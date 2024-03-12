Финансовый учёт на маркетплейсах: 5 главных проблем и как их решить

Всё больше компаний выходят на маркетплейсы. Это неудивительно — такая модель бизнеса позволяет достигать рентабельности выше 50%. Для сравнения, в офлайн-магазинах нормой считается 10−15%. В этом материале разбираем, с какими проблемами финансового учёта сталкиваются компании, которые работают на маркетплейсах.

Автор: Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, финансовый директор на аутсорсе, соавтор интеграции «Финансиста» с Wildberries.

Высокая рентабельность на маркетплейсах может быть у предпринимателей, которые предлагают товары любых категорий: от одежды до моющих средств. Однако недостаточно просто выйти на Ozon или Wildberries. Важно грамотно вести финансовый учёт, заранее рассчитывать финансовые модели и серьёзно подходить к планированию.

Проблема 1. Сложность оцифровки бизнеса

Цифровизация — мастхэв для компаний на маркетплейсах. Однако такую модель бизнеса сложно оцифровать из-за множества тонкостей.

расчёт комиссии;

стоимость фулфилмента — упаковки, расфасовки и отправки на склад маркетплейса;

затраты на логистику до фулфилмента и до пункта выдачи;

затраты на возврат товара;

стоимость хранения на единицу товара;

стоимость продвижения на маркетплейсе;

налоги — их лучше сразу закладывать в стоимость, чтобы не терять деньги.

Проблема 2. Специфические отчёты маркетплейсов

В личном кабинете поставщика маркетплейса есть отчёт по продажам. Это «полотно значений», которое сложно понять и ещё сложнее обработать. На его основе практически невозможно вручную рассчитать нужные показатели.

Например, в отчёте Wildberries «Детализация» продажи и возвраты отображаются в одном столбце как положительные значения. Если их сложить, результат не будет отражать сумму продаж. При ручном учёте нужно составлять сложную формулу: если в столбце, А стоит значение «Возврат», то значение столбца В нужно вычитать, а не складывать. Прежде чем работать с таким отчётом, его нужно обработать.

Ещё одна сложность — неверные значения в столбце «Количество». Если их просуммировать, результат не сойдётся с остатками на складе. В некоторых случаях нужно удалить значения в этом столбце, чтобы количество стало корректным. Сделать это можно с помощью сервиса автоматизации по определённым правилам.



Таких примеров много, и все они доказывают, что обработать стандартный отчёт вручную практически невозможно из-за многоступенчатой работы с данными. К тому же, отчёт постоянно меняется — вместе с этим приходится менять и правила обработки. Лучше пользоваться сервисами с готовой интеграцией с маркетплейсами.

Проблема 3. Большое количество сервисов

Поставщикам приходится выбирать из огромного количества информационных систем. На рынке сотни вариантов, которые хорошо работают в плане маркетинга, но предлагают некорректную финансовую отчётность.



Дело в том, что сервисы для анализа и обработки данных часто берут за основу только отчёты маркетплейсов. Но есть и другие показатели: затраты на логистику, зарплата сотрудников. Во многих сервисах невозможно учесть эти данные. А если возможность их внести и есть, чаще всего это приходится делать вручную. Из-за этого повышается риск допустить ошибку.

Проблема 4. Формирование себестоимости

Часто поставщики рассчитывают себестоимость на основе цены закупки товара. На самом же деле закупочная цена постоянно меняется. Чтобы значения были верными, нужен сервис со складским учётом — например, «МойСклад». Он позволяет учитывать заработную плату производственного персонала, накладные расходы на производство и доставку. Это позволяет рассматривать все факторы и работать с себестоимостью полноценно.



Для этого подойдёт и «1С». Главное, чтобы у сервиса финансового учёта была интеграция с платформой складского учёта.

Проблема 5. Сложность учёта по проектам

Поставщикам часто не хватает информации о том, как влияют на чистую прибыль и насколько эффективны разные группы товаров и конкретные SKU — уникальные единицы товаров. На самих маркетплейсах этого нет. Хороший учётный сервис должен обеспечивать потребность в проектном учёте.

На маркетплейсах есть баркоды — уникальные значения товаров. Они не меняются, даже если переименовать товар. Проектный учёт по группам товаров можно вести с помощью правил: если баркод товара Х, то товар относится к группе Y.

Также проектный учёт важен, когда поставщики привлекают инвестиции под конкретный проект. Например, в магазин одежды «Звёздочка» хотят вложить 15 миллионов, но только под продажу платьев. Поставщику в этом случае важно рассчитывать экономику по группе товаров «Платья». Бывает, что поставщики отказываются от таких предложений из-за того, что не умеют рассчитывать показатели по группам товаров.

Три главные мысли

1. Для успешного ведения бизнеса необходимо заранее составить финансовую модель. Важно учесть как стандартные показатели, так и особенности маркетплейсов.

2. Следует выбирать сервис, который предоставляет доступ к полноценной и качественной отчётности.

3. Важно вести проектный учёт, чтобы анализировать эффективность групп товаров и управлять инвестициями.

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