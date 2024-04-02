Ещё 5 «болезней роста» молодого бизнеса. И приёмы, чтобы с ними справиться

Рост бизнеса сопровождается постоянными вызовами. Если о них не знать, риск закрыть своё дело увеличивается в разы. Однако через такие трудности проходят почти все предприятия. Мы уже рассказывали о пяти проблемах, которые возникают у молодых компаний. В этой статье обсуждаем ещё пять неприятных «болезней» бизнеса.

Автор: Наталья Синицына, аналитик 1С, сопровождает систему по план-факт анализу инвестиционной деятельности при строительстве автозаправочных станций в ГК «Татнефть».

Рост продаж любыми способами

Бизнесом занимаются, чтобы зарабатывать деньги. А как получить больше денег? Правильно — больше продавать. Однако, если бездумно увеличивать продажи, появляется риск снизить общие доходы.

Причина проблемы

Предприниматели часто думают, что по количеству денег на счету можно судить об эффективности бизнеса. Однако это не так. Рост продаж повышает издержки: руководители компании дают рекламу, привлекают новых клиентов, набирают дополнительный персонал, покупают оборудование и многое другое. Вместе с этим ради роста продаж снижают цену товара за счёт скидок. Таким образом себестоимость растёт, а доходы снижаются.

Как решить?

Проанализируйте, как объём продаж влияет на доходы и расходы.

Найдите точку максимальной прибыли — объём продаж, при котором прибыль достигает максимума, а дальше начинает падать

Проведите АВС-анализ и найдите позиции, которые не окажут существенного влияния на прибыль, если их продавать со скидкой.

Следите за дебиторской задолженностью.

Составьте бюджет, чтобы планировать объём денег, который понадобится для достижения поставленных целей.

Бизнес не работает без собственника

Рост бизнеса порождает множество вызовов, и все они требуют от руководителя срочного решения. Иногда это перерастает в систему. Без собственника ничего не работает, компания требует постоянного личного присутствия. В итоге ему некогда заниматься стратегическим планированием и развитием дела.

Причина проблемы

Когда собственник вынужден постоянно погружаться в оперативное управление, это значит, что механизм бизнеса дал сбой. В идеале у каждого в компании своя зона ответственности. Если кто-то не справляется со своими обязанностями и это сказывается на всём предприятии, руководитель вынужден выполнять работу такого сотрудника. В результате он перестаёт мыслить стратегически, и развитие компании останавливается.

Как решить?

Выстраивайте ясную структуру и иерархию в компании.

Нанимайте сотрудников, которые обладают всеми компетенциями для хорошего исполнения обязанностей.

Давайте работникам свободу в принятии решений, при этом у них должны быть ориентиры.

Персонал должен чётко понимать цели и критерии оценки своей работы.

Избегайте «гибридных» должностей. Качество работы на таких позициях оставляет желать лучшего.

Есть и оборотная сторона медали. Если качество работы конкретного сотрудника полностью устраивает собственника, со временем возникает зависимость от него. Работник может заболеть или уйти в отпуск, более того — начать диктовать условия, которые будут совершенно не выгодны компании. И в этот период бизнес может пострадать.

Оптимизация за счёт автоматизации

Есть расхожее мнение, что автоматизация управленческого учёта позволяет сократить численность сотрудников. Однако это не так — этот инструмент не позволяет сэкономить на персонале.

Причина проблемы

Собственники задумываются об автоматизации, когда сотрудники перегружены документами, которые не успевают обработать. Сбор полноценных отчётов отнимает много времени, а данные между отделами могут различаться из-за разных методов учёта.



В такие моменты владельцы бизнеса приходят к мысли о единой системе, которая позволит получить нужные цифры «нажатием одной клавиши». Параллельно за счёт этого они надеются оптимизировать рабочую силу.

Как решить?

Не ждите чудес. В растущем бизнесе едва ли найдутся избыточные или дублирующие друг друга процессы, с которых можно снять рабочих.



Автоматизация учёта увеличивает скорость появления цифр в общем доступе. Она снижает риск ошибок и влияние человеческого фактора, а также увеличивает скорость получения информации для управленческих решений.



На ранних стадиях компании оптимизация может сказаться лишь на том, что данные в систему будет вносить один сотрудник, а пользоваться ими будут все. Явной экономии ресурсов собственник не получит, поскольку сотрудники останутся на своих местах.

Автоматизация управленческого учёта поможет во время резкого масштабирования и увеличения количества проекта.

Отсутствие организованной работы

Со временем собственник может замечать, что качество работы снижается, поставленные задачи исполняются медленно или не выполняются совсем. С бóльшей долей вероятности проблема кроется в руководителе.

Причина проблемы

Команда не понимает конечных целей.

Сотрудники не разбираются в поставленной задаче или у них нет инструментов для её решения.

Работники не замотивированы выполнять задачи, так как руководитель постоянно вмешивается в их дела и оспаривает решения.

Как решить?

Используйте удобный и понятный команде инструмент управления. Например, под значимые задачи, которые требуют вовлечения большого количества сотрудников, можно создать чаты в мессенджерах. Пусть каждый отчитывается, как проходит процесс, какие трудности возникают и какая нужна помощь. Так собственник сможет оперативно реагировать на проблемы.



Заведите ежедневник или планер с фиксацией дат для контроля заданий. Каждый сотрудник должен понимать, что какую бы задачу он ни получил, руководитель всегда помнит о ней и о её сроках.



Однако не нужно ждать дедлайны, чтобы услышать от исполнителей, как они старались, но ничего не получилось. Ставьте промежуточные контрольные точки и узнавайте, на каком этапе сотрудники и нуждаются ли они в помощи.



Такой подход мотивирует лучше премии. Кроме того, собственник сможет стать настоящим лидером в глазах персонала, который не только спросит о несделанной работе, но и поможет в трудную минуту.

Фокус на денежных оборотах

На деле фокус только на прибыли может серьёзно навредить бизнесу. Руководители и сотрудники, для которых главная цель — увеличение чистой прибыли, скорее всего, разорят компанию.

Причина проблемы

Если собственник сосредоточен исключительно на извлечении прибыли, он может игнорировать факторы, которые на самом деле могут приводить компанию к успеху — благосостояние сотрудников и этические нормы. Такой руководитель неэффективен: он не пользуется доверием коллег и плохо влияет на их продуктивность, следовательно, на итоговую прибыль компании.



Чтобы увеличить доход, в таких компаниях часто экономят на сотрудниках и разработке новых продуктов. Тем самым они закрывают двери для развития и рискуют оказаться в ситуации, когда их продукт станет неинтересным.

Как решить?

Прибыль — это следствие. Чтобы компания получила её, сначала должна возникнуть выручка. Выручка появляется, если потребитель готов заплатить за товар. А это, в свою очередь, случается только тогда, когда продукт закрывает потребность клиента и представляет для него ценность. И только потом, если маржинальный доход от продаж превысит накладные издержки, у организации появится прибыль.



Не забывайте про жизненный цикл продукта. Даже если вы делаете супервкусный хлеб, через какое-то время он надоест потребителям, и им захочется чего-то нового.

Оценивайте продажи и параллельно разрабатывайте новые линейки продуктов.

Изучайте рынок и ищите незакрытые потребности.

Сместите фокус на качество, в этом случае покупатели не уйдут к конкурентам.

Тогда вы можете получить бонус в виде увеличения денежных оборотов.

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