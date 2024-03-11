OPEX: как контролировать операционные расходы

Расходы компании можно разделить на две большие группы — операционные и капитальные. Контроль над OPEX помогает предприятию стабильно работать каждый день, а рациональное управление CAPEX защищает его от покупки бесполезных активов. Рассказываем об особенностях OPEX, как анализировать показатель и как с его помощью принимать решения.

Автор: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

OPEX (Operating Expense или Operational Expenditure) — это повседневные расходы компании, которые идут на обеспечение её работы. К ним относятся себестоимость продукции или услуг, а также коммерческие и административные затраты. Например, зарплата работников, аренда помещений, текущий ремонт оборудования. Такие расходы поддерживают производственный процесс компании.

OPEX имеет несколько важных особенностей.

Краткосрочность . OPEX включает в себя регулярные затраты. К примеру, на коммунальные услуги, расходы на материалы и сырьё.

Влияние на прибыль . OPEX напрямую влияет на операционную прибыль и маржинальность предприятия.

Эластичность . Операционные расходы можно корректировать с учётом текущих потребностей.

Стратегическое значение . От эффективного управления OPEX зависит текущая конкурентоспособность и стабильная работа бизнес-процессов.

Влияние на активы. OPEX не увеличивает стоимость активов компании и не рассматривается как инвестиции.

К OPEX также относятся услуги аутсорсеров — их предпочитают начинающие предприниматели для экономии средств. Однако это действие также увеличивает зависимость от сторонних лиц и компаний.

При краткосрочном планировании OPEX выгоднее CAPEX. Например, арендовать офис на год дешевле, чем его купить. Однако в перспективе расходы рискуют стать бременем — деньги могут уходить и не увеличивать размер активов.

Например, компания «Бильдгеймер» построила фабрику по производству цемента. Организация купила землю, возвела здание и приобрела оборудование — это были капитальные затраты. Теперь ей нужно содержать предприятие. Деньги нужны на: зарплату персонала;

оплату коммунальных услуг;

обслуживание и ремонт оборудования и инструментов;

страхование имущества и сотрудников от несчастных случаев;

расходные материалы и запчасти;

закупку канцтоваров, оплату услуг связи и интернета;

маркетинг и рекламу;

логистику и транспортировку материалов и готовой продукции, в том числе хранение;

налоги, лицензионные сборы и комиссии за банковские переводы. Финансовый директор компании относит затраты из списка к OPEX, то есть к расходам на поддержку стабильного производственного процесса.

Как анализировать OPEX

Анализ операционных расходов помогает определить, насколько продуктивно компания использует свои ресурсы в повседневной жизни. Рассказываем, как это можно сделать.



Шаг № 1. Сбор и категоризация



Соберите все данные об операционных расходах за нужный период, месяц, квартал или год. В список попадёт зарплата, аренда, коммунальные платежи, расходы на сырьё и другие административные и коммерческие расходы.

Затем разделите расходы на категории. Они должны отражать определённую сферу бизнес-процессов, например, производственные затраты или маркетинговые расходы.



Шаг № 2. Анализ



Сравните категории и отдельные расходы по периодам, чтобы найти тенденции и аномалии. Сопоставьте фактический OPEX со значениями в бюджете. Изучите действия, которые привели к этим результатам.

Для каждого периода найдите отношение OPEX к общему объёму продаж. Сравните эти показатели, чтобы выяснить, насколько расходы продуктивны по отношению к доходам.



Шаг № 3. Оптимизация и корректировка



Найдите категории, где можно снизить затраты без ущерба для качества и производительности. Рассмотрите возможность улучшить операционную эффективность, например, через автоматизацию или переговоры с поставщиками.

Примите управленческие решения по корректировке OPEX. Процедура включает в себя изменения в процессах, реструктуризацию или инвестиции в технологии.



Шаг № 4. Прогнозирование, мониторинг и контроль



Составьте прогноз операционных расходов на основе исторических данных в вашей отрасли. Учитывайте план развития компании и внешние факторы.

Практические рекомендации по управлению OPEX

В повседневной жизни от OPEX зависит стабильная работа предприятия. Приведём несколько практических советов по управлению показателем.

Разработайте бюджет OPEX на основании исторических данных. Регулярно сравнивайте фактические расходы с плановыми показателями и анализируйте отклонения.

Внедрите автоматизированные системы , чтобы увеличить производительность и сократить затраты на ручной труд. Установите систему мониторинга и отчётности, которая позволит быстро находить отклонения. Стандартизируйте бизнес-процессы.

Регулярно ищите области, где можно сэкономить . Поиск и сокращение затрат не должны приводить к ухудшению характеристик продукции или услуг.

Выстраивайте стратегические отношения с ключевыми поставщиками, чтобы добиться лучших цен и условий. Регулярно пересматривайте и сравнивайте предложения.

Внедрите системы контроля качества , которые помогут избежать дорогостоящих ошибок и брака.

Обучайте сотрудников экономить ресурсы и мотивируйте их на уменьшение ненужных трат.

Используйте энергоэффективные технологии, которые могут снизить затраты на коммунальные услуги. Переходите на более экологически чистые и экономичные ресурсы.

Ключевое про OPEX

Рост OPEX снижает чистую прибыль, поэтому компании стараются оптимизировать операционные расходы.

Снижение OPEX говорит об увеличении эффективности бизнеса, если сохраняется или растёт уровень объёма производства.

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