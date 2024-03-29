Коротко, для чего нужен финансовый план? Как его создать

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.
Чем помогает финансовый план
Финансовый план разрабатывается с учётом доходов, расходов и прибыли компании. Это даёт возможность оперативно использовать и анализировать информацию о средствах предприятия.
Финансовый план позволяет:
оценивать финансовое положение организации;
планировать ресурсы для будущих решений;
определять возможные угрозы и предотвращать кризисные ситуации;
ставить чёткие задачи и отслеживать их исполнение;
собирать и анализировать цифры для принятия взвешенных решений.
Как создать финансовый план
1. Сбор данных о доходах и расходах
На этом этапе необходимо вести учёт всех поступлений и расходов в каждодневной деятельности.
2. Установка целей
Нужно определить самые важные задачи на конкретный период, например, на полгода. Так, компания может поставить цель увеличить маржу на 15% или урезать административные расходы на 20%.
3. Подготовка прогноза
Список предстоящих доходов и трат нужно составить с учётом результатов исследования рынка и исторических данных. При подготовке важно создать детальную структуру поступления денег и разобраться, какой продукт или услуга будут привлекать больше клиентов.
4. Мониторинг плана
Необходимо постоянно контролировать исполнение бюджета и корректировать его при отклонениях.
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