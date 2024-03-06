Для чего изучать свой бизнес? 3 примера

Автор: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Финансовый анализ помогает руководителям принимать обоснованные решения и планировать дальнейшие действия. Благодаря финансовому анализу можно выявлять проблемные области в финансовом управлении, а также прогнозировать будущие результаты.
Это позволяет бизнесу улучшать свою финансовую производительность, управлять рисками, привлекать инвесторов и кредиторов, а также повышать конкурентоспособность на рынке.
Пример 1
Компания давно продаёт товары, однако в последние месяцы несмотря на рост продаж прибыль перестаёт увеличиваться. Определить причины поможет ABC-анализ. Он позволяет классифицировать группы товаров по уровню прибыли, понять, какие из них продавать выгоднее всего, и выбрать дальнейший путь.
Пример 2
Предприятие рассматривает два инвестиционных проекта. На первый взгляд оба выглядят экономически эффективными, однако средств хватает только на один из них. В этом случае следует не только составить финансовую модель для каждого из них, но и рассчитать показатели NPV (чистая приведённая стоимость) и IRR (внутренняя ставка доходности). По этим метрикам можно сравнивать инвестиционные проекты и выбирать наиболее выгодный.
Пример 3
Со временем бизнес обретает постоянных покупателей. Их хочется радовать особыми условиями и выгодными предложениями. Однако предлагать скидки и предоставлять отсрочку платежа можно только в том случае, если это не отразится негативно на финансовых результатах. Так, из-за скидки продажа может оказаться нерентабельной, а слишком частые отсрочки приведут к росту дебиторской задолженности.
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