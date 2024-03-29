Коротко, для чего нужен финансовый план? Как его создать

В малом бизнесе владелец может учитывать все финансовые движения в уме. Однако когда операции разрастаются, а их отслеживание становится сложным, приходит время заняться финансовым планированием.

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Чем помогает финансовый план

Финансовый план разрабатывается с учётом доходов, расходов и прибыли компании. Это даёт возможность оперативно использовать и анализировать информацию о средствах предприятия.



Финансовый план позволяет:

оценивать финансовое положение организации;

планировать ресурсы для будущих решений;

определять возможные угрозы и предотвращать кризисные ситуации;

ставить чёткие задачи и отслеживать их исполнение;

собирать и анализировать цифры для принятия взвешенных решений.

Как создать финансовый план

1. Сбор данных о доходах и расходах

На этом этапе необходимо вести учёт всех поступлений и расходов в каждодневной деятельности.



2. Установка целей

Нужно определить самые важные задачи на конкретный период, например, на полгода. Так, компания может поставить цель увеличить маржу на 15% или урезать административные расходы на 20%.



3. Подготовка прогноза

Список предстоящих доходов и трат нужно составить с учётом результатов исследования рынка и исторических данных. При подготовке важно создать детальную структуру поступления денег и разобраться, какой продукт или услуга будут привлекать больше клиентов.



4. Мониторинг плана

Необходимо постоянно контролировать исполнение бюджета и корректировать его при отклонениях.

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