования — для CAPEX это может быть кредит или собственный фонд компании. Учитывайте возможные налоговые льготы и субсидии для финансирования определённых видов работ.

  • Следите за бюджетом на CAPEX и предотвращайте перерасход. Внедрите систему утверждения бюджетов на каждом этапе реализации проекта.

  • Регулярно анализируйте инвестиции с помощью системы управленческого учёта.

Для этого можно подключить к работе финдира на аутсорсе от сервиса «Финансист». Изучите историю самого большого арт-парка Европы «Никола-Ленивец».

Благодаря консультациям со стороны специалистов удалось определить границы операционной и инвестиционной деятельности. За счёт этого в компании поняли, какое количество средств можно реинвестировать в парк.

Нюансы признания CAPEX

В зависимости от ряда условий некоторые затраты можно идентифицировать одновременно как CAPEX и OPEX, например, покупку запчастей или недорогих одинаковых предметов в крупных объёмах.

В каждом случае решение о записи расходов в ту или иную группу будет индивидуальным Главное, чтобы срок использования активов был равным или превышал 12 месяцев.

Вернёмся к примеру к компании «Бильдгеймер». Для нового производства организация закупила 100 одинаковых инструментов общей стоимостью 2 млн рублей. Руководство планирует использовать активы в течение трёх лет. Финансовый директор решил идентифицировать затраты как CAPEX. Он руководствовался тем, что:

  • инструменты будут использоваться в текущей деятельности предприятия, которое приносит основную выручку;

  • предполагаемый период использования — три года;

  • общая стоимость 2 млн рублей, что позволяет снизить налоговую нагрузку путём амортизации.

Ключевое про CAPEX

  • Рост CAPEX увеличивает будущую прибыль и стоимость активов предприятия. Это выгодно при поиске инвесторов, продаже компании или выходе на IPO.

  • С ростом CAPEX увеличивается сумма налога на прибыль и размер амортизации.

  • С ростом CAPEX снижается размер дивидендов.

  • Снижение CAPEX негативно сказывается на будущей прибыли, поскольку мощности компании устаревают быстрее, чем их обновляют.

  • Снижение CAPEX рационально, если персонал не использует основные средства компании. Например, вся команда ушла на удалёнку, и нет потребности содержать офис.

  • У некоторых компаний может отсутствовать CAPEX, поскольку все бизнес-процессы находятся на аутсорсе.

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